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Μητρικός θηλασμός: Τι αλλαγές θα δείτε στις πρώτες μέρες ενός μωρού που θηλάζει

Ευ Ζην
Μητρικός θηλασμός: Τι αλλαγές θα δείτε στις πρώτες μέρες ενός μωρού που θηλάζει
Pixabay
Newsroom
Πέμπτη, 05/11/2026 - 08:15

Δύο σημαντικοί μύθοι που συνδέονται με το θηλασμό και ποια είναι η πραγματικότητα.

Από την 1η έως τις 7 Νοεμβρίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στη χώρα μας η Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού. Ο Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος δίνει χρήσιμες οδηγίες στις θηλάζουσες μητέρες και επισημαίνει τις αλλαγές που θα δει μία μητέρα που θηλάζει το μωρό της, τις πρώτες ημέρες της ζωής του.

Τις πρώτες 7 ημέρες ζωής ενός νεογέννητου, που θηλάζει συμβαίνουν αλλαγές στο μέγεθος του στομαχιού του, στο χρώμα και τη συχνότητα των κενώσεων αλλά και των ούρων. Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει αναλυτικά αυτές τις αλλαγές.

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Οδηγίες για θηλάζουσες μητέρες

Τις πρώτες επτά ημέρες ζωής ενός νεογέννητου, η μητέρα θα πρέπει να κάνει τουλάχιστον 8-12 θηλασμούς την ημέρα. Η μητέρα θα πρέπει να παρατηρεί τα σημάδια πείνας στο βρέφος και να έχει κατά νου ότι τα μωρά θηλάζουν πολύ συχνά, το αργότερα κάθε 2 με 3 ώρες, υπολογίζοντας από την ώρα έναρξης του προηγούμενου θηλασμού. «Το μωρό ρουφάει δυνατά, αργά, σταθερά και καταπίνει συχνά. Αφήνει το στήθος μόνο του όταν έχει ολοκληρώσει», διευκρινίζει ο Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος.

Να σημειωθεί ότι, κατά τις πρώτες επτά ημέρες ζωής ενός βρέφους, το στομάχι του ξεκινάει από το μέγεθος ενός βόλου για να καταλήξει να φτάσει το μέγεθος ενός αυγού δηλαδή να έχει χωρητικότητα περίπου 80 έως 150 ml.

Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες θηλασμού στην παρακάτω φωτογραφία

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Οι πιο άνετες στάσεις θηλασμού

Ο Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος αναφέρει πέντε στάσεις ως τις πιο άνετες για θηλασμό. Αυτές είναι η στάση αγκαλιάς, η στάση αγκαλιά - χιαστί, η στάση κάτω από τη μασχάλη, η ξαπλωτή στάση και η στάση με το μωρό μπρούμυτα.

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Δύο μύθοι σχετικά με τον θηλασμό

Μύθος 1: Οι συχνοί θηλασμοί οδηγούν σε φτωχή παραγωγή γάλακτος, αδύναμο αντανακλαστικό της έκκρισης του γάλακτος ή «κατέβασμα» και τελικά σε ανεπιτυχή θηλασμό.

Πραγματικότητα

Η παραγωγή γάλακτος βελτιώνεται όταν επιτραπεί σε ένα υγιές μωρό να θηλάσει όσο συχνά εκδηλώσει αυτό την ανάγκη. Το αντανακλαστικό της έκκρισης του γάλακτος λειτουργεί στο μέγιστο βαθμό όταν υπάρχει μία καλή προσφορά γάλακτος, η οποία προκύπτει με φυσικό τρόπο όταν θηλάζουμε κατά τη βούληση του μωρού.

Μύθος 2: Μία μητέρα χρειάζεται να θηλάσει μόνο 4 με 6 φορές την ημέρα για να διατηρήσει μία καλή παραγωγή γάλακτος.

Πραγματικότητα

Οι έρευνες δείχνουν ότι όταν μία μητέρα θηλάσει νωρίς και συχνά, κατά μέσο όρο 9,9 φορές την ημέρα τις πρώτες εβδομάδες, η παραγωγή του γάλακτός της είναι μεγαλύτερη, το μωρό της παίρνει περισσότερο βάρος και συνεχίζει να θηλάζει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Γενικά, η παραγωγή γάλακτος έχει φανεί πως συνδέεται με τους συχνούς θηλασμούς και μειώνεται όταν οι θηλασμοί είναι λιγότερο συχνοί ή περιορισμένης διάρκειας.

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Τελευταία τροποποίηση στις 05/11/2026 - 02:30

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