ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

3 πράγματα που μπορείτε να κάνετε μόλις ξυπνήσετε αν έχετε υψηλά τριγλυκερίδια

Ευ Ζην
3 πράγματα που μπορείτε να κάνετε μόλις ξυπνήσετε αν έχετε υψηλά τριγλυκερίδια
Julian Hochgesang / Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 14/09/2026 - 19:25
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Οι πρωινές σας συνήθειες μπορεί να επηρεάζουν τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων σας.

Τα τριγλυκερίδια είναι μία μορφή λίπους που κυκλοφορεί στο αίμα. Αποτελούν σημαντική πηγή ενέργειας, αλλά όταν βρίσκονται σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα μπορεί να βλάψουν την υγεία. Τα αυξημένα τριγλυκερίδια αυξάνουν τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού επεισοδίου, ενώ συνδέονται και με φλεγμονή του παγκρέατος.

Ευτυχώς, υπάρχουν ορισμένες αλλαγές στον τρόπο ζωής που μπορούν να βελτιώσουν τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων. «Ευτυχώς, τα τριγλυκερίδια είναι μία εργαστηριακή τιμή που ανταποκρίνεται πολύ καλά στις αλλαγές του τρόπου ζωής, ακόμη και χωρίς φαρμακευτική αγωγή», εξήγησε στο Eating Well ο καρδιολόγος Ντέιβιντ Ρι.

Αν και αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ο συνολικός τρόπος ζωής σας, οι επιλογές που κάνετε μόλις ξυπνήσετε μπορούν να σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε την ημέρα σας με τρόπο που ωφελεί την καρδιά.

1. Επιλέξτε ένα πρωινό πλούσιο σε φυτικές ίνες

Οι κατευθυντήριες οδηγίες του 2026 για τη δυσλιπιδαιμία από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστούν τον περιορισμό των πρόσθετων σακχάρων και την επιλογή υδατανθράκων με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, ώστε να μειωθούν τα τριγλυκερίδια.

Ένα πρωινό πλούσιο σε επεξεργασμένους υδατάνθρακες, όπως τα δημητριακά με ζάχαρη, το λευκό ψωμί ή τα γλυκά αρτοσκευάσματα, μπορεί να προκαλέσει απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει το συκώτι στην παραγωγή περισσότερου λίπους και παράλληλα να περιορίσει την απομάκρυνσή του από το αίμα, με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα τριγλυκερίδια.

Αντίθετα, οι τροφές που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες, όπως τα δημητριακά ολικής άλεσης, το ψωμί ολικής άλεσης και η βρώμη, απορροφώνται πιο αργά και μπορεί να επηρεάζουν πιο θετικά τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων. Αυτό ενδέχεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για όσους έχουν αντίσταση στην ινσουλίνη. «Τα αυξημένα τριγλυκερίδια αποτελούν συχνά και ένδειξη αντίστασης στην ινσουλίνη», ανέφερε ο καρδιολόγος Καουστούμπ Νταμπχάντκαρ.

Η διαιτολόγος Κίραν Κάμπελ πρόσθεσε ότι δεν χρειάζεται να αναζητάτε το τέλειο πρωινό. Αυτό που έχει σημασία είναι να επιλέγετε τροφές με περισσότερες φυτικές ίνες και λιγότερη ζάχαρη. Μπορείτε, για παράδειγμα, να φάτε βρώμη με μούρα, σκέτο στραγγιστό γιαούρτι με φρούτα ή ψωμί ολικής άλεσης με αβοκάντο.

2. Ξεκινήστε την ημέρα σας με κίνηση

Η ένταξη της κίνησης στην πρωινή σας ρουτίνα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των τριγλυκεριδίων. «Ακόμη και ένα γρήγορο περπάτημα διάρκειας μόλις 15 λεπτών το πρωί μπορεί να αυξήσει την ευαισθησία του σώματός σας στην ινσουλίνη και να βελτιώσει τον μεταβολισμό σας», επισήμανε ο Ρι.

