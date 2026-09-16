Πανάδες και κηλίδες: Πώς αφαιρούνται

Ο πλαστικός χειρουργός Αθανάσιος Χριστόπουλος δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τις πανάδες και τις κηλίδες που δημιουργούνται στο πρόσωπο αλλά και το σώμα από τον ήλιο.

Ένα από τα πιο κοινά αισθητικά προβλήματα που αφορούν στην υφή του δέρματος του προσώπου είναι οι δυσχρωμίες (κηλίδες, πανάδες, μέλασμα, κλπ). Ιδίως στη χώρα μας όπου ο ήλιος είναι αρκετά έντονος και οι άνθρωποι συνήθως εκτίθενται σε αυτόν, τα προβλήματα στην ομαλότητα της χρώσης του δέρματος είναι συχνά.

Προβλήματα δυσχρωμιών και διόρθωσή τους

Τα βασικότερα προβλήματα δυσχρωμιών που συχνά ο πλαστικός χειρουργός καλείται να διορθώσει βελτιώνοντας την αισθητική του δέρματος είναι:

Κηλίδες

Αποτελούν στίγματα σκουρόχρωμα – καφέ, σε διάφορα σημεία του προσώπου, όχι πολύ μεγάλα σε έκταση αλλά με αρκετή διαφορά χρώματος. Εμφανίζονται κυρίως λόγω εκτεταμένης έκθεσης στην ακτινοβολία του ήλιου, χωρίς αντηλιακή προστασία. Το δέρμα περιέχει μια φυσική χρωστική ουσία, τη μελανίνη, η οποία εκτός από το χρώμα που του δίνει, είναι και υπεύθυνη για την προστασία του από την ακτινοβολία UV. Επομένως, η παραγωγή της αυξάνεται κατά την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία, προκαλώντας υπερέκκριση σε ορισμένα σημεία του δέρματος, εκεί δηλαδή όπου εντοπίζεται εμφάνιση κηλίδων.

Άλλοι παράγοντες που μπορούν να επιδεινώσουν την εμφάνιση των κηλίδων είναι η ηλικία (σημάδι γήρανσης) και οι ορμονικές διακυμάνσεις (για παράδειγμα λόγω λήψης αντισυλληπτικών χαπιών ή μιας εγκυμοσύνης). Η διόρθωσή τους συνήθως γίνεται με χρήση εξειδικευμένων laser. Η ακτίνα του laser που διοχετεύεται στην κηλίδα, δεσμεύεται και απορροφάται από τη μελανίνη της περιοχής. Στη συνέχεια τα κύτταρα του δέρματος που παράγουν τη μελανίνη καταστρέφονται και έτσι η κηλίδα αποχρωματίζεται. Η θεραπεία πρέπει να γίνεται τους χειμερινούς μήνες, όταν η ηλιοφάνεια είναι μειωμένη διότι αμέσως μετά την θεραπεία απαιτείται αποφυγή του ήλιου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα πίλινγκ μπορεί να βοηθήσουν γενικότερα στο να γίνουν λιγότερα ορατές οι κηλίδες. Τα laser, από την άλλη μεριά, θεωρούνται πιο αποτελεσματικά, όταν η κηλίδα είναι πολύ εντοπισμένη και με μεγάλη αντίθεση χρώματος σε σχέση με το υπόλοιπο δέρμα.

Τέλος, εάν ο πλαστικός χειρουργός το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να εφαρμόσει μεσοθεραπεία λεύκανσης στην περιοχή που εμφανίζονται οι κηλίδες, δηλαδή μεσοθεραπεία όπου εκτός των υπόλοιπων συστατικών, περιέχονται και ουσίες με λευκαντική δράση.

Ο τρόπος αντιμετώπισης των κηλίδων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το μέγεθος, η έκτασή τους και άλλοι.

Πανάδες

Αυτές διορθώνονται κυρίως με peeling αλλά και με διάφορες αποχρωματιστικές ουσίες. Οι μεσοθεραπείες τα τελευταία χρόνια έχουν κάποια αποτελεσματικότητα, η οποία οφείλεται στο ότι ήρθαν στο προσκήνιο νέα μεσοθεραπευτικά υλικά.

