Οι πιθανοί λόγοι που νιώθετε βάρος στα πόδια .

Η κούραση στα πόδια είναι μια συνηθισμένη ενόχληση, ιδιαίτερα έπειτα από πολλές ώρες ορθοστασίας ή μια απαιτητική ημέρα. Όταν όμως το αίσθημα βάρους εμφανίζεται συχνά ή επιμένει, χρειάζεται να διερευνηθεί η αιτία του.

Ορισμένες αιτίες είναι λιγότερο σοβαρές από άλλες. Σε κάθε περίπτωση, ο γιατρός χρειάζεται να αξιολογήσει τα συμπτώματά σας, ώστε να κάνει τη σωστή διάγνωση και να σας προτείνει την κατάλληλη θεραπεία.

Δείτε παρακάτω πού μπορεί να οφείλεται το βάρος στα πόδια και τι μπορείτε να κάνετε για να το περιορίσετε.

Τι μπορεί να προκαλεί βάρος στα πόδια;

Το βάρος στα πόδια μπορεί να συνδέεται με διάφορες παθήσεις και διαταραχές.

Κιρσοί

Οι κιρσοί είναι φλέβες που έχουν διογκωθεί και σχηματίζουν στροφές κάτω από το δέρμα. Ξεχωρίζουν επειδή είναι μεγαλύτερες και πιο εμφανείς από τις γύρω φλέβες.

Όταν το αίμα δεν κυκλοφορεί σωστά, μπορεί να λιμνάζει στα πόδια, με αποτέλεσμα να τα αισθάνεστε βαριά. Σε αυτό συμβάλλουν η βαρύτητα και η απώλεια της ελαστικότητας των φλεβών.

Οι παράγοντες που ευνοούν την εμφάνιση κιρσών περιλαμβάνουν:

• Την παχυσαρκία

• Την αύξηση της ηλικίας

• Τις ορμονικές μεταβολές, όπως κατά την περιεμμηνόπαυση και την εγκυμοσύνη

• Την εργασία που απαιτεί πολλές ώρες ορθοστασίας ή καθιστικής παραμονής

• Την περιορισμένη σωματική δραστηριότητα

Οι κιρσοί μπορεί να οδηγήσουν σε επιπλοκές, όπως ο σχηματισμός θρόμβων, που προκαλούν πρήξιμο και πόνο. Μπορεί επίσης να συμβάλουν στην εμφάνιση πληγών στο δέρμα, οι οποίες επουλώνονται δύσκολα.

Εάν ένας κιρσός αρχίσει να αιμορραγεί, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Πρόκειται για επείγον περιστατικό.

Υπερβολική προπόνηση

Η υπερβολική προπόνηση μπορεί επίσης να κάνει τα πόδια σας να μοιάζουν βαριά.

Μετά από μια ιδιαίτερα έντονη προπόνηση, είναι πιθανό να νιώθετε τα πόδια σας λίγο κουρασμένα για μερικές ημέρες. Όταν όμως πιέζετε συστηματικά το σώμα σας πέρα από τα όριά του, οι μύες μπορεί να καταπονηθούν υπερβολικά.

Αν δεν μεσολαβεί αρκετός χρόνος ξεκούρασης μέχρι την επόμενη προπόνηση, οι μύες δεν προλαβαίνουν να ανακάμψουν. Έτσι, μπορεί να αισθάνεστε μυϊκή αδυναμία και βάρος και να κινείστε πιο δύσκολα.

Σύνδρομο ανήσυχων ποδιών

Το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών προκαλεί μια έντονη ανάγκη να κινείτε τα πόδια σας, την οποία δυσκολεύεστε να ελέγξετε. Οι κινήσεις μπορεί να είναι νευρικές ή να μοιάζουν με τρέμουλο.

Όσο τα πόδια μένουν ακίνητα, μπορεί να νιώθετε ένα τράβηγμα, το οποίο ορισμένοι περιγράφουν ως βάρος.

Άλλα συμπτώματα του συνδρόμου είναι:

• Το μυρμήγκιασμα

• Οι κράμπες

• Η αίσθηση ότι τα πόδια είναι σφιγμένα

• Η δυσφορία

• Ο πόνος

• Η φαγούρα

• Η αίσθηση ότι κάτι κινείται πάνω ή κάτω από το δέρμα

Τα συμπτώματα συνήθως χειροτερεύουν τη νύχτα. Η ακριβής αιτία δεν είναι γνωστή, αλλά ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να σχετίζεται με την ντοπαμίνη, έναν νευροδιαβιβαστή που συμμετέχει στον έλεγχο των μυϊκών κινήσεων, καθώς και με την έλλειψη σιδήρου.

