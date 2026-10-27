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Ειρήνη Αγαπηδάκη: Ενίσχυση και 24ωρη λειτουργία του ΚΥ Αγίων Αναργύρων

Πολιτική Υγείας
Ειρήνη Αγαπηδάκη: Ενίσχυση και 24ωρη λειτουργία του ΚΥ Αγίων Αναργύρων
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ
Newsroom
Τρίτη, 27/10/2026 - 12:09

Τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός για την αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Αγίων Αναργύρων.

Συνάντηση με αντικείμενο την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Αγίων Αναργύρων είχαν η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, και ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Σταύρος Τσίρμπας. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Αντιδήμαρχος Υγείας του Δήμου, Δημήτρης Νικητόπουλος.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Αγίων Αναργύρων με προσωπικό και σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες των δημοτών σε εικοσιτετράωρη βάση. Πρόκειται για πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της Δημοτικής Αρχής, το οποίο είχε εξασφαλίσει τη θετική ανταπόκριση και τη σύμφωνη γνώμη του πρώην Υπουργού Υγείας και νυν Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και είχε τεθεί επανειλημμένα και στους κυβερνητικούς Βουλευτές της περιοχής.

Ο σχεδιασμός αναβάθμισης της δομής περιλαμβάνει:

- Υλοποίηση έργων εκσυγχρονισμού στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου Υγείας και προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

- Προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού πλέον εκείνων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, καθώς και περαιτέρω ενίσχυση της δομής για τη διασφάλιση της πλήρους 24ωρης λειτουργίας.

Με αφορμή τη συνάντηση, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, δήλωσε: «Στόχος μας είναι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας να βρίσκεται πραγματικά δίπλα στον πολίτη, σε κάθε γειτονιά, με φροντίδα, ποιότητα και ανθρώπινο πρόσωπο. Στους Αγίους Αναργύρους προχωράμε σταθερά στην ενίσχυση του Κέντρου Υγείας με υποδομές, εξοπλισμό και προσωπικό, ώστε η τοπική κοινωνία να διαθέτει μια ισχυρή δομή φροντίδας, έτοιμη να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σε 24ωρη βάση».

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Τελευταία τροποποίηση στις 27/10/2026 - 12:14

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