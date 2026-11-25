Σχεδόν ένας στους τρεις ηλικιωμένους με γνωστικές διαταραχές λαμβάνει φάρμακα που μπορεί να επιδεινώσουν την εγκεφαλική λειτουργία.

Οι άνθρωποι άνω των 65 ετών που έχουν άνοια ή άλλες γνωστικές διαταραχές είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις ανεπιθύμητες ενέργειες ορισμένων φαρμάκων για το άγχος, τις διαταραχές ύπνου, την ψύχωση και άλλες παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος.Η λήψη αυτών των φαρμάκων μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες επισκέψεις στα επείγοντα, συχνότερες και μεγαλύτερης διάρκειας νοσηλείες, επιδείνωση της ψυχικής υγείας και της υγείας του εγκεφάλου, καθώς και αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου.

Ωστόσο, νέα έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of the American Geriatrics Society, καταγράφει μια ενθαρρυντική εξέλιξη. Από το 2011 έως το 2022, μειώθηκε σημαντικά το ποσοστό των ηλικιωμένων με γνωστικές διαταραχές που λάμβαναν φάρμακα τα οποία θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τη μνήμη και άλλες νοητικές λειτουργίες.

Η συνταγογράφηση έχει γίνει ασφαλέστερη, αλλά οι κίνδυνοι παραμένουν

Η μελέτη δεν εξέτασε πού οφείλεται αυτή η μείωση. Όμως, ο ερευνητής Hsu επισήμανε ότι τις τελευταίες δύο δεκαετίες οι ερευνητές και οι γιατροί γνωρίζουν όλο και περισσότερα για τους συγκεκριμένους κινδύνους. Η αργή αλλά σταθερή βελτίωση ενδέχεται να συνδέεται με την πρόοδο στη γηριατρική και τις προσπάθειες για ασφαλέστερη συνταγογράφηση.

«Μας χαροποίησε το γεγονός ότι, μέσα σε αυτά τα 11 χρόνια, μειώθηκε το ποσοστό των ασθενών που λάμβαναν δυνητικά επιβλαβή φάρμακα. Εντούτοις, ένας στους τρεις ανθρώπους του πληθυσμού που μελετήσαμε εξακολουθεί να τα λαμβάνει, κάτι που παραμένει ανησυχητικό», δήλωσε.

Οι ηλικιωμένοι, ακόμη και όταν δεν έχουν γνωστικές διαταραχές, είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις βλαβερές αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαρμάκων και στις συνέπειες μιας ακατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιπλοκές αυτές μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο θανάτου. Με αυτούς τους κινδύνους ασχολείται η Team Alice, μια διεπιστημονική ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου του Μπάφαλο που εργάζεται για την ασφαλέστερη χρήση των φαρμάκων.

Ένας θάνατος που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί

Η Team Alice πήρε το όνομά της από την Alice Brennan, η οποία πέθανε το 2009, αφού της χορηγήθηκε ένα μυοχαλαρωτικό που περιλαμβανόταν στα δυνητικά ακατάλληλα φάρμακα για ηλικιωμένους βάσει των κριτηρίων Beers, ενός οδηγού για την ασφαλέστερη συνταγογράφηση σε αυτές τις ηλικίες. Το λάθος στη συνταγογράφηση δεν εντοπίστηκε από τους επαγγελματίες υγείας που την παρακολουθούσαν. Έπειτα από έξι εβδομάδες επιπλοκών που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, η Brennan έχασε τη ζωή της.

Η κόρη της, Mary Brennan-Taylor, μοιράστηκε την ιστορία της μητέρας της με ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μπάφαλο. Στόχος της ήταν να συμβάλει σε αλλαγές στο σύστημα υγείας, ώστε άλλοι ασθενείς και οι οικογένειές τους να μη βιώσουν κάτι αντίστοιχο.

Ο Hsu ξεκίνησε τη νέα μελέτη λίγο αφότου εντάχθηκε στη Σχολή Φαρμακευτικής του πανεπιστημίου και στην Team Alice, όπου εργάζεται στο Εργαστήριο Μάθησης για την Ασφάλεια των Ασθενών.

«Η μελέτη αυτή συνεχίζει μια σειρά αναλύσεων που έχει δημοσιεύσει η ομάδα μας, με δεδομένα από όλη τη χώρα, για τα δυνητικά ακατάλληλα φάρμακα, την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων και τη χρήση υπηρεσιών υγείας», τόνισε ο David Jacobs, διδάκτωρ Φαρμακευτικής, αναπληρωτής καθηγητής Φαρμακευτικής Πρακτικής και ένας από τους κύριους ερευνητές της Team Alice.

