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Άδωνις Γεωργιάδης για Κέντρο Υγείας Ελασσόνας: «Ολοκληρώθηκε η πλήρης ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση»

Πολιτική Υγείας
Άδωνις Γεωργιάδης για Κέντρο Υγείας Ελασσόνας: «Ολοκληρώθηκε η πλήρης ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση»
Eurokinissi/Γιώργος Κονταρίνης
Newsroom
Δευτέρα, 12/10/2026 - 13:54
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Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η τελετή των εγκαινίων του Κέντρου Υγείας Ελασσόνας.

«Μόλις ολοκληρώθηκε η πλήρης ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση αλλά και η προμήθεια νέου εξοπλισμού του Κέντρου Υγείας Ελασσόνας, συνολικού προϋπολογισμού 1.695.196€ από το ΤΑΑ», έγραψε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στο «X».

Ο ίδιος συνέχισε με τα παρακάτω: «Είναι το πρώτο που κατασκευάστηκε πανελλαδικά το 1983 από τον αείμνηστο Γεώργιο Γεννηματά, συνολικού εμβαδού 1481m2. Αναπτύσσεται σε 3 ορόφους και με τη χρήση ασανσέρ. Έκτοτε, δεν είχε γίνει η παραμικρή παρέμβαση εκεί και το ΚΥ είχε σχεδόν καταστραφεί.

Έγινε πλέον ένα εντελώς καινούργιο Κέντρο Υγείας μετά από 43 ολόκληρα χρόνια. Αξίζει να τονισθεί ότι είναι πλήρως στελεχωμένο και με την λειτουργία βιοχημικού εργαστηρίου, ακτινολογικού τμήματος, συστήματος τηλεϊατρικής, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα αναλαμβάνει Ιατρός Ειδικότητας καρδιολογίας και ορθοπεδικής επιπλέον των υπηρετούντων Γενικών ιατρών καθώς και οδοντίατρος, βιοπαθολόγος και παιδίατρος. Η τελετή των εγκαινίων θα γίνει την Τετάρτη. Καλορίζικο».

Δείτε την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη στο «X»

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Τελευταία τροποποίηση στις 12/10/2026 - 14:00
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