Χρόνια φλεβική ανεπάρκεια

Το βάρος στα πόδια μπορεί να οφείλεται και σε χρόνια φλεβική ανεπάρκεια.

Το αίμα από τα πόδια πρέπει να επιστρέψει στην καρδιά, κινούμενο αντίθετα προς τη βαρύτητα. Για να γίνει αυτό, οι φλέβες διαθέτουν βαλβίδες που επιτρέπουν στο αίμα να προχωρά προς τα πάνω και το εμποδίζουν να γυρίζει πίσω.

Στη χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, οι φλέβες και οι βαλβίδες τους δεν λειτουργούν σωστά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει κούραση στα πόδια, πρήξιμο και ευρυαγγείες.

Η πάθηση μπορεί να εμφανίζεται συχνότερα σε όσους στέκονται όρθιοι για πολλές ώρες, καθώς η παρατεταμένη ορθοστασία επιβαρύνει σημαντικά τις φλέβες στο κάτω μέρος των ποδιών.

Άλλοι παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισής της είναι:

• Οι τραυματισμοί των φλεβών

• Οι ορμονικές μεταβολές, όπως κατά την εγκυμοσύνη

• Η φλεβική θρόμβωση στις φλέβες των ποδιών

• Η παχυσαρκία

• Το κάπνισμα

Περιφερική αρτηριακή νόσος

Η περιφερική αρτηριακή νόσος είναι μια καρδιαγγειακή πάθηση που επηρεάζει τις αρτηρίες. Η συσσώρευση λιπαρών εναποθέσεων στα τοιχώματά τους δυσκολεύει τη ροή του αίματος και μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα.

Η πάθηση εμφανίζεται συχνά στα κάτω άκρα, περιορίζοντας την κυκλοφορία του αίματος προς τα πόδια και τα πέλματα. Αυτό μπορεί να προκαλεί πόνο, βάρος ή κράμπες.

Στους παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνονται:

• Η υψηλή αρτηριακή πίεση

• Η υψηλή χοληστερίνη

• Η αθηροσκλήρωση

• Το κάπνισμα

• Ο διαβήτης

• Η ηλικία άνω των 60 ετών

Λιποίδημα

Το λιποίδημα είναι η μη φυσιολογική συσσώρευση λίπους, συνήθως στα πόδια, αν και μπορεί να επηρεάσει και τα χέρια.

Μπορεί να προκαλέσει βάρος, πόνο ή ευαισθησία όταν πιέζετε τα πόδια. Η ακριβής αιτία του παραμένει άγνωστη, ωστόσο δεν οφείλεται στα παραπανίσια κιλά.

Λεμφοίδημα

Το λεμφοίδημα είναι μια χρόνια πάθηση κατά την οποία συσσωρεύεται λεμφικό υγρό στους ιστούς, προκαλώντας πρήξιμο. Συνήθως εμφανίζεται στα πόδια και στα χέρια και μπορεί να συνοδεύεται από αίσθημα βάρους.

Το πρωτοπαθές λεμφοίδημα οφείλεται σε μεταλλάξεις γονιδίων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του λεμφικού συστήματος.

Το δευτεροπαθές λεμφοίδημα μπορεί να προκληθεί από:

• Λοιμώξεις

• Φλεγμονή

• Θεραπείες για τον καρκίνο

• Φλεβικές παθήσεις, όπως η θρόμβωση

• Παχυσαρκία

• Τραυματισμούς

• Ακινησία

Εγκυμοσύνη

Πολλές γυναίκες αισθάνονται τα πόδια τους βαριά στην εγκυμοσύνη, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες. Συνήθως αυτό οφείλεται σε οίδημα, δηλαδή πρήξιμο από τη συσσώρευση υγρών στους ιστούς.

Ορισμένα απλά μέτρα στο σπίτι μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα συμπτώματα υποχωρούν μετά την εγκυμοσύνη.

Ποια άλλα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν;

Το βάρος στα πόδια μπορεί να συνοδεύεται και από άλλες ενοχλήσεις. Αναφέρετέ τις στον γιατρό σας, καθώς μπορούν να τον βοηθήσουν να εντοπίσει την αιτία και να σας προτείνει την κατάλληλη θεραπεία.

Ανάλογα με την αιτία, μπορεί να παρατηρήσετε:

• Μειωμένη αίσθηση ή μούδιασμα στο πόδι

• Πόνο που μοιάζει με χτύπους στο ένα ή και στα δύο πόδια

• Αίσθημα κρύου ή μυρμήγκιασμα

• Μεγαλύτερη δυσκολία στο περπάτημα ή στην ορθοστασία όσο περνά η ημέρα

• Πρήξιμο

• Αλλαγή στο χρώμα του δέρματος, για παράδειγμα το πόδι να φαίνεται ωχρό ή να παίρνει μπλε απόχρωση

Πώς μπορείτε να ανακουφιστείτε στο σπίτι

Ανάλογα με την αιτία, μπορεί να χρειάζεστε ιατρική θεραπεία. Ο γιατρός σας θα αξιολογήσει τα συμπτώματα, θα κάνει τη διάγνωση και θα σας καθοδηγήσει για την κατάλληλη αντιμετώπιση.

