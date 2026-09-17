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«Ροζ θόρυβος»: Ο ήχος που μπορεί να κάνει τον ύπνο σας πιο βαθύ

Μελέτες
«Ροζ θόρυβος»: Ο ήχος που μπορεί να κάνει τον ύπνο σας πιο βαθύ
Pexels
Ελένη Νικολαδού
Πέμπτη, 17/09/2026 - 06:11
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Νέα μελέτη του MIT δείχνει ότι σύντομοι παλμοί «ροζ θορύβου» κατά τη διάρκεια του ύπνου ενισχύουν τον φυσικό καθαρισμό του εγκεφάλου.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο εγκέφαλός σας συσσωρεύει μεταβολικά απόβλητα, όπως γαλακτικό οξύ και φθαρμένες πρωτεΐνες. Στον ύπνο, όμως, ένα φυσικό σύστημα «καθαρισμού» τίθεται σε λειτουργία: κύματα εγκεφαλονωτιαίου υγρού (CSF) διαπερνούν τον εγκέφαλο και απομακρύνουν αυτές τις ουσίες, συμβάλλοντας στη διατήρηση της υγείας του.

Μια νέα έρευνα του MIT αποκαλύπτει ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να ενισχυθεί με τη βοήθεια του ροζ θορύβου (pink noise), ενός απαλού, στατικού ήχου που θυμίζει σταθερή βροχή ή μακρινό καταρράκτη.

Πώς λειτουργεί ο «ροζ θόρυβος»

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σύντομοι παλμοί ροζ θορύβου, διάρκειας μόλις 50 χιλιοστών του δευτερολέπτου, όταν αναπαράγονται την κατάλληλη στιγμή κατά τη διάρκεια του ύπνου, ενισχύουν τα αργά εγκεφαλικά κύματα που χαρακτηρίζουν τον βαθύ ύπνο. Η ενίσχυση αυτών των κυμάτων αυξάνει παράλληλα και το μέγεθος των κυμάτων του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, γεγονός που μπορεί να βελτιώσει την απομάκρυνση αποβλήτων από τον εγκέφαλο.

Σύμφωνα με τη Laura Lewis, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ηλεκτρολογίας και Επιστήμης Υπολογιστών στο MIT και επικεφαλής της μελέτης, είναι η πρώτη φορά που οι επιστήμονες καταφέρνουν να αυξήσουν τη ροή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού κατά τη διάρκεια του ύπνου σε υγιείς ενήλικες.

Γιατί ο σωστός συγχρονισμός είναι τόσο σημαντικός

Το κλειδί της μεθόδου δεν είναι μόνο ο ήχος, αλλά και η ακριβής χρονική στιγμή που ακούγεται.

Οι επιστήμονες παρομοιάζουν τη διαδικασία με το να σπρώχνετε μια κούνια τη σωστή στιγμή ώστε να κινηθεί πιο ψηλά. Αντίστοιχα, ο ροζ θόρυβος πρέπει να αναπαραχθεί ακριβώς στην κορυφή των αργών εγκεφαλικών κυμάτων.

Για να το πετύχουν, κατέγραφαν τη δραστηριότητα του εγκεφάλου των συμμετεχόντων με ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG), ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιούσαν λειτουργική μαγνητική τομογραφία (fMRI) για να παρακολουθούν τη ροή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Επειδή τα δύο συστήματα παρεμβάλλονται μεταξύ τους, ανέπτυξαν έναν αλγόριθμο που καθαρίζει το σήμα του EEG σε λιγότερο από 100 χιλιοστά του δευτερολέπτου και προβλέπει πότε θα εμφανιστεί η κορυφή του αργού κύματος.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Στη μελέτη συμμετείχαν 14 υγιείς εθελοντές. Οι σύντομοι ήχοι ροζ θορύβου δεν ήταν αρκετά δυνατοί ώστε να τους ξυπνήσουν, αλλά κατάφεραν να αυξήσουν τόσο την ένταση των αργών εγκεφαλικών κυμάτων όσο και τη ροή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού.

Οι μαγνητικές τομογραφίες έδειξαν επίσης ότι τα αργά κύματα προκαλούν διαστολή και συστολή των αιμοφόρων αγγείων, τα οποία λειτουργούν σαν αντλία και βοηθούν στην κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού μέσα και έξω από τον εγκέφαλο. Αυτά τα κύματα εμφανίζονται μόνο κατά τον μη REM ύπνο, δηλαδή στα βαθύτερα και πιο αποκαταστατικά στάδια του ύπνου.

Μπορεί να βοηθήσει στη μνήμη και στο Αλτσχάιμερ;

Οι ερευνητές σκοπεύουν τώρα να εξετάσουν αν η ενίσχυση της ροής του εγκεφαλονωτιαίου υγρού μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου σε άτομα με αϋπνία, αλλά και να συμβάλει στην πρόληψη ή επιβράδυνση νευροεκφυλιστικών παθήσεων.

Η απομάκρυνση αποβλήτων από τον εγκέφαλο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη νόσο Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας, όπου συσσωρεύονται πρωτεΐνες όπως το βήτα-αμυλοειδές και η πρωτεΐνη tau.

Αν η μέθοδος αποδειχθεί αποτελεσματική και σε κλινικούς πληθυσμούς, θα μπορούσε να αποτελέσει έναν νέο, μη επεμβατικό τρόπο ενίσχυσης της φυσικής διαδικασίας καθαρισμού του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Μια συσκευή για χρήση στο σπίτι

Η ερευνητική ομάδα εργάζεται ήδη στην ανάπτυξη μιας φορητής συσκευής, πιθανότατα με τη μορφή κορδέλας κεφαλής, η οποία θα παρακολουθεί τα εγκεφαλικά κύματα σε πραγματικό χρόνο και θα εκπέμπει παλμούς ροζ θορύβου ακριβώς τη στιγμή που χρειάζεται.

Στόχος είναι στο μέλλον να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο σπίτι, ώστε να ενισχύετε τη φυσική αποκατάσταση του εγκεφάλου σας κατά τη διάρκεια του ύπνου.

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Τελευταία τροποποίηση στις 17/09/2026 - 02:57
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