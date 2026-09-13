ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

9 φυτά που θα γεμίσουν τον κήπο και το μπαλκόνι σας με υπέροχα φθινοπωρινά χρώματα

Ευ Ζην
9 φυτά που θα γεμίσουν τον κήπο και το μπαλκόνι σας με υπέροχα φθινοπωρινά χρώματα
Pexels
Ελένη Νικολαδού
Κυριακή, 13/09/2026 - 06:28
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Το φθινόπωρο δεν σημαίνει ότι ο κήπος ή το μπαλκόνι σας χάνει το χρώμα του. Τα κατάλληλα φυτά χαρίζουν στον εξωτερικό χώρο ζεστή και εποχική ατμόσφαιρα.

Αν θέλετε να δώσετε στον κήπο, τη βεράντα ή την είσοδο του σπιτιού σας μια πιο ζεστή, φθινοπωρινή αίσθηση, υπάρχουν φυτά που χαρίζουν εντυπωσιακά χρώματα μέχρι και τα πρώτα κρύα. Από βαθύ κόκκινο και χρυσοκίτρινο μέχρι πορτοκαλί και μωβ, αυτές οι επιλογές θα κρατήσουν τον εξωτερικό σας χώρο γεμάτο ζωή όλο το φθινόπωρο.

1. Orange Rocket Barberry – Ο θάμνος που γίνεται κατακόκκινος το φθινόπωρο

Το Orange Rocket Barberry είναι ένας εντυπωσιακός διακοσμητικός θάμνος με όρθια ανάπτυξη, ιδανικός για μικρούς κήπους, παρτέρια ή γλάστρες σε ηλιόλουστα σημεία. Την άνοιξη τα φύλλα του έχουν κοραλλί απόχρωση, το καλοκαίρι γίνονται πράσινα και το φθινόπωρο μεταμορφώνονται σε έντονο ρουμπινί κόκκινο, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή αντίθεση με τα υπόλοιπα φυτά.

Φροντίδα

  • Ήλιος: Πλήρης ήλιος ή ελαφριά σκιά.
  • Χώμα: Καλά στραγγιζόμενο.
  • Πότισμα: Μέτριο. Αντέχει την ξηρασία όταν εγκατασταθεί.

2. Little Bluestem – Το φυτό που αλλάζει χρώμα

Αν αναζητάτε κάτι διαφορετικό από τα κλασικά φθινοπωρινά λουλούδια, το Little Bluestem είναι μια εξαιρετική επιλογή. Το φύλλωμά του ξεκινά σε γαλαζοπράσινη απόχρωση και όσο πέφτει η θερμοκρασία γίνεται κόκκινο, χάλκινο και πορτοκαλί.

Προσθέτει ύψος και κίνηση στον κήπο, ενώ οι σπόροι του αποτελούν τροφή για πολλά πουλιά κατά τους φθινοπωρινούς μήνες.

Φροντίδα

  • Ήλιος: Πλήρης ήλιος.
  • Χώμα: Καλά στραγγιζόμενο.
  • Πότισμα: Μέτριο, με καλή αντοχή στην ξηρασία.

3. Ζίννιες – Χρώμα από το καλοκαίρι μέχρι το φθινόπωρο

Οι ζίννιες είναι από τα πιο εύκολα και αγαπημένα λουλούδια του κήπου. Θα τις βρείτε σε αποχρώσεις του πορτοκαλί, του κόκκινου, του μπορντό, του κίτρινου και του ροζ, χαρίζοντας έντονο χρώμα μέχρι τις αρχές του φθινοπώρου. Παράλληλα προσελκύουν μέλισσες και πεταλούδες, διατηρώντας τον κήπο γεμάτο ζωή.

Φροντίδα

  • Ήλιος: Πλήρης ήλιος.
  • Χώμα: Καλά στραγγιζόμενο.
  • Πότισμα: Στη βάση του φυτού όταν στεγνώνει το χώμα.

