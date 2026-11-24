Η καθημερινή λήψη βιταμίνης D συνδέθηκε με σημαντικά μικρότερη φθορά των τελομερών σε διάστημα 4 ετών

Η γήρανση είναι μια φυσική διαδικασία που επηρεάζει σταδιακά κάθε κύτταρο του οργανισμού, ωστόσο οι επιστήμονες αναζητούν τρόπους να επιβραδύνουν ορισμένες από τις βιολογικές αλλαγές που τη συνοδεύουν. Μια νέα μελέτη του Πανεπιστημίου Harvard έδειξε ότι η καθημερινή λήψη βιταμίνης D μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια, περιορίζοντας τη φθορά των τελομερών, τα οποία συνδέονται στενά με τη γήρανση των κυττάρων.

Τα τελομερή βρίσκονται στις άκρες των χρωμοσωμάτων και λειτουργούν προστατευτικά, «όπως τα πλαστικά καλύμματα στις άκρες των κορδονιών των παπουτσιών», σύμφωνα με ανακοίνωση του Harvard.

Καθώς μεγαλώνουμε, τα τελομερή μικραίνουν, γεγονός που, σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων υγείας και πρόωρου θανάτου. Έρευνες έχουν επίσης δείξει ότι τα υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα συνδέονται με μεγαλύτερο μήκος τελομερών.

Τι έδειξε η μελέτη

Στη νέα τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή συμμετείχαν περίπου 1.000 άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω, τα οποία χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα λάμβανε καθημερινά συμπλήρωμα βιταμίνης D σε δόση 2.000 διεθνών μονάδων (IU), ενώ η δεύτερη λάμβανε εικονικό φάρμακο (placebo).

Έπειτα από 4 χρόνια, οι συμμετέχοντες που λάμβαναν βιταμίνη D παρουσίασαν λιγότερη από τη μισή μείωση στο μήκος των τελομερών τους, σε σύγκριση με όσους λάμβαναν το εικονικό φάρμακο. Στην ομάδα της βιταμίνης D καταγράφηκαν επίσης λιγότερα αυτοάνοσα νοσήματα και χαμηλότεροι δείκτες φλεγμονής.

Η επικεφαλής της μελέτης, JoAnn Manson, καθηγήτρια Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Harvard, ανέφερε ότι τα ευρήματα «υποστηρίζουν ότι η βιταμίνη D μπορεί να συμβάλλει στην επιβράδυνση μιας διαδικασίας που σχετίζεται με τη βιολογική γήρανση και τις χρόνιες ασθένειες που εμφανίζονται με την ηλικία».

Μιλώντας στο Fox News Digital, η Manson εξήγησε ότι, παρόλο που οι ερευνητές εξεπλάγησαν από το πόσο μεγάλη ήταν η προστατευτική δράση της βιταμίνης D απέναντι στη μείωση του μήκους των τελομερών, τα αποτελέσματα συμφωνούν με προηγούμενα επιστημονικά δεδομένα.

«Η βιταμίνη D περιορίζει τη φλεγμονή, η οποία αποτελεί σημαντική αιτία μείωσης του μήκους των τελομερών και εμφάνισης χρόνιων ασθενειών που σχετίζονται με τη γήρανση», πρόσθεσε η ίδια.

Πόση βιταμίνη D χρειαζόμαστε καθημερινά

Σύμφωνα με τη Manson, το ποια επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα θεωρούνται επαρκή παραμένει ένα ζήτημα για το οποίο υπάρχουν διαφορετικές επιστημονικές απόψεις.

Στη μελέτη, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ημερήσια δόση των 2.000 IU ήταν «πολύ ασφαλής», χωρίς να καταγραφούν παρενέργειες ή ανεπιθύμητες ενέργειες.

«Τα όρια κάτω από τα οποία θεωρείται ότι υπάρχει ανεπάρκεια βιταμίνης D, καθώς και τα συνιστώμενα επίπεδά της στο αίμα, διαφέρουν ανάλογα με τον οργανισμό, το εργαστήριο και τη χώρα. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που υπάρχουν αμφιβολίες για το πόσο χρήσιμη είναι η συγκεκριμένη εξέταση», τόνισε η Manson.

Η ερευνήτρια επισήμανε ότι στα πλαίσια του προληπτικού ελέγχου συνήθως δεν ελέγχονται προληπτικά τα επίπεδα βιταμίνης D σε όλους τους ενήλικες ούτε και λαμβάνονται συστηματικά συμπληρώματα χωρίς συγκεκριμένη ένδειξη.