Στο μεταξύ, ορισμένες απλές αλλαγές στην καθημερινότητά σας μπορεί να περιορίσουν τις ενοχλήσεις.

Σηκώστε τα πόδια σας ψηλά

Όταν κάθεστε, στηρίξτε τα πόδια σας ψηλά. Έτσι διευκολύνετε την επιστροφή του αίματος προς την καρδιά και την απομάκρυνση των υγρών που έχουν συσσωρευτεί στα πόδια.

Μια ανακλινόμενη πολυθρόνα ή ένα σκαμπό μπορεί να σας βοηθήσει να τοποθετήσετε τα πόδια σας λίγο ψηλότερα από το ύψος της καρδιάς. Αυτή η θέση μπορεί να βελτιώσει την κυκλοφορία και να ανακουφίσει την πίεση που νιώθετε μέσα στην ημέρα.

Αλλάζετε συχνά θέση

Αποφύγετε να μένετε για πολλή ώρα στην ίδια θέση, είτε κάθεστε είτε στέκεστε όρθιοι, καθώς αυτό μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα. Οι συχνές αλλαγές θέσης βοηθούν την κυκλοφορία του αίματος.

Χρησιμοποιήστε κάλτσες συμπίεσης

Ο γιατρός σας μπορεί να σας συστήσει κάλτσες συμπίεσης, μέχρι το γόνατο ή ψηλότερα, ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία του αίματος στα πόδια. Μπορεί να σας βοηθήσουν ιδιαίτερα αν η δουλειά σας απαιτεί πολλές ώρες καθιστικής παραμονής ή ορθοστασίας.

Μειώστε το αλάτι

Ο περιορισμός του αλατιού μπορεί να μειώσει το πρήξιμο και την ενόχληση που προκαλεί. Ελέγχετε τις ετικέτες των τροφίμων για να γνωρίζετε πόσο αλάτι καταναλώνετε και ζητήστε τη βοήθεια διαιτολόγου εάν χρειάζεστε καθοδήγηση.

Διακόψτε το κάπνισμα

Το κάπνισμα επηρεάζει αρνητικά την κυκλοφορία του αίματος και μπορεί να επιβαρύνει το βάρος στα πόδια. Αν καπνίζετε, η μείωση ή η διακοπή του μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό ή στην πρόληψη ορισμένων συμπτωμάτων.

Διατηρήστε ένα υγιές βάρος

Το υπερβάλλον βάρος και η παχυσαρκία αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης αρκετών παθήσεων που μπορεί να προκαλέσουν βάρος στα πόδια.

Η διατήρηση ενός υγιούς βάρους μπορεί να μειώσει την πιθανότητα να εμφανίσετε αυτές τις παθήσεις και τις ενοχλήσεις που τις συνοδεύουν.

Φροντίστε να κινείστε αρκετά

Η τακτική σωματική δραστηριότητα μπορεί να βοηθήσει να περιορίσετε το βάρος στα πόδια ή να μειώσετε την πιθανότητα να εμφανιστεί.

Η άσκηση ήπιας έως μέτριας έντασης, όπως το γρήγορο περπάτημα, βοηθά την κυκλοφορία του αίματος. Παράλληλα, συμβάλλει στον έλεγχο παραγόντων κινδύνου, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση.

Η άσκηση ωφελεί το σώμα και την ψυχική υγεία, αλλά η υπερβολή μπορεί να σας επιβαρύνει. Για να αποφύγετε την εξάντληση και την υπερβολική καταπόνηση, φροντίστε να ξεκουράζεστε ανάμεσα στις προπονήσεις και να κάνετε διαλείμματα από την έντονη άσκηση όταν τα χρειάζεστε.

Πότε να απευθυνθείτε σε γιατρό

Εάν νιώθετε συχνά τα πόδια σας βαριά ή η ενόχληση δεν υποχωρεί, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Το ίδιο ισχύει αν το βάρος συνοδεύεται από πόνο, πρήξιμο ή άλλα συμπτώματα.

Ο γιατρός θα σας ρωτήσει για τις ενοχλήσεις σας και, εφόσον χρειάζεται, θα σας παραπέμψει για εξετάσεις, ώστε να εντοπίσει την αιτία και να σας προτείνει την κατάλληλη θεραπεία.