«Η έρευνα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι ηλικιωμένοι με γνωστικές διαταραχές είναι περισσότερο ευάλωτοι στα φάρμακα που επιδεινώνουν τη μνήμη ή τη σκέψη. Κι όμως, σχεδόν ένας στους τρεις εξακολουθεί να τα λαμβάνει. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ασθενείς έχουν έναν γιατρό ή μια δομή υγείας που τους παρακολουθεί σταθερά. Επομένως, υπάρχει η δυνατότητα να εντοπιστούν αυτά τα φάρμακα και να επανεξεταστεί η αγωγή τους σε συνεργασία με την ομάδα που τους φροντίζει», πρόσθεσε.

Οι ερευνητές εξέτασαν τη λήψη αντιχολινεργικών, αντιψυχωσικών, βενζοδιαζεπινών και ορισμένων υπνωτικών. Στην ανακοίνωση του πανεπιστημίου αναφέρονται ενδεικτικά η αλπραζολάμη για το άγχος και η ζολπιδέμη για την αϋπνία, καθώς μπορούν να επηρεάσουν τη μνήμη, τη σκέψη, την ισορροπία και τον συντονισμό των κινήσεων στους ηλικιωμένους.

Πώς μπορεί να γίνει ασφαλέστερη η φαρμακευτική αγωγή των ηλικιωμένων

Στη μελέτη συμμετείχαν επίσης δύο ακόμη κύριοι ερευνητές της Team Alice. Ο Ranjit Singh, γιατρός, αναπληρωτής καθηγητής και προσωρινός επικεφαλής του Τμήματος Οικογενειακής Ιατρικής στη Σχολή Ιατρικής και Βιοϊατρικών Επιστημών Jacobs του Πανεπιστημίου του Μπάφαλο, και ο Robert Wahler, διδάκτωρ Φαρμακευτικής και κλινικός αναπληρωτής καθηγητής Φαρμακευτικής Πρακτικής.

Στην έρευνα συνέβαλαν ακόμη ο Collin Clark, διδάκτωρ Φαρμακευτικής και κλινικός αναπληρωτής καθηγητής Φαρμακευτικής Πρακτικής, καθώς και ο Steven Feuerstein, αναλυτής πληροφοριακών συστημάτων στη Σχολή Jacobs.

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν πόσο σημαντικό είναι να ελέγχονται αναλυτικά όλα τα φάρμακα που λαμβάνει ένας ηλικιωμένος κατά τις τακτικές ιατρικές επισκέψεις του. Οι ερευνητές πρότειναν επίσης να χρησιμοποιούνται εργαλεία κλινικής αξιολόγησης, όπως ο Δείκτης Φαρμακευτικής Επιβάρυνσης, τόσο κατά την αντιμετώπιση οξέων περιστατικών όσο και στην εξωνοσοκομειακή φροντίδα. Τα εργαλεία αυτά βοηθούν τους επαγγελματίες υγείας να εκτιμούν πόσο επιβαρύνουν συνολικά τον ασθενή τα φάρμακα που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ώστε να προλαμβάνονται επιπλοκές.

Χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να διαπιστωθεί αν η καλύτερη διαχείριση της φαρμακευτικής αγωγής μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων με γνωστικές δυσκολίες και να μειώσει τις εισαγωγές στο νοσοκομείο και τις επισκέψεις στα επείγοντα.

Η γήρανση του πληθυσμού κάνει το πρόβλημα πιο επείγον

Τα ευρήματα δημοσιεύονται σε μια περίοδο σημαντικών δημογραφικών αλλαγών. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Υπηρεσίας Απογραφής των ΗΠΑ, για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, οι άνθρωποι ηλικίας 65 ετών και άνω είναι περισσότεροι από τα παιδιά έως 5 ετών παγκοσμίως.

Από την άλλη, τα περισσότερα χρόνια ζωής δεν συνοδεύονται απαραίτητα από περισσότερα χρόνια καλής υγείας. Η ίδια έκθεση αναφέρει ότι σχεδόν το 75% των ανθρώπων ηλικίας 65 ετών και άνω έχει τουλάχιστον δύο χρόνια νοσήματα. Η αντιμετώπιση πολλών παθήσεων συχνά απαιτεί τη λήψη περισσότερων φαρμάκων, ορισμένα από τα οποία μπορεί να επιβαρύνουν τον οργανισμό και τον εγκέφαλο σε αυτές τις ηλικίες.

«Το πρόβλημα αυτό διογκώνεται εδώ και δεκαετίες, αλλά ο πληθυσμός των ηλικιωμένων αυξήθηκε νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. Αυτό σημαίνει ότι οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή από ποτέ στην ασφάλεια της φαρμακευτικής αγωγής, ιδιαίτερα όταν φροντίζουν ηλικιωμένους με γνωστική έκπτωση ή άλλα σύνθετα προβλήματα υγείας», κατέληξε ο Hsu.