4. Goldenrod – Το χρυσοκίτρινο λουλούδι του φθινοπώρου

Το Goldenrod ανθίζει από τον Αύγουστο μέχρι τον Οκτώβριο και γεμίζει τον κήπο με έντονες χρυσοκίτρινες ταξιανθίες, ακριβώς όταν πολλά καλοκαιρινά λουλούδια έχουν ολοκληρώσει την ανθοφορία τους. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην ξηρασία και αποτελεί σημαντική πηγή νέκταρος για μέλισσες και πεταλούδες.

Φροντίδα

  • Ήλιος: Πλήρης ήλιος.
  • Χώμα: Καλά στραγγιζόμενο.
  • Πότισμα: Πολύ μικρές ανάγκες σε νερό.

5. Black-Eyed Susan

Με τα χρυσοκίτρινα πέταλα και το σκούρο καφέ κέντρο του, το Black-Eyed Susan είναι από τα πιο χαρακτηριστικά φθινοπωρινά λουλούδια. Αναπτύσσεται σε ύψος και δείχνει ιδιαίτερα όμορφο όταν φυτεύεται σε ομάδες, δημιουργώντας μεγάλες «πινελιές» κίτρινου στον κήπο.

Φροντίδα

  • Ήλιος: Πλήρης ήλιος ή ημισκιά.
  • Χώμα: Καλά στραγγιζόμενο.
  • Πότισμα: Μέτριο, όταν στεγνώνει το χώμα.

6. Ντάλιες – Οι πρωταγωνίστριες του φθινοπώρου

Οι ντάλιες θεωρούνται από τα πιο εντυπωσιακά φθινοπωρινά λουλούδια. Ανθίζουν από τα τέλη του καλοκαιριού μέχρι τον πρώτο παγετό και θα τις βρείτε σε αποχρώσεις του δαμασκηνί, του μπορντό, του κοραλλί, του χάλκινου και του σκουριασμένου πορτοκαλί.

Ταιριάζουν σε παρτέρια, γλάστρες, βεράντες αλλά και ως κομμένα λουλούδια για βάζο.

Φροντίδα

  • Ήλιος: Πλήρης ήλιος.
  • Χώμα: Καλά στραγγιζόμενο.
  • Πότισμα: Το χώμα πρέπει να διατηρείται ελαφρώς υγρό.

7. Άστερ – Μωβ, μπλε και ροζ πινελιές μέχρι τον Οκτώβριο

Τα άστερ ανθίζουν από τα τέλη του καλοκαιριού μέχρι και τον Οκτώβριο, προσφέροντας χρώμα όταν τα περισσότερα φυτά έχουν ήδη σταματήσει να ανθίζουν. Οι χαμηλές ποικιλίες είναι ιδανικές για γλάστρες σε μπαλκόνια και βεράντες, ενώ οι ψηλότερες δίνουν ύψος στα παρτέρια.

Φροντίδα

  • Ήλιος: Πλήρης ήλιος.
  • Χώμα: Καλά στραγγιζόμενο.
  • Πότισμα: Διατηρήστε το χώμα υγρό.

8. Fire Chief Arborvitae – Αειθαλές με χρώμα όλο τον χρόνο

Το Fire Chief Arborvitae είναι ένα μικρό αειθαλές που αλλάζει εντυπωσιακά χρώματα μέσα στη χρονιά. Την άνοιξη έχει χρυσοπράσινο φύλλωμα, το καλοκαίρι αποκτά ζεστές πορτοκαλί αποχρώσεις και το φθινόπωρο γίνεται βαθύ κόκκινο, διατηρώντας το χρώμα του και τον χειμώνα.

Είναι ιδανικό για γλάστρες, μπορντούρες και μικρούς κήπους.

Φροντίδα

  • Ήλιος: Πλήρης ήλιος ή ημισκιά.
  • Χώμα: Καλά στραγγιζόμενο.
  • Πότισμα: Βαθύ πότισμα όταν στεγνώνει το χώμα.

9. Ο θάμνος που αγαπούν τα πουλιά και οι πεταλούδες

Αν θέλετε έναν μεγαλύτερο θάμνο με έντονη φθινοπωρινή παρουσία, το Spicebush είναι ιδανική επιλογή. Φτάνει τα 2 έως 4 μέτρα σε ύψος και πλάτος, ανθίζει την άνοιξη με μικρά κίτρινα άνθη και το φθινόπωρο τα φύλλα του γίνονται λαμπερά κίτρινα, ενώ στα θηλυκά φυτά εμφανίζονται έντονα κόκκινα μούρα.

