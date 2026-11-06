Τι είναι οι καταστροφικές δαπάνες υγείας που πλήττουν 400.000 νοικοκυριά στην Ελλάδα

Ενδιαφέροντα ευρήματα για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πολίτες αναφορικά με την πρόσβαση στην Υγεία, παρουσιάστηκαν στο 15ο συνέδριο της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας. Χθες αναφερθήκαμε στο κόστος των φαρμάκων, ειδικά αν συγκρίνουμε τις τιμές με όσα πληρώνουν οι άλλες χώρες της Ε.Ε. Σήμερα θα δούμε τις καταστροφικές δαπάνες υγείας.

Τα στοιχεία είναι αποκαρδιωτικά. Περίπου 400.000 οικογένειες αντιμετωπίζουν καταστροφικές δαπάνες Υγείας στην Ελλάδα.

Στην ενότητα «Ιδιωτικές Δαπάνες - Οικονομική Επιβάρυνση Ασθενή», υπό τον συντονισμό του καθηγητή Κοινωνιολογίας και Πολιτικής Υγείας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Χαράλαμπου Οικονόμου, παρουσιάστηκε μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Όπως σημείωσε ο καθηγητής, το 2023 περίπου 400.000 νοικοκυριά (9,5%) αντιμετώπισαν καταστροφικές δαπάνες υγείας, ενώ το 63% αυτών ανήκε στο φτωχότερο εισοδηματικό πέμπτο.

Ο Νίκος Βέττας, γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, συμπλήρωσε ότι οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ελλάδα παραμένουν υψηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η γήρανση του πληθυσμού και η ανάπτυξη νέων θεραπειών αναμένεται να αυξήσουν περαιτέρω τις χρηματοδοτικές ανάγκες.

Πάντως, η οικονομική επιβάρυνση δεν περιορίζεται στις συμμετοχές για φάρμακα και διαγνωστικές εξετάσεις, αλλά περιλαμβάνει και αναγκαίες υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, διατροφικής συμβουλευτικής και μετακινήσεις, ενώ επιπλέον επιπτώσεις προκύπτουν από την απώλεια παραγωγικότητας και τις ανάγκες φροντίδας.

Η Μέμη Τσεκούρα, πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, επισήμανε ότι η οικονομική επιβάρυνση οδηγεί ακόμη και σε διακοπή θεραπειών, ενώ το κόστος μετακίνησης μπορεί να καταστήσει απρόσιτες ακόμη και δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τόνισε ότι πρέπει να συνυπολογίζονται οι έμμεσες δαπάνες και η επιβάρυνση των οικογενειών, ζητώντας ουσιαστική μείωση των συμμετοχών και στοχευμένη προστασία των οικονομικά ευάλωτων ασθενών.

Τι είναι οι καταστροφικές δαπάνες υγείας

Τι είναι όμως, με πραγματικούς όρους, οι καταστροφικές δαπάνες υγείας;

Οι καταστροφικές δαπάνες υγείας (catastrophic health expenditure) είναι οι δαπάνες που αναγκάζεται να πληρώσει ένα νοικοκυριό από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας και οι οποίες είναι τόσο υψηλές, ώστε απειλούν την οικονομική του επιβίωση.

Με απλά λόγια, όταν μια ασθένεια ή ένα πρόβλημα υγείας αναγκάζει μια οικογένεια να ξοδέψει δυσανάλογα μεγάλο μέρος του εισοδήματός της για φάρμακα, εξετάσεις, νοσηλεία ή θεραπείες.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), εξετάζεται αν οι άμεσες ιδιωτικές δαπάνες υγείας ενός νοικοκυριού υπερβαίνουν συγκεκριμένο ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος ή της συνολικής κατανάλωσής του.

Συχνά χρησιμοποιούνται ως όρια το: