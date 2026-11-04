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«Ο κόσμος των κλινικών μελετών»: Νέα πρωτοβουλία της Pfizer Hellas για τις κλινικές μελέτες

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«Ο κόσμος των κλινικών μελετών»: Νέα πρωτοβουλία της Pfizer Hellas για τις κλινικές μελέτες
Newsroom
Τετάρτη, 04/11/2026 - 18:45
Η νέα πρωτοβουλία της Pfizer Hellas επιχειρεί να φέρει τους ασθενείς και το ευρύ κοινό πιο κοντά στον κόσμο των κλινικών μελετών.

Μια νέα ενημερωτική πρωτοβουλία που φέρνει τους ασθενείς και το ευρύ κοινό πιο κοντά στον κόσμο των κλινικών μελετών παρουσιάζει η Pfizer Hellas. Η καμπάνια «Ο κόσμος των κλινικών μελετών» έχει στόχο να συμβάλει στην έγκυρη, υπεύθυνη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση γύρω από τις κλινικές μελέτες, τη σημασία τους για την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης και όσα χρειάζεται να γνωρίζει ένας άνθρωπος όταν εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής του σε αυτές.

Στον πυρήνα της καμπάνιας βρίσκεται μια σειρά τριών σύντομων εκπαιδευτικών videos, τα οποία δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και υποστηρίζονται από τη «Συμμαχία για την Προώθηση της Αξίας των Κλινικών Μελετών». Η Συμμαχία αποτελεί πρωτοβουλία της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, της HACRO (Σύλλογος Επιχειρήσεων Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών Ελλάδας) και της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών.

Με επίκεντρο την ανάγκη των ασθενών για αξιόπιστη και κατανοητή πληροφόρηση, η πρωτοβουλία της Pfizer Hellas φιλοδοξεί να ενισχύσει τη γνώση γύρω από τις κλινικές μελέτες και να κάνει ένα σύνθετο επιστημονικό πεδίο περισσότερο προσιτό στο ευρύ κοινό. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της ενημερωμένης και εθελοντικής συμμετοχής, δίνοντας έμφαση στα ερωτήματα, τις επιλογές, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ανθρώπων που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για μια κλινική μελέτη. Η απόφαση συμμετοχής λαμβάνεται μόνο μετά από κατάλληλη ενημέρωση και συζήτηση με τον θεράποντα ιατρό και την ερευνητική ομάδα.

Τα τρία σύντομα εκπαιδευτικά videos, εξηγούν με απλό και προσιτό τρόπο τι είναι οι κλινικές μελέτες, ποιος είναι ο ρόλος τους στην ιατρική έρευνα και τι πρέπει να γνωρίζει κάποιος πριν εξετάσει τη συμμετοχή του σε μία από αυτές.

Τα videos είναι διαθέσιμα στο επίσημο κανάλι της Pfizer Hellas στο YouTube, ενώ η πρωτοβουλία θα πλαισιωθεί από ενημερωτικό έντυπο υλικό καθώς και από ευρύτερη ενημερωτική καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κα. Χριστίνα Μιχαηλίδη, Ιατρική Διευθύντρια της Pfizer Hellas, ανέφερε σχετικά: «Οι κλινικές μελέτες αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της ιατρικής καινοτομίας, καθώς συμβάλλουν στην εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης και στην αξιολόγηση πιθανών νέων θεραπευτικών επιλογών για τους ασθενείς. Για να ενισχύσουμε, όμως, την κλινική έρευνα στη χώρα μας, χρειάζεται παράλληλα να ενισχύσουμε τη γνώση, την εμπιστοσύνη και την κατανόηση γύρω από αυτή. Με την καμπάνια «Ο κόσμος των κλινικών μελετών» θέλουμε να κάνουμε την επιστημονική πληροφορία πιο προσιτή και κατανοητή, απαντώντας σε ουσιαστικά ερωτήματα των ασθενών και του κοινού, βοηθώντας τους να έχουν έναν πιο ουσιαστικό και ενημερωμένο διάλογο με τον γιατρό τους.»

Η συνεισφορά της Pfizer στην ενίσχυση της κλινικής έρευνας στην Ελλάδα

Η καμπάνια «Ο κόσμος των κλινικών μελετών» εντάσσεται στην ευρύτερη δέσμευση της Pfizer στην Ελλάδα για την ανάδειξη της αξίας της κλινικής έρευνας και την ενίσχυση του οικοσυστήματος κλινικών μελετών στη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία στηρίζει συνεργασίες και πρωτοβουλίες που φέρνουν κοντά την επιστημονική κοινότητα, τη φαρμακευτική βιομηχανία και τους εκπροσώπους των ασθενών, όπως η «Συμμαχία για την Προώθηση της Αξίας των Κλινικών Μελετών».

H Pfizer στην Ελλάδα ήδη υλοποιεί σημαντικό αριθμό μελετών σε διάφορες θεραπευτικές κατηγορίες σε συνεργασία με δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και πανεπιστημιακά ιδρύματα. Παράλληλα, από το 2023 λειτουργεί στη χώρα μας το παγκόσμιο Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης της Pfizer, στο οποίο απασχολούνται περισσότεροι από 300 επιστήμονες, που συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των παγκόσμιων κλινικών μελετών της εταιρείας, συμβάλλοντας με τεχνογνωσία και διεθνή εμπειρία στην ενίσχυση του οικοσυστήματος κλινικής έρευνας στην Ελλάδα.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/11/2026 - 18:53

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