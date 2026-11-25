Σύμφωνα με την ενδοκρινολόγο, για τη διαχείριση του σακχάρου δε χρειάζεται μόνο αερόβια άσκηση.

Η ρύθμιση του σακχάρου αποτελεί βασικό παράγοντα για τη μεταβολική υγεία. Με την πάροδο των χρόνων, οι ορμονικές αλλαγές, η μείωση της μυϊκής μάζας και οι αλλαγές στη σωματική δραστηριότητα μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός αξιοποιεί τη γλυκόζη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ανταπόκριση στην ινσουλίνη, την ορμόνη που βοηθά τη γλυκόζη να περάσει από το αίμα στα κύτταρα για να χρησιμοποιηθεί ως ενέργεια. Όταν η δράση της γίνεται λιγότερο αποτελεσματική, αναπτύσσεται αντίσταση στην ινσουλίνη, η οποία μπορεί να παραμένει απαρατήρητη για χρόνια και συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2, λιπώδους νόσου του ήπατος και καρδιαγγειακών προβλημάτων.

Η άσκηση μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην πρόληψη και τη διαχείριση αυτών των αλλαγών. Σύμφωνα με τη δρ Randa Abdelmasih, ενδοκρινολόγο και επίκουρη καθηγήτρια Ιατρικής στο University of Texas Medical Branch, η μυϊκή ενδυνάμωση αποκτά ιδιαίτερη αξία όσο μεγαλώνετε, καθώς βοηθά στη διατήρηση των μυών και βελτιώνει την ανταπόκριση του οργανισμού στην ινσουλίνη.

«Ως ενδοκρινολόγος με εξειδίκευση στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, βλέπω καθημερινά ασθενείς με αντίσταση στην ινσουλίνη. Συχνά εμφανίζεται πολύ πριν διαγνωστεί ο διαβήτης και πολύ πριν οι ίδιοι καταλάβουν ότι έχει αρχίσει να αλλάζει ο μεταβολισμός τους», εξήγησε η ίδια στο Parade.

Με την πάροδο της ηλικίας, η εικόνα γίνεται πιο σύνθετη. Οι ορμονικές αλλαγές, η αύξηση ή η μείωση της σωματικής δραστηριότητας και οι φυσιολογικές μεταβολές της μέσης ηλικίας επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός αξιοποιεί την ενέργεια. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η μεταβολική υγεία θα επιδεινωθεί αναπόφευκτα. Ένα συγκεκριμένο είδος άσκησης μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα στη διατήρηση του σακχάρου σε φυσιολογικά επίπεδα.

Ο ρόλος της μυϊκής ενδυνάμωσης στη διαχείριση του σακχάρου

Σύμφωνα με τη δρ Abdelmasih, η μυϊκή ενδυνάμωση, δηλαδή η άσκηση με αντιστάσεις, πρέπει να αποτελεί σταθερό μέρος της καθημερινότητάς σας όσο μεγαλώνετε.

«Η άσκηση με αντιστάσεις έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο στην ενδοκρινολογία όσο και στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Οι σκελετικοί μύες βοηθούν στην απορρόφηση της γλυκόζης και βελτιώνουν την ανταπόκριση του οργανισμού στην ινσουλίνη. Η διατήρηση και η αύξηση της μυϊκής μάζας γίνονται όλο και πιο σημαντικές καθώς μεγαλώνουμε και όταν συμβαίνουν ορμονικές αλλαγές», επισήμανε.

Οι σκελετικοί μύες χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες γλυκόζης από το αίμα. Σύμφωνα με ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε το 2023 στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Endocrinology, περίπου το 80% της απορρόφησης γλυκόζης που πραγματοποιείται με τη βοήθεια της ινσουλίνης γίνεται στους συγκεκριμένους μύες. Επομένως, όσο περισσότερη υγιή μυϊκή μάζα διαθέτετε, τόσο περισσότερη γλυκόζη μπορούν να αξιοποιήσουν οι μύες σας μετά το γεύμα. Έτσι, ο οργανισμός σας διατηρεί ευκολότερα σταθερά τα επίπεδα του σακχάρου.

Η μέση ηλικία είναι μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδος για να φροντίσετε τη μυϊκή σας μάζα, καθώς αυτή μειώνεται φυσιολογικά με τα χρόνια.

«Από ενδοκρινολογική άποψη, στη μέση ηλικία γίνεται ακόμη πιο σημαντικό να διατηρείται η μυϊκή μάζα και να ενισχύεται η ευαισθησία στην ινσουλίνη. Η επιδείνωση του μεταβολισμού δεν είναι αναπόφευκτη. Χρειάζεται, όμως, πιο στοχευμένη φροντίδα, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε ανθρώπου», ανέφερε η δρ Abdelmasih.

Μάλιστα, τα οφέλη μπορούν να φανούν σχετικά γρήγορα. Η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας μπορεί να βελτιώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη μέσα σε λίγες μόλις ημέρες.

Γιατί οι μύες έχουν μεγαλύτερη σημασία από τα κιλά σας

Η ένδειξη της ζυγαριάς δεν αρκεί για να αξιολογηθεί η μεταβολική υγεία. Το βάρος δεν δείχνει πόσα από τα κιλά σας αντιστοιχούν σε μύες και πόσα σε λίπος, ούτε σε ποια σημεία του σώματος συσσωρεύεται το λίπος. Το σπλαχνικό λίπος, που βρίσκεται βαθιά στην κοιλιά και περιβάλλει τα εσωτερικά όργανα, ευνοεί τη φλεγμονή και την αντίσταση στην ινσουλίνη. Αντίθετα, οι μύες συμβάλλουν στην προστασία της μεταβολικής υγείας.

Ο δρ Joseph Barrera, ενδοκρινολόγος στο Providence Mission Hospital, πρόσθεσε ότι ο Δείκτης Μάζας Σώματος (αναλογία βάρους/ύψους) μπορεί να δώσει παραπλανητική εικόνα.

«Ένας αθλητής Ολυμπιακών Αγώνων μπορεί εύκολα να έχει δείκτη μάζας σώματος πάνω από αυτό που λέμε ‘φυσιολογικό’, όσο και ένας άνθρωπος που περνά τη μέρα του στον καναπέ. Ωστόσο, οι δύο αυτοί άνθρωποι θα έχουν πολύ διαφορετικό κίνδυνο να εμφανίσουν μεταβολικά προβλήματα», είχε αναφέρει.

Για να αξιοποιήσετε όσο γίνεται περισσότερο τα οφέλη της μυϊκής ενδυνάμωσης, η δρ Abdelmasih συνέστησε να καταναλώνετε αρκετή πρωτεΐνη, ώστε να διατηρείτε τη μυϊκή σας μάζα, και να περιορίζετε τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Παράλληλα, βοηθούν το σταθερό ωράριο ύπνου και η διαχείριση του στρες.

Το σημαντικότερο, πάντως, είναι η συνέπεια. Η μεταβολική υγεία χρειάζεται διαρκή φροντίδα, μέσα από συνήθειες που μπορείτε να διατηρήσετε σε βάθος χρόνου. Η μυϊκή ενδυνάμωση σε σταθερή εβδομαδιαία βάση είναι ένας καλός τρόπος για να ξεκινήσετε.