Η τακτική σωματική δραστηριότητα ενισχύει τη δράση ενός ενζύμου που ονομάζεται λιποπρωτεϊνική λιπάση. Το ένζυμο αυτό βοηθά τους μυς να χρησιμοποιούν τα τριγλυκερίδια ως πηγή ενέργειας και μπορεί να συμβάλει στη μείωση των επιπέδων τους. Η άσκηση μπορεί επίσης να βελτιώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, περιορίζοντας έτσι την ποσότητα τριγλυκεριδίων που παράγει το συκώτι και απελευθερώνει στο αίμα.

Τα ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν αυτήν τη σχέση. Μία μετα-ανάλυση έδειξε ότι ο συνδυασμός αερόβιας άσκησης και προπόνησης με αντιστάσεις μείωσε τα τριγλυκερίδια κατά 8 mg/dL κατά μέσο όρο, αν και το αποτέλεσμα μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο.

Για να διατηρήσετε τα τριγλυκερίδια σε υγιή επίπεδα και να προστατεύσετε συνολικά την υγεία της καρδιάς σας, προσπαθήστε να κάνετε τουλάχιστον 150 λεπτά αερόβιας άσκησης μέτριας έως υψηλής έντασης και δύο προπονήσεις ενδυνάμωσης την εβδομάδα.

3. Κάντε το νερό την πρώτη σας επιλογή το πρωί

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι μία από τις καλύτερες επιλογές για τα τριγλυκερίδιά σας είναι να πίνετε κυρίως νερό το πρωί. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα αποφεύγετε τους καφέδες με ζάχαρη και τα αναψυκτικά, ενώ θα περιορίσετε και τους χυμούς.

Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν είναι συνεπή. Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι τα ροφήματα με πρόσθετη ζάχαρη μπορεί να συμβάλλουν άμεσα στην αύξηση των τριγλυκεριδίων. Άλλες υποδεικνύουν ότι η αύξηση οφείλεται κυρίως στις επιπλέον θερμίδες που προσλαμβάνονται μέσω αυτών των ροφημάτων. Σε κάθε περίπτωση, η αποφυγή ροφημάτων με πρόσθετη ζάχαρη είναι μία από τις καλύτερες κινήσεις που μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τα τριγλυκερίδιά σας.

Άλλοι τρόποι για να μειώσετε τα υψηλά τριγλυκερίδια

Περιορίστε το αλκοόλ

Το αλκοόλ μπορεί να αυξήσει τα τριγλυκερίδια, καθώς αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο το συκώτι μεταβολίζει τα λιπαρά, ευνοώντας τη σύνθεση και την αποθήκευσή τους. Αυτό οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα τριγλυκεριδίων στο αίμα. Οι κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν να περιορίσετε ή να διακόψετε την κατανάλωση αλκοόλ, ώστε να μειώσετε τα τριγλυκερίδιά σας.

Διατηρήστε ένα υγιές σωματικό βάρος

«Η απώλεια περίπου 5% έως 10% του σωματικού βάρους μπορεί να μειώσει τα τριγλυκερίδια κατά περίπου 20% έως 30% σε όσους έχουν υπερβάλλον βάρος ή παχυσαρκία», υπογράμμισε η Κάμπελ. Ακόμη και μία σχετικά μικρή απώλεια βάρους μπορεί να βελτιώσει τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων.

Προσέξτε τι είδους λιπαρά καταναλώνετε

Τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων δεν επηρεάζονται μόνο από την ποσότητα των λιπαρών που καταναλώνετε. Σημασία έχει και το είδος τους. Η Κάμπελ συνέστησε να περιορίσετε τις τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά, όπως τα λιπαρά και επεξεργασμένα κρέατα, το βούτυρο και τα τρόφιμα που περιέχουν κρέμα γάλακτος ή γαλακτοκομικά με πλήρη λιπαρά.

