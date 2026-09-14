3 πράγματα που μπορείτε να κάνετε μόλις ξυπνήσετε αν έχετε υψηλά τριγλυκερίδια

Τα τριγλυκερίδια είναι μία μορφή λίπους που κυκλοφορεί στο αίμα. Αποτελούν σημαντική πηγή ενέργειας, αλλά όταν βρίσκονται σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα μπορεί να βλάψουν την υγεία. Τα αυξημένα τριγλυκερίδια αυξάνουν τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού επεισοδίου, ενώ συνδέονται και με φλεγμονή του παγκρέατος.

Ευτυχώς, υπάρχουν ορισμένες αλλαγές στον τρόπο ζωής που μπορούν να βελτιώσουν τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων. «Ευτυχώς, τα τριγλυκερίδια είναι μία εργαστηριακή τιμή που ανταποκρίνεται πολύ καλά στις αλλαγές του τρόπου ζωής, ακόμη και χωρίς φαρμακευτική αγωγή», εξήγησε στο Eating Well ο καρδιολόγος Ντέιβιντ Ρι.

Αν και αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ο συνολικός τρόπος ζωής σας, οι επιλογές που κάνετε μόλις ξυπνήσετε μπορούν να σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε την ημέρα σας με τρόπο που ωφελεί την καρδιά.

1. Επιλέξτε ένα πρωινό πλούσιο σε φυτικές ίνες

Οι κατευθυντήριες οδηγίες του 2026 για τη δυσλιπιδαιμία από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστούν τον περιορισμό των πρόσθετων σακχάρων και την επιλογή υδατανθράκων με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, ώστε να μειωθούν τα τριγλυκερίδια.

Ένα πρωινό πλούσιο σε επεξεργασμένους υδατάνθρακες, όπως τα δημητριακά με ζάχαρη, το λευκό ψωμί ή τα γλυκά αρτοσκευάσματα, μπορεί να προκαλέσει απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει το συκώτι στην παραγωγή περισσότερου λίπους και παράλληλα να περιορίσει την απομάκρυνσή του από το αίμα, με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα τριγλυκερίδια.

Αντίθετα, οι τροφές που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες, όπως τα δημητριακά ολικής άλεσης, το ψωμί ολικής άλεσης και η βρώμη, απορροφώνται πιο αργά και μπορεί να επηρεάζουν πιο θετικά τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων. Αυτό ενδέχεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για όσους έχουν αντίσταση στην ινσουλίνη. «Τα αυξημένα τριγλυκερίδια αποτελούν συχνά και ένδειξη αντίστασης στην ινσουλίνη», ανέφερε ο καρδιολόγος Καουστούμπ Νταμπχάντκαρ.

Η διαιτολόγος Κίραν Κάμπελ πρόσθεσε ότι δεν χρειάζεται να αναζητάτε το τέλειο πρωινό. Αυτό που έχει σημασία είναι να επιλέγετε τροφές με περισσότερες φυτικές ίνες και λιγότερη ζάχαρη. Μπορείτε, για παράδειγμα, να φάτε βρώμη με μούρα, σκέτο στραγγιστό γιαούρτι με φρούτα ή ψωμί ολικής άλεσης με αβοκάντο.

2. Ξεκινήστε την ημέρα σας με κίνηση

Η ένταξη της κίνησης στην πρωινή σας ρουτίνα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των τριγλυκεριδίων. «Ακόμη και ένα γρήγορο περπάτημα διάρκειας μόλις 15 λεπτών το πρωί μπορεί να αυξήσει την ευαισθησία του σώματός σας στην ινσουλίνη και να βελτιώσει τον μεταβολισμό σας», επισήμανε ο Ρι.

Η τακτική σωματική δραστηριότητα ενισχύει τη δράση ενός ενζύμου που ονομάζεται λιποπρωτεϊνική λιπάση. Το ένζυμο αυτό βοηθά τους μυς να χρησιμοποιούν τα τριγλυκερίδια ως πηγή ενέργειας και μπορεί να συμβάλει στη μείωση των επιπέδων τους. Η άσκηση μπορεί επίσης να βελτιώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, περιορίζοντας έτσι την ποσότητα τριγλυκεριδίων που παράγει το συκώτι και απελευθερώνει στο αίμα.