Προσφέρει τροφή και καταφύγιο σε πεταλούδες, πουλιά και άλλα ωφέλιμα είδη της άγριας ζωής.

Φροντίδα

  • Ήλιος: Πλήρης ήλιος.
  • Χώμα: Καλά στραγγιζόμενο.
  • Πότισμα: Διατηρήστε το χώμα υγρό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 13/09/2026 - 02:50
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιατρός Stanford: «Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που κάνω όταν ένας ασθενής μου ξυπνά πάντα κουρασμένος»
Γιατρός Stanford: «Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που κάνω όταν ένας ασθενής μου ξυπνά πάντα κουρασμένος» 10 Σεπτεμβρίου 2026
Καρδιακή ανακοπή: Ποιες είναι οι σημαντικότερες αιτίες που την προκαλούν 10 Σεπτεμβρίου 2026
Καρδιακή ανακοπή: Ποιες είναι οι σημαντικότερες αιτίες που την προκαλούν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιατί τα μωρά που γεννιούνται το φθινόπωρο είναι ξεχωριστά

Γιατί τα μωρά που γεννιούνται το φθινόπωρο είναι ξεχωριστά

Ευ Ζην
Αυτές είναι οι νέες τάσεις ομορφιάς - Τα «ναι» και τα «όχι»

Αυτές είναι οι νέες τάσεις ομορφιάς - Τα «ναι» και τα «όχι»

