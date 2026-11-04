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Συνάντηση Γεωργιάδη με τον Δήμαρχο Αλοννήσου – Στο επίκεντρο η μετατροπή του Περιφερειακού Ιατρείου σε ΚΥ

Πολιτική Υγείας
Συνάντηση Γεωργιάδη με τον Δήμαρχο Αλοννήσου – Στο επίκεντρο η μετατροπή του Περιφερειακού Ιατρείου σε ΚΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ
Newsroom
Τετάρτη, 04/11/2026 - 15:09

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην ικανοποίηση ενός μακροχρόνιου αιτήματος του δήμου Αλοννήσου.

Με τον Δήμαρχο Αλοννήσου Παναγιώτη Αναγνώστου συναντήθηκε σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, παρουσία της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας Χριστίνας - Μαρίας Κράββαρη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η μετατροπή του Περιφερειακού Ιατρείου Αλοννήσου σε Κέντρο Υγείας, ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, για το οποίο έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας και αναμένεται η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Μετά τη συνάντηση, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Ολοκληρώθηκαν όλες οι ενέργειες εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας και αναμένεται η άμεση έκδοση του σχετικού ΦΕΚ για τη μετατροπή του Περιφερειακού Ιατρείου Αλοννήσου σε Κέντρο Υγείας Αλοννήσου. Ικανοποιήσαμε ένα μακροχρόνιο αίτημα του δήμου Αλοννήσου. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο δήμαρχο για τη συνεργασία και ευχαριστώ ιδιαίτερα την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη και την κυρία Κράββαρη για τη δουλειά που έκαναν για να γίνει αυτό γρήγορα».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αλοννήσου Παναγιώτης Αναγνώστου τόνισε: «Ευχαριστώ πάρα πολύ τον υπουργό για τη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ήταν ένα αίτημα των κατοίκων εδώ και χρόνια».

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Τελευταία τροποποίηση στις 04/11/2026 - 15:14

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