Τα πιο σοκολατένια μαλακά μπισκότα - Συνταγή έτοιμη σε 15 λεπτά

Τα μπισκότα είναι μία από τις πιο αγαπημένες γλυκές επιλογές, ιδιαίτερα όταν είναι σπιτικά και μόλις έχουν βγει από τον φούρνο. Η συγκεκριμένη συνταγή συνδυάζει το κακάο με την καστανή ζάχαρη για έντονη σοκολατένια γεύση και μαλακή υφή, ενώ ετοιμάζεται γρήγορα και δίνει μόνο δύο μεγάλα μπισκότα.

Υλικά για 2 μεγάλα μπισκότα

2 κ σ βούτυρο αρκετά μαλακό

4 κ σ ζάχαρη καστανή

1 κρόκο αυγού

Βανίλια

Λίγο αλάτι

Λίγο baking powder

1,5 κ σ κακάο

4 κ σ αλεύρι

Εκτέλεση

Βάλτε σε ένα μικρό μπολ το βούτυρο και τη ζάχαρη και ανακατέψτε καλά.

Προσθέστε τον κρόκο και ανακατέψτε ξανά. Ρίξτε τη βανίλια, το αλάτι, το μπέικιν πάουντερ, το κακάο και το αλεύρι. Ανακατέψτε μέχρι να σχηματιστεί μια ζύμη την οποία μπορείτε να πλάσετε με τα χέρια.

Απλώστε αντικολλητικό χαρτί σε ένα πυρέξ. Χωρίστε τη ζύμη στη μέση, πλάστε δύο μπαλάκια και πιέστε τα ελαφρά επάνω στο χαρτί.

Αν θέλετε, προσθέστε κομμάτια σοκολάτας στην επιφάνειά τους.

Ιδανικά, βάλτε τα μπισκότα στο ψυγείο για 30 λεπτά πριν από το ψήσιμο. Αν δεν μπορείτε να περιμένετε, μπορείτε να τα ψήσετε αμέσως.

Ψήστε τα σε προθερμασμένο φούρνο, στους 175°C στον αέρα.

Μόλις τα βγάλετε από τον φούρνο, αφήστε τα να κρυώσουν πριν τα μετακινήσετε, καθώς όσο είναι ζεστά μπορεί να σπάσουν.

Διατροφική αξία ανά μπισκότο

Θερμίδες: περίπου 300

Πρωτεΐνη: 3,9 γρ.

Υδατάνθρακες: 39,5 γρ.

Σάκχαρα: 27 γρ.

Λιπαρά: 14,5 γρ.

Κορεσμένα λιπαρά: 8,5 γρ.

Φυτικές ίνες: 1,8 γρ.

Αλάτι: περίπου 0,3 γρ.

Πηγή: Evelina Kln / Cookpad