«Στη θέση ορισμένων από αυτές τις τροφές, επιλέξτε πηγές ακόρεστων λιπαρών, όπως το ελαιόλαδο, το αβοκάντο, οι ξηροί καρποί, οι σπόροι και τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός, που περιέχουν ωμέγα 3 λιπαρά οξέα», πρόσθεσε.

Απευθυνθείτε σε έναν επαγγελματία υγείας

Η διατροφή και η άσκηση συγκαταλέγονται στους αποτελεσματικότερους τρόπους μείωσης των τριγλυκεριδίων, αλλά οι αλλαγές στον τρόπο ζωής δεν αρκούν πάντα. Ένας επαγγελματίας υγείας μπορεί να αξιολογήσει τη δική σας περίπτωση και να διαμορφώσει μαζί σας ένα εξατομικευμένο πλάνο για τη μείωση των τριγλυκεριδίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αυτισμός: Προκαλείται από τα γονίδια ή το περιβάλλον;
Αυτισμός: Προκαλείται από τα γονίδια ή το περιβάλλον; 14 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πώς να κάνετε το παιδί σας να φάει λαχανικά – 6 αποτελεσματικά «κόλπα»

Πώς να κάνετε το παιδί σας να φάει λαχανικά – 6 αποτελεσματικά «κόλπα»

Ευ Ζην
Harvard: Οι 4 διατροφικοί κανόνες για να μειώσετε τη χοληστερίνη

Harvard: Οι 4 διατροφικοί κανόνες για να μειώσετε τη χοληστερίνη

Ευ Ζην
Διαιτολόγος προτείνει τους 5 πιο θρεπτικούς σπόρους για τις γυναίκες στη μέση ηλικία

Διαιτολόγος προτείνει τους 5 πιο θρεπτικούς σπόρους για τις γυναίκες στη μέση ηλικία

Ευ Ζην
Οι 8 αλλαγές στις διατροφικές σας συνήθειες που μπορεί να είναι πρώιμο σημάδι άνοιας

Οι 8 αλλαγές στις διατροφικές σας συνήθειες που μπορεί να είναι πρώιμο σημάδι άνοιας

Μελέτες
Τα 5 ροφήματα που έχουν περισσότερα αντιοξειδωτικά από το πράσινο τσάι

Τα 5 ροφήματα που έχουν περισσότερα αντιοξειδωτικά από το πράσινο τσάι

Ευ Ζην
Πώς να χάσετε σωματικό λίπος έξυπνα και εύκολα - 8 πράγματα που πρέπει να ξέρετε

