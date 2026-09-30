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3 γιατροί αποκαλύπτουν τα αγαπημένα τους παιχνίδια για έναν κοφτερό εγκέφαλο σε κάθε ηλικία

Ευ Ζην
3 γιατροί αποκαλύπτουν τα αγαπημένα τους παιχνίδια για έναν κοφτερό εγκέφαλο σε κάθε ηλικία
Inês Ferreira / Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 30/09/2026 - 18:37
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Παιχνίδια που κρατούν τον εγκέφαλό σας σε εγρήγορση.

Καθώς μεγαλώνουμε, η φροντίδα της υγείας του εγκεφάλου αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Η σωματική δραστηριότητα, ο επαρκής ύπνος, η ισορροπημένη διατροφή και η κοινωνική επαφή παίζουν σημαντικό ρόλο, αλλά εξίσου χρήσιμη μπορεί να είναι και η συστηματική νοητική εξάσκηση.

Ένας απλός τρόπος για να κρατάτε το μυαλό σας δραστήριο είναι τα παιχνίδια που απαιτούν συγκέντρωση, μνήμη, λογική σκέψη ή επίλυση προβλημάτων. Εκτός από ευχάριστη μορφή ψυχαγωγίας, μπορούν να σας δώσουν την ευκαιρία να χρησιμοποιείτε διαφορετικές γνωστικές δεξιότητες στην καθημερινότητά σας.

Ωστόσο, με τόσα διαφορετικά παιχνίδια διαθέσιμα, δεν είναι πάντα εύκολο να γνωρίζετε ποια αξίζει να προτιμήσετε για τη γνωστική σας υγεία. Το Health ρώτησε 3 ειδικούς ποια παιχνίδια επιλέγουν οι ίδιοι για να διατηρούν το μυαλό τους σε εγρήγορση. Δείτε τι απάντησαν.

1. Sudoku

Αν θέλετε ένα παιχνίδι που εξασκεί ταυτόχρονα πολλές γνωστικές δεξιότητες, ο David Perlmutter, νευρολόγος και συγγραφέας του βιβλίου «Brain Defenders», πρότεινε το Sudoku, το οποίο παίζει και ο ίδιος. Όπως ανέφερε, αυτό το παιχνίδι με αριθμούς εξασκεί τη λογική σκέψη, την προσοχή, τη μνήμη εργασίας και την επίλυση προβλημάτων.

Η Sheryl Martin Schild, ιατρική διευθύντρια για τα εγκεφαλικά επεισόδια στο New Orleans East Hospital, παίζει επίσης συχνά Sudoku, επειδή θεωρεί ότι έχει τον κατάλληλο βαθμό δυσκολίας: «Μου αρέσει το μεσαίο επίπεδο, γιατί μπορώ να το λύσω χωρίς να είναι απαγορευτικά δύσκολο», επισήμανε.

Μια μελέτη διαπίστωσε ότι το Sudoku ενεργοποιεί περιοχές του προμετωπιαίου φλοιού που σχετίζονται με την προσοχή και τη μνήμη εργασίας και ότι ενδέχεται να ωφελεί άτομα με νευροψυχιατρικές διαταραχές που επηρεάζουν αυτές τις γνωστικές λειτουργίες.

2. Σταυρόλεξα και άλλα παιχνίδια λέξεων

Η Angela Hsu, γηρίατρος και σύμβουλος στο Πρόγραμμα Φροντίδας Μνήμης της Kaiser Permanente, προτιμά τα παιχνίδια Wordle και Connections των New York Times. Η ίδια εξήγησε ότι όχι μόνο «σας βάζουν να σκεφτείτε με διαφορετικούς τρόπους, αλλά όταν παίζετε μαζί με την οικογένεια ή τους φίλους σας, ενισχύεται και η κοινωνική επαφή».

Τα παιχνίδια λέξεων απαιτούν να ανακαλείτε λέξεις και να κάνετε συσχετισμούς. Έρευνες δείχνουν επίσης ότι μπορεί να έχουν οφέλη για τη γνωστική λειτουργία σε βάθος χρόνου. Για παράδειγμα, προκαταρκτικές μελέτες έχουν δείξει ότι η τακτική επίλυση σταυρόλεξων θα μπορούσε να αποτελέσει έναν οικονομικό τρόπο υποστήριξης της γνωστικής λειτουργίας σε άτομα που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για νόσο Αλτσχάιμερ.

3. Παιχνίδια με τράπουλα

Ο Perlmutter προτιμά παιχνίδια στρατηγικής με τράπουλα, όπως οι κούπες. Όπως είπε, αυτά τα παιχνίδια εξασκούν τη μνήμη και την προσοχή, ενώ παράλληλα ενθαρρύνουν την κοινωνική αλληλεπίδραση. Όλα αυτά μπορούν να συμβάλουν στην υγεία του εγκεφάλου.

Η Hsu πρότεινε να προτιμάτε την κανονική τράπουλα αντί να παίζετε σε υπολογιστή ή κινητό. Το να πιάνετε και να χειρίζεστε τα χαρτιά ενεργοποιεί περισσότερο τις λεπτές κινητικές και οπτικοχωρικές δεξιότητες, οι οποίες μας βοηθούν να αντιλαμβανόμαστε τον χώρο γύρω μας και να κινούμαστε μέσα σε αυτόν.

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