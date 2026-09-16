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Η πιο απλή συνταγή για χαλβά φαρσάλων με 4 υλικά

Ευ Ζην
Η πιο απλή συνταγή για χαλβά φαρσάλων με 4 υλικά
Γιωργος _ Φωτεινη / Cookpad
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Τετάρτη, 16/09/2026 - 06:25
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Πώς θα φτιάξετε χαλβά φαρσάλων. Η νηστίσιμη συνταγή.

Αν αναζητάτε ένα σχετικά ελαφρύ επιδόρπιο με απλή σύνθεση, ο χαλβάς Φαρσάλων αποτελεί μια καλή επιλογή. Δεν περιέχει βούτυρο, αυγά ή γαλακτοκομικά, ενώ τα αμύγδαλα προσφέρουν φυτική πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και ακόρεστα λιπαρά. Η παρακάτω συνταγή γίνεται εύκολα με 4 βασικά υλικά και νερό. Το αποτέλεσμα είναι ένας σπιτικός χαλβάς Φαρσάλων με πλούσια γεύση, καβουρδισμένα αμύγδαλα και την τραγανή κρούστα που τον κάνει να ξεχωρίζει.

Υλικά για 8 μερίδες

  • 1 λίτρο νερό
  • 100 gr corn flour
  • 200 ml ηλιέλαιο
  • 400 gr ζάχαρη
  • 200gr αμύγδαλα καβουρδισμένα

Εκτέλεση

  • Σε ένα μπολ βάζουμε ένα λίτρο νερό, 100 γραμμάρια corn flour και 200 γραμμάρια ηλιέλαιο και τα χτυπάμε όλα μαζί.
  • Σε μία μεγάλη κατσαρόλα σε σιγανή φωτιά ρίχνουμε σιγά-σιγά την κρυσταλλική ζάχαρη μέχρι να λιώσει και να γίνει καραμέλα.
  • Στη συνέχεια αφού έχουμε έτοιμη την καραμέλα ρίχνουμε το μείγμα με το corn flour το νερό και το ηλιέλαιο και ανακατεύουμε καλά πάνω από τη φωτιά μέχρι να αρχίσει να πήζει το υλικό μας. Στη συνέχεια όταν είναι έτοιμο ρίχνουμε μέσα και τα καβουρδισμένα αμύγδαλα και ανακατεύουμε καλά.
  • Ρίχνουμε το μείγμα σε ένα ορθογώνιο ταψάκι ή πυρέξ... Πασπαλίζουμε από πάνω με ζάχαρη, παίρνουμε ένα φλόγιστρο και την καίμε για να κάνει κρούστα... Αν δεν έχουμε φλόγιστρο μπορούμε να βάλουμε το ταψάκι στο grill μέχρι να λιώσει ζάχαρη και να καεί.
  • Στη συνέχεια το βγάζουμε από το φούρνο το αφήνουμε αρκετή ώρα σε θερμοκρασία δωματίου κόβουμε σε κομμάτια σερβίρουμε και απολαμβάνουμε.

Πηγή: Γιωργος _ Φωτεινη / Cookpad

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Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2026 - 02:48
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