Σταφιδόψωμο: Η συνταγή από το παλιό τετράδιο της γιαγιάς, με στραγγιστό γιαούρτι

Μαλακό, αφράτο και γεμάτο ζουμερές μαύρες σταφίδες, αυτό το σπιτικό σταφιδόψωμο θυμίζει τις παραδοσιακές συνταγές που περνούσαν από γενιά σε γενιά, γραμμένες με το χέρι στα παλιά τετράδια της γιαγιάς. Το στραγγιστό γιαούρτι χαρίζει στη ζύμη υγρασία και απαλή υφή, ενώ το μαχλέπι και η βανίλια προσθέτουν διακριτικό άρωμα που ταιριάζει ιδανικά με τη γλυκιά γεύση της σταφίδας.

Μπορείτε να απολαύσετε τα σταφιδόψωμα στο πρωινό μαζί με καφέ, τσάι ή γάλα, αλλά και ως χορταστικό σνακ μέσα στην ημέρα. Είναι επίσης μια πρακτική επιλογή για το σχολείο, το γραφείο ή μια εκδρομή, καθώς χωρίζονται σε 12 ατομικά ψωμάκια και μεταφέρονται εύκολα. Τρώγονται σκέτα, αλλά μπορείτε ακόμη να τα συνοδεύσετε με λίγο βούτυρο, μέλι ή μαρμελάδα.

Συνταγή για σταφιδόψωμο

Υλικά για 12 τεμάχια

150 γρ Νερό χλιαρό

7 γρ Μαγιά ξηρή

140 γρ Λάδι

1 Αυγό

500 γρ Αλεύρι

1 γρ Μαχλέπι

80 γρ Ζάχαρη

140 γρ Γιαούρτι στραγγιστό

1 φακελάκι Βανίλια

1/2 κ.γ. Αλάτι

100 γρ Σταφίδες μαύρες (μουλιασμένες σε νερό 20 λεπτά)

1 Κρόκος αυγού (για επάλειψη)

1 κ.σ. Νερό (για επάλειψη)

1 φύλλο Χαρτί αντικολλητικό

Εκτέλεση

Σε ένα μεγάλο μπολ, διαλύστε τη μαγιά στο χλιαρό νερό.

Προσθέστε το λάδι και το αυγό και ανακατέψτε καλά.

Ρίξτε το αλεύρι σε 3 δόσεις, ζυμώνοντας σταδιακά.

Προσθέστε το μαχλέπι, τη ζάχαρη, το στραγγιστό γιαούρτι και τη βανίλια και συνεχίστε το ζύμωμα. Προσθέστε το αλάτι στο τέλος, αφού πρώτα ζυμωθούν αρκετά καλά τα υπόλοιπα υλικά.

Στραγγίστε τις σταφίδες, προσθέστε τις στη ζύμη και ζυμώστε μέχρι να ενσωματωθούν ομοιόμορφα.

Σκεπάστε τη ζύμη με μεμβράνη και πετσέτα και αφήστε τη να φουσκώσει για 1 ώρα.

Χωρίστε τη ζύμη σε 12 κομμάτια και πλάστε τα σε ψωμάκια.

Τοποθετήστε τα σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί, σκεπάστε τα και αφήστε τα να φουσκώσουν για 30 λεπτά.

Ανακατέψτε τον κρόκο του αυγού με 1 κ.σ. νερό και αλείψτε την επιφάνεια των ψωμιών.

Ψήστε τα σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C και βγάλτε τα μόλις αποκτήσουν χρυσαφένιο χρώμα.

Πηγή: Stelios L / Cookpad