Μέλασμα

Πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο είδος δυσχρωμίας. Το μέλασμα οφείλεται σε ορμονικούς παράγοντες αλλά και στη φύση του δέρματος καθώς και στην έκθεση στον ήλιο. Γενικά το μέλασμα θεωρείται αθεράπευτο. Παρόλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν κάποια αρκετά προηγμένα laser όπως και μεσοθεραπευτικά προϊόντα, τα οποία βοηθούν αν όχι στην εξάλειψη του μελάσματος ή έστω στη μείωσή του.

Κηλίδες στο σώμα

Εκτός από το πρόσωπο υπάρχει εμφάνιση κηλίδων και στο σώμα και η συχνότερη τους εντόπιση είναι στη ράχη των χεριών. Στην περίπτωση αυτή μιλάμε για γεροντικές κηλίδες ή ηλικιακές κηλίδες. Στις περιπτώσεις αυτές, η χρήση του laser είναι αρκετά αποτελεσματική, αρκεί να γίνει η σωστή επιλογή του κατάλληλου τύπου laser.

Πολλές φορές η χρήση του μη κατάλληλου laser μπορεί να οδηγήσει στην απογοήτευση και στο λανθασμένο συμπέρασμα ότι τα laser δεν είναι αποτελεσματικά για τη διαδικασία αυτή, πράγμα που δεν είναι αληθινό.

Κηλίδες μπορεί να υπάρχουν και σε άλλα σημεία του σώματος όπως το ντεκολτέ και γενικότερα σε περιοχές που εκτίθενται περισσότερο στον ήλιο και όπου υπάρχει φωτογήρανση.

Πώς γίνεται η αντιμετώπιση των δυσχρωμιών

Η θεραπεία με το laser σε πανάδες, κηλίδες και μελάσματα γίνεται αφότου βάλουμε για λίγο αναισθητική κρέμα έτσι ώστε να περιοριστεί η ενόχληση κατά τη διαδικασία. Κατόπιν ο πλαστικός χειρουργός εστιάζει την ακτίνα ακριβώς στο σημείο της βλάβης. Εκεί παράγεται μία πολύ επιφανειακή εξάχνωση. Η διαδικασία με χρήση αναισθητικής κρέμας είναι ανώδυνη.

Τις επόμενες μέρες θα υπάρχει μία μικρή εσχάρα ακριβώς σε μέγεθος όσο και η κηλίδα και η οποία θα πέσει περίπου σε 10 ημέρες. Αφού καταπέσει και η εσχάρα που σχηματίστηκε στη θέση της κηλίδας, η περιοχή θα έχει ροζ χρώμα, το οποίο σιγά σιγά απαλύνεται μέχρι να εξαφανιστεί τελείως.

Αν η θεραπεία γίνει με μεσοθεραπευτικά υλικά τότε γίνονται πολύ μικρές κοντινές εγχύσεις του μεσοθεραπευτικού μέσα στο δέρμα. Συνήθως προκειμένου να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα χρειάζονται δυο ή τρεις επαναλήψεις της εφαρμογής. Δεν είναι εγγυημένο ότι θα εξαφανιστεί τελείως η δυσχρωμία αλλά συνήθως απαλύνεται.

Δεν απαιτείται αποχή από δραστηριότητες αλλά μπορεί κανείς να συνεχίζει την καθημερινότητα του κανονικά. Ήδη, μετά από λίγες ώρες είναι κανείς παρουσιάσιμος χωρίς πρόβλημα. Τελειώνοντας πρέπει να πούμε ότι η διόρθωση δυσχρωμιών δεν είναι γενικά μία εύκολη υπόθεση και κάποιες φορές το πρόβλημα μπορεί να είναι πολύ δύσκολο ή και μη επιλύσιμο.

Αξίζει όμως κανείς να συνεννοηθεί με τον πλαστικό χειρουργό και να δει για τη δική του περίπτωση ποιες είναι οι διαδικασίες που ενδέχεται να δώσουν λύση στο πρόβλημα του.