Επικαιρότητα
5 φυτά που προσελκύουν πλούτο

5 φυτά που προσελκύουν πλούτο

Ευ Ζην
Πείτε αντίο στα κουνούπια με αυτά τα αρωματικά φυτά φέτος το καλοκαίρι

Πείτε αντίο στα κουνούπια με αυτά τα αρωματικά φυτά φέτος το καλοκαίρι

Ευ Ζην
Γιατί πρέπει να βάλετε τα φυτά σας στη μπανιέρα πριν φύγετε για διακοπές

Γιατί πρέπει να βάλετε τα φυτά σας στη μπανιέρα πριν φύγετε για διακοπές

Ευ Ζην
6 βήματα για να επιβιώσουν τα φυτά σας όσο λείπετε το καλοκαίρι

6 βήματα για να επιβιώσουν τα φυτά σας όσο λείπετε το καλοκαίρι

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τέσσερα φρούτα που δεν πρέπει να πετάτε τη φλούδα τους
Ευ Ζην
13/09/2026 - 06:46
9 φυτά που θα γεμίσουν τον κήπο και το μπαλκόνι σας με υπέροχα φθινοπωρινά χρώματα
Ευ Ζην
13/09/2026 - 06:28
Μακαρονάδα: Η γρήγορη συνταγή, πλούσια σε αντιφλεγμονώδη συστατικά
Ευ Ζην
13/09/2026 - 06:12
Οι 8 αλλαγές στις διατροφικές σας συνήθειες που μπορεί να είναι πρώιμο σημάδι άνοιας
Μελέτες
13/09/2026 - 06:00
Πώς θα καθαρίσετε το πουρί από τη λεκάνη της τουαλέτας
Ευ Ζην
12/09/2026 - 06:46
Εύκολη συνταγή για ελιόψωμο με αλεύρι ολικής άλεσης και ελάχιστο λάδι
Ευ Ζην
12/09/2026 - 06:28
Γιατί έχουμε ελλείψεις στα αποθέματα αίματος τους καλοκαιρινούς μήνες;
Επικαιρότητα
12/09/2026 - 06:12
Ερευνητές έβαλαν ανθρώπους να τρώνε ντοματοπελτέ για 3 μήνες - Τι συνέβη στον εγκέφαλό τους
Μελέτες
12/09/2026 - 06:00
5 πράγματα που πρέπει να αποφεύγετε μετά τις 5 το απόγευμα για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκεφαλικού
Ευ Ζην
11/09/2026 - 19:51
Αθανάσιος Τσακρής: «Ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι ακόμα εδώ»
Επικαιρότητα
11/09/2026 - 19:27
Αντιπαράθεση Πατούλη και Μπαλατσούκα για τη χορηγία του ΙΣΑ σε συνέδριο με τη γιατρό που διώκεται για τον θάνατο Μαζωνάκη
Επικαιρότητα
11/09/2026 - 18:54
6 καρκινογόνες ουσίες που κρύβονται στο σπίτι σας - Πώς θα τις αποφύγετε
Ευ Ζην
11/09/2026 - 17:22
ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα βρεφικής τροφής που πωλείται στο Lidl
Επικαιρότητα
11/09/2026 - 16:25
Οι 2 παράγοντες στη μέση ηλικία που διατηρούν τον εγκέφαλο «νέο» και στα γεράματα
Μελέτες
11/09/2026 - 16:24
Τουαλέτα: Πόσα μικρόβια «εκτοξεύονται» όταν πατάμε το καζανάκι – Τι μπορούμε να κάνουμε
Μελέτες
11/09/2026 - 16:06
Αλλαγή ώρας: Έρχεται νωρίτερα φέτος - Οι επιπτώσεις στην υγεία
Επικαιρότητα
11/09/2026 - 15:26
Γιώργος Μαζωνάκης: Ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία σε βάρος των 2 γιατρών
Επικαιρότητα
11/09/2026 - 14:58
Ιός Δυτικού Νείλου: Πάνω από 1200 κρούσματα σε 15 χώρες στην Ευρώπη – Ιταλία και Ελλάδα πρώτες στη λίστα
Επικαιρότητα
11/09/2026 - 14:22
ΕΕΓΘΑΙ: Δεν είναι όλες οι «αναγεννητικές» θεραπείες εγκεκριμένες ή ασφαλείς
Επικαιρότητα
11/09/2026 - 13:51
Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία: «Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στο χώρο των εναλλακτικών θεραπειών»
Επικαιρότητα
11/09/2026 - 13:45
Ζάκυνθος: Ψύλλοι στο δημοτικό σχολείο Αγ. Λέοντα – Καταγγελία κατά της δημοτικής αρχής
Επικαιρότητα
11/09/2026 - 13:32
Η έκθεση στο φως τη νύχτα μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην καρδιά και να αυξήσει τον κίνδυνο ασθενειών
Μελέτες
11/09/2026 - 13:13
Gedatolisib: Nέα θεραπευτική επιλογή για τον HR+/HER2− μεταστατικό καρκίνο μαστού
Φάρμακο
11/09/2026 - 13:03
Άδωνις Γεωργιάδης: Έρχονται νέοι αυστηρότεροι νόμοι για τη λειτουργία των Κέντρων Μακροζωίας και Ευεξίας
Πολιτική Υγείας
11/09/2026 - 12:23
Γιώργος Μαζωνάκης: Τα πρώτα συμπεράσματα των ιατροδικαστών - «Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου»
Επικαιρότητα
11/09/2026 - 12:01
ΕΛΑΣ: Πόση «γκρίζα Ιατρική» ασκείται σήμερα ανεξέλεγκτα στην Ελλάδα;
Πολιτική Υγείας
11/09/2026 - 11:36
«Κοργιαλένειο – Μπενάκειο»: Νέο Ιατρείο Διαβητικού Ποδιού
Επικαιρότητα
11/09/2026 - 11:10
Προβλήματα όρασης σε παιδιά: 9+1 σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσουν οι γονείς
Ευ Ζην
11/09/2026 - 10:54
Γιώργος Μαζωνάκης: Στον εισαγγελέα οι δύο γιατροί – Αναμένεται η νεκροψία
Επικαιρότητα
11/09/2026 - 10:37
Αντισυλληπτικά με δεσογεστρέλη: Προειδοποίηση για αυξημένο κίνδυνο όγκου στον εγκέφαλο
Φάρμακο
11/09/2026 - 09:34

ΔΗΜΟΦΙΛΗ