Μακαρονάδα: Η γρήγορη συνταγή, πλούσια σε αντιφλεγμονώδη συστατικά

Οι συνταγές ζυμαρικών με λίγα υλικά μας «λύνουν» τα χέρια τις μέρες με αυξημένες υποχρεώσεις.

Μπορεί να διανύουμε τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, όμως η ζέστη συνεχίζεται. Τι καλύτερο λοιπόν από μία γρήγορη μακαρονάδα με υλικά που έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Ακολουθεί η συνταγή.

Τι θα χρειαστείτε

- Ζυμαρικά της αρεσκείας σας

- ¼ του φλιτζανιού ελαιόλαδο

- 3 φλιτζάνια ντοματίνια, κομμένα στη μέση

- 3 φλιτζάνια baby σπανάκι

- 200 γραμμάρια τυρί μπουράτα

- Μερικές σκελίδες σκόρδο

- Μερικά φύλλα βασιλικού

- Αλάτι

- Πιπέρι

Εκτέλεση

Βήμα 1ο

Βράστε νερό σε μια μεγάλη κατσαρόλα. Τοποθετήστε μέσα τα ζυμαρικά και βράστε σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Κρατήστε 1/2 φλιτζάνι νερό από το βράσιμο των ζυμαρικών. Στραγγίστε τα ζυμαρικά και αφήστε τα στην άκρη.

Βήμα 2ο

Στο μεταξύ, ζεστάνετε το λάδι σε ένα μεγάλο τηγάνι, το οποίο θα έχετε τοποθετήσει σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε το σκόρδο και αφήστε το για λίγο μέχρι να βγάλει τα αρώματά του. Προσθέστε τα ντοματίνια. Μαγειρέψτε για 8 έως 10 λεπτά. Προσθέστε αλάτι και πιπέρι. Αποσύρετε από τη φωτιά.

Βήμα 3ο

Προσθέστε τα ζυμαρικά και το νερό που κρατήσατε στο μείγμα με τα ντοματίνια στο τηγάνι και ανακατέψτε. Προσθέστε το σπανάκι και τον βασιλικό και ανακατέψτε. Συνεχίστε το μαγείρεμα μέχρι να μαραθεί το σπανάκι δηλαδή για περίπου 2 λεπτά. Κόψτε το τυρί μπουράτα σε κομμάτια και ανακατέψτε απαλά στο μείγμα. Μοιράστε σε 4 μπολ και γαρνίρετε με επιπλέον βασιλικό, αν θέλετε. Σερβίρετε αμέσως.

Χρήσιμες πληροφορίες

- Ο φρέσκος βασιλικός και το baby σπανάκι προσφέρουν επιπλέον βιταμίνες και άρωμα σε κάθε μπουκιά.

- Η επιλογή ζυμαρικών ολικής αλέσεως αυξάνει τις φυτικές ίνες και υποστηρίζει το αίσθημα πληρότητας που διαρκεί περισσότερο, ενώ χαρίζει σταθερή ενέργεια.

- Τα ντοματίνια μαγειρεύονται μέχρι να αποκτήσουν μια φυσικά γλυκιά, πικάντικη γεύση χωρίς πρόσθετα σάκχαρα.

Η συγκεκριμένη συνταγή μπορεί να αποτελέσει ένα ελαφρύ και θρεπτικό γεύμα για κάθε εποχή του χρόνου.