Τα ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν αυτήν τη σχέση. Μία μετα-ανάλυση έδειξε ότι ο συνδυασμός αερόβιας άσκησης και προπόνησης με αντιστάσεις μείωσε τα τριγλυκερίδια κατά 8 mg/dL κατά μέσο όρο, αν και το αποτέλεσμα μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο.

Για να διατηρήσετε τα τριγλυκερίδια σε υγιή επίπεδα και να προστατεύσετε συνολικά την υγεία της καρδιάς σας, προσπαθήστε να κάνετε τουλάχιστον 150 λεπτά αερόβιας άσκησης μέτριας έως υψηλής έντασης και δύο προπονήσεις ενδυνάμωσης την εβδομάδα.

3. Κάντε το νερό την πρώτη σας επιλογή το πρωί

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι μία από τις καλύτερες επιλογές για τα τριγλυκερίδιά σας είναι να πίνετε κυρίως νερό το πρωί. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα αποφεύγετε τους καφέδες με ζάχαρη και τα αναψυκτικά, ενώ θα περιορίσετε και τους χυμούς.

Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν είναι συνεπή. Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι τα ροφήματα με πρόσθετη ζάχαρη μπορεί να συμβάλλουν άμεσα στην αύξηση των τριγλυκεριδίων. Άλλες υποδεικνύουν ότι η αύξηση οφείλεται κυρίως στις επιπλέον θερμίδες που προσλαμβάνονται μέσω αυτών των ροφημάτων. Σε κάθε περίπτωση, η αποφυγή ροφημάτων με πρόσθετη ζάχαρη είναι μία από τις καλύτερες κινήσεις που μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τα τριγλυκερίδιά σας.

Άλλοι τρόποι για να μειώσετε τα υψηλά τριγλυκερίδια

Περιορίστε το αλκοόλ

Το αλκοόλ μπορεί να αυξήσει τα τριγλυκερίδια, καθώς αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο το συκώτι μεταβολίζει τα λιπαρά, ευνοώντας τη σύνθεση και την αποθήκευσή τους. Αυτό οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα τριγλυκεριδίων στο αίμα. Οι κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν να περιορίσετε ή να διακόψετε την κατανάλωση αλκοόλ, ώστε να μειώσετε τα τριγλυκερίδιά σας.

Διατηρήστε ένα υγιές σωματικό βάρος

«Η απώλεια περίπου 5% έως 10% του σωματικού βάρους μπορεί να μειώσει τα τριγλυκερίδια κατά περίπου 20% έως 30% σε όσους έχουν υπερβάλλον βάρος ή παχυσαρκία», υπογράμμισε η Κάμπελ. Ακόμη και μία σχετικά μικρή απώλεια βάρους μπορεί να βελτιώσει τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων.

Προσέξτε τι είδους λιπαρά καταναλώνετε

Τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων δεν επηρεάζονται μόνο από την ποσότητα των λιπαρών που καταναλώνετε. Σημασία έχει και το είδος τους. Η Κάμπελ συνέστησε να περιορίσετε τις τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά, όπως τα λιπαρά και επεξεργασμένα κρέατα, το βούτυρο και τα τρόφιμα που περιέχουν κρέμα γάλακτος ή γαλακτοκομικά με πλήρη λιπαρά.

«Στη θέση ορισμένων από αυτές τις τροφές, επιλέξτε πηγές ακόρεστων λιπαρών, όπως το ελαιόλαδο, το αβοκάντο, οι ξηροί καρποί, οι σπόροι και τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός, που περιέχουν ωμέγα 3 λιπαρά οξέα», πρόσθεσε.

Απευθυνθείτε σε έναν επαγγελματία υγείας

Η διατροφή και η άσκηση συγκαταλέγονται στους αποτελεσματικότερους τρόπους μείωσης των τριγλυκεριδίων, αλλά οι αλλαγές στον τρόπο ζωής δεν αρκούν πάντα. Ένας επαγγελματίας υγείας μπορεί να αξιολογήσει τη δική σας περίπτωση και να διαμορφώσει μαζί σας ένα εξατομικευμένο πλάνο για τη μείωση των τριγλυκεριδίων.