Πώς να χάσετε σωματικό λίπος έξυπνα και εύκολα - 8 πράγματα που πρέπει να ξέρετε

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΙΣΑ για αδειοδοτήσεις ιατρείων: Δειγματοληπτικοί οι έλεγχοι ή μετά από καταγγελία
Επικαιρότητα
14/09/2026 - 19:46
3 πράγματα που μπορείτε να κάνετε μόλις ξυπνήσετε αν έχετε υψηλά τριγλυκερίδια
Ευ Ζην
14/09/2026 - 19:25
Καρκίνος προστάτη: Σε ποια ηλικία πρέπει να ξεκινήσετε να κάνετε εξετάσεις
Επικαιρότητα
14/09/2026 - 18:56
Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία: Καμπάνια ενημέρωσης για την παραπληροφόρηση και τις παραπλανητικές διαφημίσεις
Επικαιρότητα
14/09/2026 - 18:06
Αυτισμός: Προκαλείται από τα γονίδια ή το περιβάλλον;
Ευ Ζην
14/09/2026 - 17:34
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι γιατροί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο
Επικαιρότητα
14/09/2026 - 17:32
Πώς θα καθαρίσετε το πλυντήριο ρούχων για να εξουδετερώσετε τις οσμές
Ευ Ζην
14/09/2026 - 17:01
Κρήτη: Στο νοσοκομείο βρέφος 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλική κάκωση - Συνελήφθη η μητέρα του
Επικαιρότητα
14/09/2026 - 16:40
Καρκίνος πνεύμονα: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα πειραματικού φαρμάκου της BioNTech
Φάρμακο
14/09/2026 - 15:36
Καθηγητής Τούντας: Τι απαντά για τη συμμετοχή της κατηγορούμενης γιατρού στην υπόθεση Μαζωνάκη σε συνέδριο
Επικαιρότητα
14/09/2026 - 15:15
Η νέα γενιά γερνάει πιο γρήγορα και εμφανίζει νωρίτερα καρκίνο - Τι αποκάλυψε νέα μελέτη
Μελέτες
14/09/2026 - 15:06
«Παπανικολάου»: Πρώτο σε κατάταξη νοσοκομείο - δότης στη Β. Ελλάδα το 2025
Επικαιρότητα
14/09/2026 - 14:49
Άδωνις Γεωργιάδης: Η συγγνώμη στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη
Πολιτική Υγείας
14/09/2026 - 14:20
Πώς να κάνετε το παιδί σας να φάει λαχανικά – 6 αποτελεσματικά «κόλπα»
Ευ Ζην
14/09/2026 - 14:02
Καρκίνος του παχέος εντέρου: Το πώς πίνετε τον καφέ σας συνδέεται με διαφορετικά ποσοστά θνησιμότητας
Μελέτες
14/09/2026 - 13:51
Κατακόρυφη πτώση των γεννήσεων στην Ελλάδα – Μειώθηκαν κατά 42%
Επικαιρότητα
14/09/2026 - 13:26
Καρκίνος Προστάτη: Τι προτείνουν οι σύγχρονες ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες
Επικαιρότητα
14/09/2026 - 12:46
4 αλείμματα με πρωτεΐνη καλύτερα από το φυστικοβούτυρο
Ευ Ζην
14/09/2026 - 12:24
Εμβόλιο γρίπης: Πότε πρέπει να το κάνω – Ποιους μήνες έχουμε έξαρση της γρίπης
Επικαιρότητα
14/09/2026 - 11:52
Κιρσοί κάτω άκρων: 18 διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις
Ευ Ζην
14/09/2026 - 11:17
Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική – Η ανακοίνωση του ΦΣΑ
Επικαιρότητα
14/09/2026 - 11:03
Άδωνις Γεωργιάδης: Έρχεται app για τις άδειες των ιατρείων – Τέλος οι διαφημίσεις για τις κλινικές μακροζωίας
Πολιτική Υγείας
14/09/2026 - 10:43
Υπόθεση Μαζωνάκη: Στον ανακριτή σήμερα οι δύο γιατροί
Επικαιρότητα
14/09/2026 - 10:19
Αυγά: 7 τροφές με τις οποίες συνδυάζονται άψογα για ενέργεια στο φουλ
Ευ Ζην
14/09/2026 - 09:30
Το τραγούδι κάνει καλό - 7 λόγοι που το αποδεικνύουν
Ευ Ζην
14/09/2026 - 06:44
Θέλετε πιο δυνατό κορμό; Δοκιμάστε τις 5 αγαπημένες ασκήσεις Pilates της Ζιζέλ
Ευ Ζην
14/09/2026 - 06:29
Πορτοκαλόπιτα: Η αυθεντική ελληνική σιροπιαστή συνταγή
Ευ Ζην
14/09/2026 - 06:14
Γιώργος Μαζωνάκης: Πόσα ακόμα ιατρεία «ευεξίας» λειτουργούν ανεξέλεγκτα;
Επικαιρότητα
14/09/2026 - 06:00
Τέσσερα φρούτα που δεν πρέπει να πετάτε τη φλούδα τους
Ευ Ζην
13/09/2026 - 06:46
9 φυτά που θα γεμίσουν τον κήπο και το μπαλκόνι σας με υπέροχα φθινοπωρινά χρώματα
Ευ Ζην
13/09/2026 - 06:28

ΔΗΜΟΦΙΛΗ