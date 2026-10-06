Πόσο επικίνδυνο είναι για την υγεία σας το να καθαρίζετε με χλωρίνη - Τα συχνά λάθη που πρέπει να αποφύγετε

Η χλωρίνη αποτελεί ένα από τα πιο συνηθισμένα καθαριστικά στο σπίτι, καθώς χρησιμοποιείται για την απολύμανση επιφανειών, την αφαίρεση λεκέδων και τον καθαρισμό χώρων όπου απαιτείται ισχυρή απολυμαντική δράση. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητά της συνοδεύεται και από κινδύνους, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται σε μεγάλες ποσότητες, σε χώρους που δεν αερίζονται καλά ή σε συνδυασμό με άλλα καθαριστικά.

Η λανθασμένη χρήση της μπορεί να ερεθίσει το δέρμα, τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα, ενώ ορισμένοι συνδυασμοί με άλλες ουσίες μπορούν να προκαλέσουν την παραγωγή τοξικών αερίων. Γι' αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζετε πότε πραγματικά χρειάζεται η χλωρίνη, πώς πρέπει να τη χρησιμοποιείτε με ασφάλεια και ποια συχνά λάθη στον καθαρισμό θα πρέπει να αποφεύγετε.

Μην τη χρησιμοποιείτε για τα πάντα

Η χλωρίνη είναι πολύ ισχυρό καθαριστικό. Χρησιμοποιήστε τη όταν θέλετε να λευκάνετε τα ρούχα ή να καθαρίσετε σωματικά υγρά, όπως αίμα, εμετό ή κόπρανα. Είναι επίσης κατάλληλη για την απολύμανση επιφανειών που αγγίζετε συχνά, όπως πόμολα, πάγκοι και διακόπτες φωτισμού. Να την αραιώνετε πάντα με νερό.

Μην την αναμειγνύετε με αμμωνία

Ο συνδυασμός χλωρίνης και αμμωνίας δημιουργεί ένα τοξικό αέριο που ονομάζεται χλωραμίνη. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στους ιστούς των ματιών, του λαιμού, της μύτης και των πνευμόνων. Μπορεί επίσης να προκαλέσει δυσκολία στην αναπνοή.

Μην βάζετε υπερβολική ποσότητα στα ρούχα

Μην ρίχνετε τη χλωρίνη απευθείας πάνω στα ρούχα και μην χρησιμοποιείτε μεγαλύτερη ποσότητα από αυτή που αναγράφεται στις οδηγίες, καθώς μπορεί να τα καταστρέψει. Η χλωρίνη είναι αποτελεσματική στην αφαίρεση λεκέδων, αλλά δεν είναι κατάλληλη για όλα τα υφάσματα και τα υλικά. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ελαστάνη, μαλλί, μετάξι ή δέρμα. Ελέγχετε πάντα την ετικέτα του ρούχου για τις οδηγίες πλυσίματος.

Μην καθαρίζετε το κινητό σας με χλωρίνη

Η χλωρίνη μπορεί να καταστρέψει την ειδική επίστρωση της οθόνης που βοηθά να μην μένουν δακτυλικά αποτυπώματα. Ίσως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μαντηλάκι με αλκοόλη ή ένα απολυμαντικό μαντηλάκι, αλλά καλό είναι να ελέγξετε πρώτα τις οδηγίες του κατασκευαστή του κινητού σας. Ό,τι κι αν χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό, φροντίστε να μην εισχωρήσει υγρασία στα ανοίγματα της συσκευής.

Να προστατεύεστε

Η χλωρίνη, όταν είναι πολύ συμπυκνωμένη, μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα στο δέρμα. Οι αναθυμιάσεις της μπορεί επίσης να ερεθίσουν τα μάτια και τους πνεύμονες. Τα προστατευτικά γυαλιά, η μάσκα και τα γάντια μπορούν να σας προστατεύσουν. Καλό είναι επίσης να φοράτε κλειστά παπούτσια, μακριά μανίκια και παντελόνι. Να θυμάστε ότι η χλωρίνη μπορεί να ξεβάψει τα ρούχα σας, γι' αυτό μην φοράτε κάτι που δεν θέλετε να καταστραφεί.

Μην την αναμειγνύετε με οξέα

Όταν αναμειγνύετε χλωρίνη με οξέα, όπως ξίδι ή καθαριστικό αποχέτευσης, παράγεται αέριο χλώριο. Η εισπνοή μεγάλης ποσότητας είναι επικίνδυνη. Μπορεί να προκαλέσει βήχα ή συριγμό, καθώς και κάψιμο στα μάτια, τη μύτη και τον λαιμό.

Μην τη χρησιμοποιείτε σε μεταλλικές επιφάνειες

Η χλωρίνη είναι διαβρωτική και μπορεί να φθείρει τις μεταλλικές επιφάνειες. Μην τη χρησιμοποιείτε σε χαλκό, ανοξείδωτο ατσάλι, αλουμίνιο ή άλλα μέταλλα. Επίσης, μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη για να αφαιρέσετε σκουριά, ιδιαίτερα από υφάσματα, γιατί μπορεί να κάνει τον λεκέ μόνιμο.

Να ανοίγετε τα παράθυρα και τις πόρτες

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείτε χλωρίνη αν έχετε αλλεργίες ή κάποια πάθηση που δυσκολεύει την αναπνοή, όπως άσθμα ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). Ανοίξτε παράθυρα και πόρτες ώστε να αερίζεται καλά ο χώρος. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν ανεμιστήρα για να απομακρύνονται πιο γρήγορα οι αναθυμιάσεις.

Μην χρησιμοποιείτε παλιά χλωρίνη

Αν αραιώσετε τη χλωρίνη με νερό, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το διάλυμα μέσα σε 24 ώρες. Η αδιάλυτη χλωρίνη διατηρείται για 3 έως 5 μήνες. Φυλάσσετε το μπουκάλι μακριά από τη ζέστη και το ηλιακό φως και πετάξτε το 1 χρόνο μετά την ημερομηνία παραγωγής του.

Μην τη ρίχνετε στην αποχέτευση

Η χλωρίνη μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους σωλήνες ή να αναμειχθεί με άλλες χημικές ουσίες. Μπορείτε να δοκιμάσετε μαγειρική σόδα. Ρίξτε μια χούφτα στην αποχέτευση και στη συνέχεια άφθονο ζεστό νερό. Μπορείτε επίσης να ρίξετε 1 φλιτζάνι ξίδι, να το αφήσετε να δράσει για 30 λεπτά και έπειτα να αφήσετε να τρέξει ζεστό νερό.

Καθαρίστε πρώτα με σαπούνι και νερό

Η χλωρίνη δεν μπορεί να απομακρύνει αποτελεσματικά τη σκόνη και τη βρωμιά. Αυτό συμβαίνει εν μέρει επειδή ένα παχύ στρώμα βρωμιάς μπορεί να προστατεύσει τα μικρόβια. Καθαρίστε πρώτα την επιφάνεια με σαπούνι και νερό. Στη συνέχεια απλώστε το διάλυμα χλωρίνης σε ολόκληρη την επιφάνεια, ώστε να παραμένει εμφανώς υγρή, και αφήστε τη να στεγνώσει μόνη της.

Μην τη χρησιμοποιείτε στα τρόφιμα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αραιωμένη χλωρίνη για την απολύμανση μαγειρικών σκευών ή επιφανειών, όπως οι πάγκοι της κουζίνας. Δεν πρέπει όμως να πλένετε με αυτή φρούτα και λαχανικά. Αρκεί να τα τρίβετε καλά κάτω από τρεχούμενο νερό.