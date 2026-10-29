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Άδωνις Γεωργιάδης για ΕΣΥ: «Το σύστημα πηγαίνει ολοένα και καλύτερα»

Πολιτική Υγείας
Άδωνις Γεωργιάδης για ΕΣΥ: «Το σύστημα πηγαίνει ολοένα και καλύτερα»
Eurokinissi/Γιώργος Κονταρίνης
Newsroom
Πέμπτη, 29/10/2026 - 12:15

«Το ΕΣΥ διαχειρίζεται 80.000 περιστατικά την ημέρα», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Στο ΕΣΥ αλλά και το βαθμό ικανοποίησης των πολιτών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε, στον ρ/σ ΣΚΑΪ 100.3.

Τι σχολίασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

Για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή:

«Σήμερα στη Βουλή ψηφίζεται το νομοσχέδιο για τους ψυχολόγους που ετοιμάσαμε με τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, όσο ήταν ακόμα εν ενεργεία Υφυπουργός. Στην ψυχική υγεία δημιουργούμε έναν επίσημο πανελλήνιο επαγγελματικό φορέα που θα εκπροσωπεί το σύνολο των ψυχολόγων, με σκοπό την διασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο κοινωνικό σύνολο. Επίσης, στο νομοσχέδιο προβλέπεται η ίδρυση ενιαίου κλάδου νοσηλευτών ΕΣΥ, ένα αίτημα 30 ετών».

Για το αν υπάρχουν προβλήματα και καθυστερήσεις στο ΕΣΥ:

«Το ΕΣΥ διαχειρίζεται 80.000 περιστατικά την ημέρα. Είναι δυνατόν στα 80.000 περιστατικά την ημέρα να μην βρεις κανένα που να έχει καθυστέρηση, δυσκολία, ή ταλαιπωρία; Η περίπτωση να φτάσεις σε ένα σύστημα όπου και τα 80.000 περιστατικά την ημέρα θα πηγαίνουν ιδανικά, δεν γίνεται. Ισχυρίζομαι, όμως, και αυτό λέει και η δημοσκόπηση, ότι το σύστημα πηγαίνει ολοένα και καλύτερα».

Για τη δημοσκόπηση του Liberal για το ΕΣΥ:

«Προφανώς μου δημιουργούν χαρά τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης. Μεταξύ όσων έκαναν χρήση των υπηρεσιών του ΕΣΥ, τον τελευταίο χρόνο, το 58,7% εκτιμά ότι αυτές έχουν βελτιωθεί πολύ ή αρκετά σε βάθος τριετίας. Στους μη χρήστες, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 49,5%. Και στα δύο η πλειοψηφία είναι μεγάλη. Είναι εύκολο να κάνεις αντιπολίτευση σε μια κυβέρνηση στην υγεία, γιατί η υγεία από μόνη της έχει πολλά αρνητικά. Στο σύνολο της κοινωνίας, στο 100%, ασχέτως κόμματος δηλαδή, οι θετικές γνώμες για το ΕΣΥ έχουν γυρίσει στο 62,9%. Μιλάμε για συγκλονιστικό ποσοστό».

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Τελευταία τροποποίηση στις 29/10/2026 - 12:23

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