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Πώς θα καθαρίσετε εύκολα το καλοριφέρ με ένα πιστολάκι μαλλιών

Ευ Ζην
Πώς θα καθαρίσετε εύκολα το καλοριφέρ με ένα πιστολάκι μαλλιών
e24 / Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 01/10/2026 - 17:09
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Πώς θα καθαρίσετε το καλοριφέρ για καλύτερη υγιεινή και απόδοση.

Όσο η θερμοκρασία πέφτει, η προετοιμασία του σπιτιού για τον χειμώνα περιλαμβάνει και τη φροντίδα των θερμαντικών σωμάτων. Πριν ανοίξετε τη θέρμανση, αξίζει να καθαρίσετε σχολαστικά τα καλοριφέρ σας, καθώς πίσω από αυτά και ανάμεσα στα μεταλλικά πτερύγια συσσωρεύεται σκόνη που συχνά δεν φαίνεται με μια πρώτη ματιά. Κατά τη λειτουργία τους, η κυκλοφορία του ζεστού αέρα μπορεί να μεταφέρει μέρος αυτής της σκόνης και των αλλεργιογόνων στον χώρο.

Η έκθεση στη σκόνη μπορεί να ερεθίσει τη μύτη, τον λαιμό και τα μάτια, ενώ τα αλλεργιογόνα που περιέχει ενδέχεται να προκαλέσουν φτέρνισμα, καταρροή ή βήχα σε άτομα με ευαισθησία. Αν έχετε άσθμα ή αλλεργίες, η απομάκρυνσή της είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η σκόνη μπορεί να πυροδοτήσει ή να επιδεινώσει τα συμπτώματά σας.

Ο τακτικός καθαρισμός, λοιπόν, βοηθά να περιορίσετε τη συσσωρευμένη σκόνη και να διατηρήσετε την καλή απόδοση των θερμαντικών σωμάτων.

Πώς θα καθαρίσετε το καλοριφέρ με ένα πιστολάκι μαλλιών

Η σκόνη που συγκεντρώνεται στο εσωτερικό των θερμαντικών σωμάτων δυσκολεύει την κυκλοφορία του ζεστού αέρα και μειώνει την απόδοσή τους. Για να την απομακρύνετε, μπορείτε να ακολουθήσετε τα δύο απλά βήματα που προτείνει η «The Mirror»:

Βήμα 1: Κλείστε εντελώς το καλοριφέρ και τοποθετήστε μια πετσέτα στο δάπεδο, ακριβώς από κάτω. Για να «παγιδεύσετε» τη σκόνη που θα πέσει, μπορείτε πάνω στην πετσέτα να βάλετε 1-2 ταψιά με λίγο νερό.

Βήμα 2: Συνδέστε το πιστολάκι σε μια κοντινή πρίζα και ρυθμίστε την ένταση του αέρα στο μέγιστο. Κατευθύνετε τον αέρα από το επάνω μέρος του καλοριφέρ προς τα κάτω, ώστε να απομακρύνετε τη σκόνη από το εσωτερικό του και να την οδηγήσετε πάνω στην πετσέτα. Για πιο σχολαστικό καθάρισμα, χρησιμοποιήστε στη συνέχεια ένα ξεσκονιστήρι μικροϊνών, ώστε να αφαιρέσετε όση σκόνη έχει παραμείνει.

Οι ειδικοί συνιστούν να επαναλαμβάνετε αυτή τη διαδικασία, κάθε δύο εβδομάδες περίπου.

Πώς θα καθαρίσετε σχολαστικά το καλοριφέρ, βήμα προς βήμα

Το πιστολάκι μπορεί να απομακρύνει τη σκόνη από τα δυσπρόσιτα σημεία, αλλά για πιο ολοκληρωμένο καθαρισμό χρειάζεται να φροντίσετε και την εξωτερική επιφάνεια του καλοριφέρ, καθώς και τον χώρο πίσω από αυτό. Συστήνεται να κάνετε έναν ολοκληρωμένο καθαρισμό καλοριφέρ τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, προτού ξεκινήσετε να ανοίγετε τη θέρμανση. Οι οδηγίες της κατασκευάστριας θερμαντικών σωμάτων Stelrad και της βρετανικής εταιρείας ειδών θέρμανσης BestHeating περιλαμβάνουν τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 1: Κλείστε τη θέρμανση και αφήστε το καλοριφέρ να κρυώσει

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι το θερμαντικό σώμα έχει κρυώσει εντελώς. Τοποθετήστε μια παλιά πετσέτα ή ένα προστατευτικό πανί κάτω από αυτό, ώστε να συγκρατήσετε τη σκόνη που θα πέσει κατά τον καθαρισμό.

Βήμα 2: Απομακρύνετε τη σκόνη με την ηλεκτρική σκούπα

Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα με τη μαλακή βούρτσα για την εξωτερική επιφάνεια και το στενό ακροφύσιο για τα σημεία πίσω και ανάμεσα στα πάνελ. Περάστε τη σκούπα από το επάνω μέρος, τα πλαϊνά και το κάτω μέρος του καλοριφέρ, χωρίς να πιέζετε τα εσωτερικά μεταλλικά πτερύγια.

Βήμα 3: Καθαρίστε τα στενά ανοίγματα με ειδική βούρτσα

Μια μακριά, εύκαμπτη βούρτσα καθαρισμού καλοριφέρ μπορεί να φτάσει εκεί όπου δεν χωρά το χέρι σας. Περάστε την απαλά μέσα από τα ανοίγματα της επάνω σχάρας, με κινήσεις προς τα πάνω και προς τα κάτω, ώστε να απομακρύνετε τη συσσωρευμένη σκόνη.

Βήμα 4: Καθαρίστε την επάνω σχάρα, εφόσον αφαιρείται

Αν το μοντέλο σας διαθέτει αφαιρούμενη σχάρα ή πλαϊνά καλύμματα, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για να τα βγάλετε. Έτσι, θα έχετε καλύτερη πρόσβαση στο εσωτερικό. Σκουπίστε τα αφαιρούμενα μέρη με ένα νωπό πανί και στεγνώστε τα καλά πριν τα επανατοποθετήσετε.

Βήμα 5: Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί μικροϊνών, ελαφρώς βρεγμένο με χλιαρό νερό. Αν οι οδηγίες του κατασκευαστή το επιτρέπουν, προσθέστε λίγο ήπιο υγρό πιάτων. Στύψτε καλά το πανί πριν το χρησιμοποιήσετε και ολοκληρώστε περνώντας την επιφάνεια με ένα στεγνό, μαλακό πανί. Αποφύγετε τα συρμάτινα σφουγγάρια, τους διαλύτες και τα όξινα ή διαβρωτικά καθαριστικά, που μπορούν να φθείρουν τη βαφή.

Βήμα 6: Καθαρίστε τον χώρο γύρω από το καλοριφέρ

Μαζέψτε με την ηλεκτρική σκούπα τη σκόνη που έπεσε στην πετσέτα και στο δάπεδο. Ελέγξτε και τον τοίχο πίσω και πάνω από το καλοριφέρ, όπου μπορεί να έχουν συγκεντρωθεί σκόνη και σημάδια, και καθαρίστε τον προσεκτικά, ανάλογα με το υλικό της επιφάνειας.

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