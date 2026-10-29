9 τρόφιμα που δεν πρέπει να μαγειρεύετε στο air fryer

Μπορεί το air fryer να ψήνει τέλεια το κοτόπουλο ή να κάνει τις πατάτες τραγανές σαν τηγανιτές, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι συμβαίνει το ίδιο με όλες τις τροφές.

Τι να μην μαγειρέψετε στο air fryer

Τρόφιμα με κουρκούτι

Τρόφιμα με επικάλυψη φρυγανιάς ή γαλέτας, όπως οι λωρίδες κοτόπουλου μαγειρεύονται μια χαρά στο air fryer. Ωστόσο, τα τρόφιμα που καλύπτονται με υγρό χυλό (κουρκούτι) —όπως τα λουκάνικα σε ξυλάκι (corn dogs)— συχνά δεν γίνονται αρκετά τραγανά. Ο υγρός χυλός μπορεί να κολλήσει στη σχάρα της φριτέζας ή να στάξει, δημιουργώντας ακαταστασία, εκτός αν χρησιμοποιήσετε κάποιο ειδικό αντικολλητικό χαρτί ή σκεύος. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε μια παραδοσιακή φριτέζα (με λάδι) για τρόφιμα με υγρό χυλό. Το τηγάνισμα σε άφθονο λάδι σταθεροποιεί γρήγορα τον χυλό, περιορίζει την ακαταστασία και εξασφαλίζει μια τέλεια χρυσαφένια και τραγανή κρούστα κάθε φορά.

Kale και άλλα φυλλώδη λαχανικά

Το μαγείρεμα του kale στη φριτέζα αέρος είναι εφικτό, αλλά όχι πάντα ιδανικό. Τα φυλλώδη λαχανικά είναι τόσο «ευαίσθητα» με αποτέλεσμα η κυκλοφορία του αέρα να τα ψήνει υπερβολικά ή ανομοιόμορφα. Μπορείτε να προσθέσετε βάρος καλύπτοντας καλά τα λαχανικά με λάδι και καρυκεύματα, αλλά να έχετε κατά νου ότι αυτό απαιτεί περισσότερο λάδι, μειώνοντας τα οφέλη για την υγεία. Για πιο ομοιόμορφα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τον φούρνο.

Υγρά

Η θέρμανση υγρών στη φριτέζα αέρος παράγει ατμό, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Αποφύγετε να προσθέτετε υγρά στον κάδο για διαδικασίες όπως το σιγοβράσιμο ή το βράσιμο τροφίμων. Αυτές οι μέθοδοι είναι καταλληλότερες για μαγείρεμα στην εστία της κουζίνας. Επίσης, αποφύγετε το μαγείρεμα φαγητών με πολλή σάλτσα, για να αποτρέψετε τυχόν ζημιά ή ακαταστασία.

Δημητριακά και ζυμαρικά

Αν και ορισμένα πιάτα με βάση τα δημητριακά —όπως το γαλλικό τοστ (french toast)— μπορούν να ετοιμαστούν στη φριτέζα αέρος, το μαγείρεμα δημητριακών που απαιτούν βράσιμο (όπως ζυμαρικά, κινόα και ρύζι) δεν είναι αποτελεσματικό. Αυτά τα τρόφιμα χρειάζονται επαρκή ποσότητα νερού για να μαγειρευτούν σωστά.

Ποπ κορν

Το μαγείρεμα σπόρων καλαμποκιού (για ποπ κορν) στο air fryer δεν συνιστάται. Όπως συμβαίνει και με τα φυλλώδη λαχανικά, η κυκλοφορία του θερμού αέρα μπορεί να παρασύρει τους σπόρους, προκαλώντας ακαταστασία και πιθανή βλάβη στη συσκευή. Επιπλέον, οι φριτέζες αέρος ενδέχεται να μην φτάνουν τις υψηλές θερμοκρασίες που απαιτούνται για να «σκάσουν» σωστά οι σπόροι, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να παραμένουν άψητοι. Μια πιο αξιόπιστη λύση είναι το ποπ κορν για φούρνο μικροκυμάτων, το οποίο είναι ασφαλές και αποτελεσματικό. Αν προτιμάτε να το ετοιμάσετε στην εστία της κουζίνας, χρησιμοποιήστε ένα σκεύος (κατσαρόλα ή βαθύ τηγάνι) για να εξασφαλίσετε τη σωστή θερμοκρασία και τον έλεγχο της ποσότητας του λαδιού και των καρυκευμάτων.

Ορισμένα είδη τυριού

Οι φριτέζες αέρος μπορούν να μαγειρέψουν τυρί, αρκεί αυτό να έχει επικάλυψη —όπως συμβαίνει με τα στικς μοτσαρέλας— και να μαγειρευτεί για σύντομο χρονικό διάστημα (λιγότερο από 5 λεπτά). Τα περισσότερα τυριά λιώνουν γρήγορα, επομένως, αν τοποθετήσετε τυρί (π.χ. στικς μοτσαρέλας) απευθείας στον κάδο χωρίς κάποια επικάλυψη ή προστατευτικό στρώμα, το πιθανότερο είναι να λιώσει ανεξέλεγκτα και να κολλήσει. Ωστόσο, τυριά με υψηλό σημείο τήξης, όπως το χαλλούμι μπορούν να μαγειρευτούν στη φριτέζα αέρος, προσφέροντας ένα τραγανό αποτέλεσμα.

Αυγά

Αν και τα αυγά μπορούν να μαγειρευτούν σε φριτέζα αέρος, άλλες μέθοδοι μαγειρέματος συνήθως δίνουν καλύτερα αποτελέσματα. Ειδικά, για αυγά ποσέ με μελάτο κρόκο ή για scrambled eggs, η εστία της κουζίνας είναι η καλύτερη επιλογή.

Μεγάλα κομμάτια κρέατος με κόκαλο

Οι φριτέζες αέρος δεν είναι ιδανικές για το μαγείρεμα μεγάλων κομματιών κρέατος που περιέχουν κόκαλο. Αν σκοπεύετε να ψήσετε ένα ολόκληρο κοτόπουλο ή ένα μεγάλο κομμάτι μοσχαριού με κόκαλο, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε τον φούρνο. Οι φριτέζες αέρος δυσκολεύονται να μαγειρέψουν ομοιόμορφα τα μεγάλα κομμάτια κρέατος, με αποτέλεσμα ορισμένα σημεία να παραψήνονται, ενώ άλλα να μένουν ωμά.

Μπέικον

Για τραγανό μπέικον, εξετάστε εναλλακτικές μεθόδους. Η εστία, ο φούρνος μικροκυμάτων, ο φούρνος ή η ψησταριά προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα, επιτρέποντάς σας να παρακολουθείτε και να γυρίζετε το μπέικον καθώς ψήνεται.