«Η Εθνική Ακαδημία Ιατρικής συνιστά ημερήσια πρόσληψη 600 IU βιταμίνης D για τους ενήλικες έως 70 ετών και 800 IU για όσους είναι άνω των 70 ετών. Σύμφωνα με την Ακαδημία, οι ποσότητες αυτές επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της συντριπτικής πλειονότητας των ενηλίκων», δήλωσε.

«Εντούτοις, οι πρόσφατες οδηγίες της Ενδοκρινολογικής Εταιρείας αναφέρουν ότι τα συμπληρώματα βιταμίνης D μπορεί να ωφελήσουν τους ενήλικες ηλικίας 75 ετών και άνω, τα βρέφη και τα παιδιά, τις εγκύους και όσους έχουν διαγνωστεί με προδιαβήτη, χωρίς όμως να προτείνουν κάποια συγκεκριμένη δόση».

Για όσους ανησυχούν ότι δεν λαμβάνουν αρκετή βιταμίνη D από τη διατροφή τους ή από την έκθεση στον ήλιο, η Manson υποστήριξε ότι η λήψη συμπληρώματος 1.000 έως 2.000 IU την ημέρα θα μπορούσε να είναι «μια πολύ λογική επιλογή».

«Μερικές φορές, κάποια τρόφιμα όπως τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα δημητριακά πρωινού και ο χυμός πορτοκαλιού μπορεί να εμπλουτίζονται με βιταμίνη D. Επομένως, διαβάζοντας τις διατροφικές ετικέτες μπορείτε να κάνετε πιο σωστές επιλογές όταν αγοράζετε τρόφιμα. Άλλες πηγές βιταμίνης D είναι τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός, οι σαρδέλες και ο τόνος, καθώς και τα άγρια μανιτάρια», συμβούλευσε.

Όπως επισήμανε η Manson, μεγαλύτερο κίνδυνο ανεπάρκειας βιταμίνης D αντιμετωπίζουν όσοι ζουν σε οίκους ευγηρίας, τα άτομα με παθήσεις που δυσκολεύουν την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, όπως η νόσος του Crohn και η κοιλιοκάκη, καθώς και όσοι λαμβάνουν θεραπεία για οστεοπόρωση ή άλλα προβλήματα των οστών. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και άτομα που ακολουθούν ιδιαίτερα περιοριστική διατροφή, για παράδειγμα λόγω σοβαρής δυσανεξίας στη λακτόζη.

«Όσοι ανήκουν σε αυτές τις ομάδες θα πρέπει να συζητήσουν με τον γιατρό τους αν χρειάζεται να ελέγξουν τα επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα τους και αν θα ήταν χρήσιμο να πάρουν κάποιο συμπλήρωμα», συνέστησε.

Η Manson είπε επίσης ότι ο οργανισμός χρειάζεται σχετικά μικρές έως μέτριες ποσότητες βιταμίνης D για να διατηρείται υγιής, καθώς ο τρόπος με τον οποίο μεταβολίζεται η συγκεκριμένη βιταμίνη ελέγχεται αυστηρά από το σώμα.

«Η μεγαλύτερη ποσότητα δεν σημαίνει απαραίτητα και μεγαλύτερο όφελος. Οι πολύ υψηλές δόσεις, για παράδειγμα πάνω από 10.000 IU την ημέρα, μπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα ή στα ούρα και να προκαλέσουν τοξικότητα», προειδοποίησε.

Η καθηγήτρια τόνισε επίσης ότι κανένα συμπλήρωμα δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια ισορροπημένη διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

«Μπορεί να είναι πολύ πιο εύκολο να πάρετε ένα χάπι από το να ασκηθείτε σε εξωτερικό χώρο και να φροντίσετε τη διατροφή σας, όμως αυτές οι καθημερινές συνήθειες μπορούν να προσφέρουν πολύ μεγαλύτερα οφέλη στην υγεία σας και να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, καρκίνου, διαβήτη τύπου 2 και άλλων χρόνιων ασθενειών που σχετίζονται με τη γήρανση», ανέφερε.

Η Manson κατέληξε ότι ένας περίπατος 15 λεπτών γύρω στο μεσημέρι, μερικές φορές την εβδομάδα, συνήθως αρκεί για να εκτεθεί το δέρμα σε αρκετό ηλιακό φως ώστε να παράγει βιταμίνη D. «Ακόμη πιο ωφέλιμο για την υγεία σας θα ήταν να συνδυάζετε την παραμονή σε εξωτερικό χώρο με άσκηση, όπως γρήγορο περπάτημα, τρέξιμο ή κάποιο άθλημα».