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Μπορώ να τρώω αβοκάντο κάθε μέρα;

Ευ Ζην
Μπορώ να τρώω αβοκάντο κάθε μέρα;
Pixabay
Newsroom
Πέμπτη, 01/10/2026 - 08:15
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Το τοστ με αβοκάντο είναι ένα από τα πιο δημοφιλή πρωϊνά γεύματα.

Είναι γνωστό ότι το αβοκάντο έχει πολλά λιπαρά. Έχοντας αυτό ως δεδομένο, είναι εύκολο να διερωτηθεί κάποιος αν μπορεί να τρώει αβοκάντο κάθε μέρα. Σίγουρα, είναι πολλά τα οφέλη στην υγεία από την κατανάλωση αβοκάντο, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται μέσα από πολλές έρευνες.

Πιο συγκεκριμένα, έχει αποδειχθεί μέσα από έρευνες ότι η κατανάλωση αβοκάντο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο σοβαρών παθήσεων, ειδικά αν χρησιμοποιείται ως εναλλακτική λύση για το βούτυρο. Επιπλέον, το αβοκάντο είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, όπως επίσης και σε συγκεκριμένες βιταμίνες και μέταλλα, που χρειάζεται ο οργανισμός.

Το αβοκάντο είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά, τα οποία θεωρούνται υγιεινά, ενώ είναι ιδιαίτερα ωφέλιμα για την καρδιά. Ερευνητές από την Ιατρική Σχολή του Harvard, διαπίστωσαν ότι όσοι έτρωγαν ένα αβοκάντο την εβδομάδα είχαν 16% μειωμένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, και 21% μειωμένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου, συγκριτικά με όσους δεν έτρωγαν.

Οι ερευνητές κατέληξαν επίσης στο συμπέρασμα ότι όσοι αντικατέστησαν μισή μερίδα μαργαρίνης, βούτυρου, επεξεργασμένου κρέατος, τυριού ή γιαουρτιού με την ίδια ποσότητα αβοκάντο σε καθημερινή βάση είχαν 16 με 22% μικρότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι ότι το αβοκάντο έχει χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τα άτομα που παρακολουθούν το σάκχαρο στο αίμα. Να μην ξεχάσουμε, ότι το αβοκάντο είναι επίσης πλούσιο σε φολικό οξύ, βιταμίνη Β6, βιταμίνη C, βιταμίνη K, μαγγάνιο, χαλκό, ψευδάργυρο, φώσφορο, μαγνήσιο, σίδηρο και ασβέστιο.

Η διαιτολόγος Gerri French λέει ότι «δεν υπάρχει λόγος για τους περισσότερους ανθρώπους να τρώνε αβοκάντο κάθε μέρα», διευκρινίζοντας ωστόσο «όχι, 3 αβοκάντο την ημέρα». Η ίδια συμβουλεύει να αντικαταστήσουμε κάποιο υπερ-επεξεργασμένο τρόφιμο, το οποίο καταναλώνουμε κάθε μέρα με αβοκάντο.

Ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι δεν μπορούν να τρώνε όλοι οι άνθρωποι αβοκάντο κάθε μέρα. «Όσοι έχουν προβλήματα με τα νεφρά τους θα πρέπει να παρακολουθούν την κατανάλωση καλίου, ενώ όσοι ακολουθούν δίαιτες χαμηλές σε θερμίδες και λιπαρά θα πρέπει επίσης να είναι προσεκτικοί», λέει η ειδικός διατροφής Brooke Loewenstein.

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Τελευταία τροποποίηση στις 01/10/2026 - 03:13
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