Τα συμπτώματα της πνευμονίας που δύσκολα θα αναγνωρίσετε - Οδηγός Harvard

Νομίζατε ότι είχατε ένα απλό κρυολόγημα, αλλά ξαφνικά αρχίσατε να αισθάνεστε πολύ χειρότερα. Αυτός είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να εκδηλωθεί η πνευμονία, καθώς τα αρχικά συμπτώματά της δεν είναι πάντα έντονα.

Πολλοί θεωρούν ότι η πνευμονία προκαλεί υψηλό πυρετό και έντονο βήχα από την πρώτη στιγμή. Ωστόσο, αυτή η λοίμωξη των πνευμόνων, από την οποία πεθαίνουν κάθε χρόνο 2,5 εκατ. άνθρωποι στον κόσμο, μερικές φορές εκδηλώνεται με πιο ήπια συμπτώματα, γεγονός που δυσκολεύει τη διάγνωσή της.

Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων της πνευμονίας μπορεί να σας βοηθήσει να αναζητήσετε θεραπεία προτού η κατάσταση επιδεινωθεί και αυξηθεί ο κίνδυνος επιπλοκών.

Ποια είναι τα συνηθισμένα συμπτώματα της πνευμονίας

Η πνευμονία μπορεί να προκληθεί από διάφορους μικροοργανισμούς. Στις συχνότερες αιτίες περιλαμβάνονται βακτήρια, όπως το Mycoplasma pneumoniae και ο πνευμονιόκοκκος (Streptococcus pneumoniae), καθώς και ιοί του αναπνευστικού. Επομένως, δεν πρόκειται για μία και μοναδική μορφή λοίμωξης, αλλά για διαφορετικές λοιμώξεις που μπορεί να προκαλούν διαφορετικά συμπτώματα.

Σε αντίθεση με την πιο ήπια μορφή της, τη λεγόμενη «περιπατητική πνευμονία», η «κλασική» πνευμονία συχνά προκαλεί τόσο έντονη αδιαθεσία, ώστε οι ασθενείς να χρειάζονται ξεκούραση στο κρεβάτι. Τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανίσετε περιλαμβάνουν:

• Βήχα, ξηρό ή με φλέγματα

• Πυρετό και ρίγη

• Πόνο στο στήθος που χειροτερεύει όταν εισπνέετε

• Δύσπνοια

• Κόπωση

Από όλα αυτά τα συμπτώματα, ο βήχας είναι το πιο χαρακτηριστικό. «Ορισμένοι ασθενείς δεν έχουν ιδιαίτερα υψηλό πυρετό, αλλά ο βήχας εμφανίζεται σχεδόν σε όλους», εξήγησε στην επίσημη σελίδα του Harvard ο Gerald Weinhouse, γιατρός και κλινικός διευθυντής των εξωτερικών ιατρείων του Τμήματος Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας του Mass General Brigham.

Τα λιγότερο γνωστά συμπτώματα της πνευμονίας

Η πνευμονία μπορεί να εκδηλωθεί και με άλλους τρόπους. Ορισμένα από τα πρώτα συμπτώματα είναι εύκολο να περάσουν απαρατήρητα. Αυτά περιλαμβάνουν:

• Ασυνήθιστα έντονη εξάντληση

• Δύσπνοια ακόμη και όταν κάνετε δραστηριότητες που κανονικά δεν σας δυσκολεύουν

• Σύγχυση ή ξαφνικές αλλαγές στη νοητική κατάσταση, όπως υπερβολική υπνηλία

• Ναυτία ή απώλεια όρεξης

• Χαμηλό πυρετό ή ακόμη και καθόλου πυρετό

• Εφίδρωση, ρίγη ή απλώς έντονη αδιαθεσία

• Γρήγορη αναπνοή ή ταχυκαρδία

«Μια σοβαρή λοίμωξη μπορεί επίσης να ρίξει την αρτηριακή πίεση, ενώ ορισμένες μορφές πνευμονίας μπορεί να προκαλέσουν διάρροια», ανέφερε ο Weinhouse. «Επομένως, τα συμπτώματα δεν αφορούν πάντα μόνο τους πνεύμονες. Η κόπωση και η εξάντληση μπορεί να εμφανιστούν σταδιακά και να γίνουν πολύ έντονες, ακόμη και πριν εκδηλωθούν ορισμένα από τα αναπνευστικά συμπτώματα».

Πώς διαφέρουν τα συμπτώματα της πνευμονίας στους ηλικιωμένους

Ορισμένα άτομα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρή πνευμονία. Σε αυτά περιλαμβάνονται κυρίως οι ηλικιωμένοι, οι καπνιστές και όσοι έχουν χρόνια προβλήματα υγείας, όπως πνευμονοπάθειες, καρδιοπάθειες, διαβήτη ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Στους ηλικιωμένους, ένα από τα πρώτα συμπτώματα της πνευμονίας μπορεί να είναι το παραλήρημα, μια κατάσταση που εμφανίζεται ξαφνικά και προκαλεί σύγχυση και αποπροσανατολισμό. Τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνουν από πνευμονία σε σύγκριση με τους νεότερους. Επίσης, έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν νοσοκομειακή πνευμονία, δηλαδή πνευμονία που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Εντούτοις, αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι οι ασθενείς ήταν ήδη άρρωστοι και εξασθενημένοι.

«Η πνευμονία μπορεί να εκδηλωθεί πολύ διαφορετικά από άνθρωπο σε άνθρωπο, ανάλογα με το πόσο ευάλωτος είναι ο καθένας. Αυτό μπορεί να σχετίζεται με το ανοσοποιητικό του σύστημα, την ηλικία του, τα προβλήματα υγείας που ήδη αντιμετωπίζει ή το είδος της λοίμωξης που έχει προσβληθεί», τόνισε ο Winehouse.

Πότε πρέπει να αναζητήσετε άμεσα ιατρική βοήθεια;

Eίναι σημαντικό να μην καθυστερήσετε να επισκεφθείτε γιατρό εάν εμφανίσετε:

• Βήχα που διαρκεί αρκετές ημέρες και συνεχώς χειροτερεύει

• Πόνο στο στήθος όταν αναπνέετε

• Δυσκολία στην αναπνοή

• Συμπτώματα που επιστρέφουν ενώ αρχικά είχατε αρχίσει να αισθάνεστε καλύτερα

Η ακτινογραφία θώρακος είναι η βασική εξέταση που χρησιμοποιούν οι γιατροί για να διαγνώσουν την πνευμονία. Όμως, στα αρχικά στάδια η λοίμωξη δεν είναι πάντα ορατή στην ακτινογραφία. Εάν τα αποτελέσματα δεν είναι ξεκάθαρα, αλλά οι γιατροί εξακολουθούν να υποψιάζονται πνευμονία, μπορεί να ζητήσουν αξονική τομογραφία.

«Εάν ένας ασθενής είναι ιδιαίτερα εξασθενημένος, μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε αξονική τομογραφία για να βεβαιωθούμε ότι πρόκειται για πνευμονία και όχι για κάποια άλλη πάθηση», επισήμανε ο Weinhouse.

Η θεραπεία της πνευμονίας συνήθως περιλαμβάνει αντιβιοτικά ή αντιιικά φάρμακα, ανάλογα με την αιτία της λοίμωξης, καθώς και ξεκούραση, επαρκή ενυδάτωση και άλλα μέτρα για την ανακούφιση των συμπτωμάτων και την υποστήριξη του οργανισμού. Οι ηλικιωμένοι και οι ασθενείς που χρειάζονται νοσηλεία συχνά λαμβάνουν συνδυασμό αντιβιοτικών.