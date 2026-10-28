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Η κλασική συνταγή για παστίτσιο - Το μυστικό της γιαγιάς για να μη σβολιάζει η μπεσαμέλ

Ευ Ζην
Η κλασική συνταγή για παστίτσιο - Το μυστικό της γιαγιάς για να μη σβολιάζει η μπεσαμέλ
magnific
Newsroom
Τετάρτη, 28/10/2026 - 06:29

Απλή συνταγή για πεντανόστιμο παστίτσιο.

Το παστίτσιο είναι ένα από τα πιο αγαπημένα φαγητά της ελληνικής κουζίνας και αποτελεί κλασική επιλογή για το οικογενειακό τραπέζι. Ο συνδυασμός των ζυμαρικών με τον κιμά, την μπεσαμέλ και το τυρί δημιουργεί ένα νόστιμο και χορταστικό πιάτο που αρέσει σε μικρούς και μεγάλους.

Αν και χρειάζεται λίγο χρόνο για την προετοιμασία του, η συνταγή είναι αρκετά απλή και δεν απαιτεί ιδιαίτερες μαγειρικές γνώσεις. Δείτε πώς θα φτιάξετε παραδοσιακό παστίτσιο στον φούρνο, ακολουθώντας τη συνταγή της γιαγιάς, που περιλαμβάνει και ένα μικρό μυστικό για να μη σβολιάζει η μπεσαμέλ. Ειδικότερα, το μυστικό της γιαγιάς για μια πετυχημένη μπεσαμέλ είναι να προσθέσετε το τυρί μόνο αφού δέσει η κρέμα και στη συνέχεια να αποσύρετε την κατσαρόλα από τη φωτιά, πριν προσθέσετε το αυγό ανακατεύοντας γρήγορα.

Υλικά

  • 1 ταψί
  • 1/2 κιλό κιμά
  • 1 κρεμμύδι
  • Λίγο κρασί
  • 4 κ.σ. βούτυρο
  • 7 κ.σ. αλεύρι
  • 1 λίτρο γάλα
  • 250 γραμμάρια κεφαλογραβιέρα
  • Λίγο αλάτι
  • 1 πακέτο μακαρόνια πένα τύπου παστίτσιου
  • Ένα φλιτζάνι τσαγιού ελαιόλαδο
  • 2 ώριμες τομάτες
  • 1 αυγό

Εκτέλεση

  • Φτιάχνουμε τον κιμά, τσιγαρίζουμε το κρεμμυδάκι, προσθέτουμε τον κιμά και περιμένουμε να τσιγαριστούν καλά.
  • Προσθέτουμε τον πελτέ, τσιγαρίζουμε και σβήνουμε με λευκό κρασί.
  • Προσθέτουμε τις τομάτες και βράζουμε σε χαμηλή φωτιά.
  • Βράζουμε τα μακαρόνια με αρκετό αλάτι σύμφωνα με το πακέτο.
  • Φτιάχνουμε την μπεσαμέλ: Προσθέτουμε το αλεύρι και βούτυρο σε κατσαρόλα, το τσιγαρίζουμε για λίγο και στη συνέχεια προσθέτουμε το γάλα. «SOS» αφού δέσει προσθέτουμε και το τυρί'. Αφαίρεση από τη φωτιά και ρίχνουμε γρήγορα ένα αυγό μέσα στη μπεσαμέλ ανακατεύοντας γρήγορα.
  • Βάζουμε στο ταψί μια στρώση μακαρόνια, τον κιμά, άλλη μια στρώση μακαρόνια και τέλος τη μπεσαμέλ.
  • Ψήνουμε στις αντιστάσεις του φούρνου για περίπου 45 λεπτά στους 200°c.

Πηγή: COOK, KLEIO / Cookpad

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Τελευταία τροποποίηση στις 28/10/2026 - 03:07

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