Αβοκάντο: Πότε είναι καλύτερα να το καταναλώσετε μέσα στη μέρα

Έρευνες έχουν δείξει ότι αν τρώει κάποιος αβοκάντο σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας μπορεί να μεγιστοποιήσει τα οφέλη στην υγεία του. Ας δούμε μερικές περιπτώσεις κατά τις οποίες τα αβοκάντο προσφέρουν τα μέγιστα οφέλη στην υγεία όταν καταναλώνονται σε συγκεκριμένες ώρες μέσα στη μέρα.

- Η αντικατάσταση υδατανθράκων με αβοκάντο το πρωί μπορεί να προάγει τον κορεσμό

Μια μικρή μελέτη του 2019 διαπίστωσε ότι η αντικατάσταση ορισμένων υδατανθράκων στο πρωινό με αβοκάντο προάγει τον κορεσμό και βοηθά τους ανθρώπους να αισθάνονται χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι τα επίπεδα του πεπτιδίου YY (PYY) - μιας ορμόνης που υποστηρίζει τον κορεσμό - ήταν υψηλότερα σε άτομα που έτρωγαν αβοκάντο για πρωινό.

Οι ερευνητές σημείωσαν επίσης ότι οι συμμετέχοντες είχαν βελτιωμένη ροή αίματος και επίπεδα σακχάρου στο αίμα μετά την κατανάλωση αβοκάντο στο πρωινό, σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες που έτρωγαν ένα τυπικό γεύμα. Ωστόσο, απαιτείται περισσότερη έρευνα για την επαλήθευση αυτών των ευρημάτων.

- Η κατανάλωση αβοκάντο στο μεσημεριανό γεύμα μπορεί να μειώσει την κατανάλωση σνακ αργότερα

Μια μικρή, παλαιότερη μελέτη διαπίστωσε ότι η κατανάλωση αβοκάντο στο μεσημεριανό γεύμα βοήθησε άτομα που ήταν υπέρβαρα χωρίς άλλα προβλήματα υγείας να αισθάνονται πιο χορτάτα μετά την ολοκλήρωση του γεύματός τους. Αυτός ο κορεσμός τους βοήθησε επίσης να αποφύγουν τα σνακ αργότερα για έως και πέντε ώρες. Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης πιο σταθερά επίπεδα σακχάρου στο αίμα μετά το μεσημεριανό γεύμα. Η προσθήκη αβοκάντο στο σάντουιτς, τη σούπα ή τη σαλάτα σας μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της επιθυμίας για σνακ μεταξύ των γευμάτων.

- Ένα σνακ με αβοκάντο το βράδυ μπορεί να βελτιώσει τον μεταβολισμό

Μια μελέτη του 2025 διαπίστωσε ότι όταν οι άνθρωποι έτρωγαν αβοκάντο το βράδυ, είχαν ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα τριγλυκεριδίων πριν από το πρωινό σε σύγκριση με άλλα σνακ αργά το βράδυ. Στη συνέχεια, τρεις ώρες μετά το πρωινό, είχαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα τριγλυκεριδίων.

Αυτά τα ευρήματα υποστηρίζουν αυτό που είναι γνωστό ως «φαινόμενο του δεύτερου γεύματος», το οποίο υποθέτει ότι το προηγούμενο γεύμα σας μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα σας επεξεργάζεται το επόμενο γεύμα.