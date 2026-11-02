Γεωργιάδης για τους ελέγχους μέσω Medwatch: «Έχουμε συνεχώς νέα πορίσματα – Οι διαφημίσεις εξαφανίστηκαν κατά 99%»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» με τους δημοσιογράφους Άκη Παυλόπουλο και Βασίλη Χιώτη, στον ΑΝΤ1, αναφέρθηκε στους ελέγχους σε ιατρεία μέσω της πλατφόρμας Medwatch αλλά και σε πολλά ακόμα θέματα της επικαιρότητας. Ας δούμε τι είπε αναλυτικά.

Για τους ελέγχους μέσω της πλατφόρμας MedWatch:

«Έχουν εξαφανιστεί οι διαφημίσεις σε ποσοστό 99%. Οι έλεγχοι προχωράνε κανονικά και από τους Ιατρικούς Συλλόγους και από την Ενιαία Αρχή Διαφάνειας, έχω συνεχώς νέα πορίσματα που έρχονται εις γνώση μου. Και η περίπτωση της κ. Καρυστιανού από αυτό έχει ξεκινήσει. Προχωράει μία χαρά και έχει μπει μία τάξη. Λυπούμαι που χρειάστηκε αυτό το τραγικό περιστατικό, για να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να σφίξουν τα λουριά. Ο απατεώνας μπορεί να υπάρχει ακόμα. Αυτό που σίγουρα έχει γίνει, είναι ότι η ευκολία διαφήμισης τέτοιων πραγμάτων, που υπήρχε μέχρι πριν από λίγο καιρό, δεν υπάρχει πια, άρα είναι πολύ πιο δύσκολο να βρουν πελατεία. Τώρα τι θα κάνει κάποιος μέσα σε ένα ιατρείο, δεν μπορούμε να το ξέρουμε».

Για την απάτη με ΜΚΟ:

«Όταν βλέπετε στο διαδίκτυο αναφορές για να μαζευτούν χρήματα για μια θεραπεία ενός μικρού παιδιού ή ενός μεγαλύτερου ανθρώπου, να μην δίνετε λεφτά. Γιατί το ελληνικό κράτος καλύπτει το 100% των δαπανών υγείας του οποιουδήποτε Έλληνα που χρειάζεται πράγματι θεραπεία στο εξωτερικό, όσο ακριβή και να είναι. Εγώ κάθε φορά που βλέπω τέτοιο λογαριασμό, το στέλνω κατευθείαν στον εισαγγελέα και στον ΕΟΠΥΥ. Δεν μπορείς να μαζεύεις λεφτά για θεραπείες στο εξωτερικό, είναι απάτη. Όποιος και αν είσαι, σε όποια κοινωνική τάξη και αν ανήκεις, όποια οικονομική δυνατότητα και αν έχεις θα ακολουθήσεις την προβλεπόμενη διαδικασία και το Υπουργείο Υγείας Ελλάδος, το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ θα είναι εδώ για να σε στηρίξουν από την πρώτη στιγμή».

Για τις διαμαρτυρίες και τις ανακοινώσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων:

«Επειδή με βρίζουν, νομίζουν ότι κάνουν την Οκτωβριανή Επανάσταση; Εγώ δεν είμαι τύραννος, Υπουργός είμαι. Δεν μπορεί να μπαίνει ο εκλεγμένος Υπουργός στο νοσοκομείο και κάποιοι να με εμποδίζουν και να με υβρίζουν. Αυτά είναι γελοιότητες. Αντί να τσακωνόμαστε για «του ΝΑΤΟ τα σφαγεία», δεν είναι καλύτερα να συνεννοούμαστε και να λύνουμε τα προβλήματα;

Στην κουβέντα που κάναμε και έχω ανεβάσει όλο το βίντεο, οι γιατροί παίρνουν τον λόγο και λένε ότι το νοσοκομείο παραμένει ένα πολύ καλό νοσοκομείο και παρέχουμε πολύ υψηλές υπηρεσίες υγείας. Μάλιστα η παραγωγή του νοσοκομείου έχει αυξηθεί περισσότερο από ποτέ. Κάνουμε περισσότερες εξετάσεις, περισσότερες αξονικές, περισσότερες στεφανιογραφίες, περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις. Στα πάντα κάνουμε περισσότερα. Όμως, οι ελλείψεις προσωπικού που έχουν γίνει σε παθολόγους, σε νοσηλευτές και σε αναισθησιολόγους, θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον του. Για αυτό και πήγα. Καθίσαμε τρεις ώρες και συζητήσαμε. Βασικό τους αίτημα ήταν να γίνει άγονο Α’ δηλαδή να έχουν αυξημένα χρήματα οι γιατροί. Το έκανα πριν πάω στα Χανιά. Ήθελαν παθολόγους, προκηρύξαμε οκτώ παθολόγους. Τέσσερις για τον Νοέμβριο και τέσσερις για τον Ιανουάριο. Φέρνουμε 70 νοσηλευτές μέχρι τέλος του χρόνου. Εγώ δεν είμαι ένας αδιάφορος υπουργός που όλη μέρα, όπως λένε, είμαι στα κανάλια. Είμαι από πάνω συνέχεια. Και όσοι δουν το βίντεο θα αντιληφθούν πως σε ό,τι μου έλεγαν είχα συγκεκριμένες απαντήσεις, όπου δεν τις αμφισβητούσαν.

Η τελευταία που έδωσα τον λόγο ήταν η κ. Ντόρα Μπακογιάννη. Περίμενε σιωπηλή στην καρέκλα της τρεισήμισι ώρες. Παίρνει το λόγο για να ανακοινώσουμε το μεγάλο μας έργο. Γιατί το νέο μεγάλο έργο για τα Χανιά είναι το μεγάλο campus που θέλουμε να φτιάξουμε. Είναι ιδέα της κυρίας Μπακογιάννη. Στα 25 στρέμματα που γίνεται το νοσοκομείο σχεδιάζουμε να φτιάξουμε κατοικίες γιατρών, παιδικούς σταθμούς και εστιατόρια. Είναι μία κυρία, λοιπόν, η οποία διέκοπτε σχεδόν κάθε ομιλητή που δεν συμπαθούσε. Μία, δύο, τρεις φορές, δεν την άφηνε να μιλήσει. Με συγχωρείτε, δεν έχουν όλοι την ίδια αντοχή στην αγένεια. Έχει απόλυτο δίκιο η κυρία Μπακογιάννη. Το να διακόπτεις τον ομιλητή δεν είναι μόνο θέμα δημοκρατικού διαλόγου είναι αγένεια».