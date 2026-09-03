6 ασκήσεις που βοηθούν να ανακουφιστείτε άμεσα από τη δυσκοιλιότητα

Η δυσκοιλιότητα μπορεί να προκαλέσει έντονη δυσφορία, όμως μερικές απλές κινήσεις του σώματος μπορούν να βοηθήσουν το έντερο να ενεργοποιηθεί φυσικά.

Η δυσκοιλιότητα μπορεί να γίνει ιδιαίτερα ενοχλητική και να σας κάνει να σκέφτεστε μόνο πώς θα ανακουφιστείτε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αν και η διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες αποτελεί τη βάση για την καλή λειτουργία του εντέρου, υπάρχουν στιγμές που χρειάζεστε κάτι πιο άμεσο. Τα καλά νέα είναι ότι η κίνηση και η ήπια άσκηση μπορούν να βοηθήσουν το έντερο να ενεργοποιηθεί φυσικά και να διευκολύνουν την κένωση.

Οι ειδικοί εξηγούν γιατί η άσκηση μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του πεπτικού συστήματος και ποιες κινήσεις αξίζει να δοκιμάσετε.

Γιατί η άσκηση βοηθά το έντερο να λειτουργήσει καλύτερα;

Η σωματική δραστηριότητα δεν αποτελεί θεραπεία για τη δυσκοιλιότητα, όμως μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανακούφιση των συμπτωμάτων.

Σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους και τους φυσικοθεραπευτές πυελικού εδάφους, η άσκηση:

ενεργοποιεί τους μυς του εντέρου, βοηθώντας τα κόπρανα να προωθηθούν πιο εύκολα,

βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος στην περιοχή του πεπτικού συστήματος,

χαλαρώνει και διατείνει τους μυς του πυελικού εδάφους, οι οποίοι πρέπει να συνεργάζονται σωστά κατά την κένωση,

συμβάλλει στη μείωση του στρες, το οποίο μπορεί να επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία του εντέρου.

Η τακτική κίνηση βοηθά το σώμα να αποκτήσει καλύτερο ρυθμό και συχνά οδηγεί σε πιο φυσιολογικές και τακτικές κενώσεις.

Οι 6 καλύτερες ασκήσεις για να κινητοποιήσετε το έντερο

Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν υπάρχει μία «μαγική» άσκηση που λύνει το πρόβλημα. Αυτό που μετρά περισσότερο είναι η συνολική κίνηση του σώματος. Ωστόσο, οι παρακάτω ασκήσεις θεωρούνται ιδιαίτερα βοηθητικές.

1. Περπάτημα για 20 λεπτά

Το γρήγορο περπάτημα είναι από τους πιο αποτελεσματικούς και εύκολους τρόπους για να ενεργοποιήσετε το έντερο. Έρευνες δείχνουν ότι μόλις 20 λεπτά περπατήματος μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τη κινητικότητα του εντέρου και να βοηθήσουν την πέψη να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά.

2. Ελαφρύ τζόκινγκ ή χαλαρό τρέξιμο

Αν αισθάνεστε καλά και δεν έχετε έντονη δυσφορία, μια ήπια αερόβια προπόνηση μπορεί να διεγείρει ακόμη περισσότερο τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

Δεν χρειάζεται μεγάλη ένταση, λίγα λεπτά αρκούν για να ενεργοποιηθεί το σώμα.

3. Ποδήλατο

Είτε κάνετε ποδήλατο σε εξωτερικό χώρο είτε χρησιμοποιείτε στατικό ποδήλατο στο γυμναστήριο ή στο σπίτι, η συνεχόμενη κίνηση της λεκάνης και των ποδιών μπορεί να βοηθήσει την κινητικότητα του εντέρου.

4. Cat–Cow (Γάτα – Αγελάδα)

Αυτή η γνωστή στάση της γιόγκα βοηθά στην ήπια κινητοποίηση της σπονδυλικής στήλης και στην απελευθέρωση της έντασης στην κοιλιά και τη λεκάνη.

Πώς θα την κάνετε:

Σταθείτε στα τέσσερα σε θέση «τραπεζιού». Εισπνεύστε και λυγίστε απαλά τη μέση προς τα κάτω, σηκώνοντας το κεφάλι και τη λεκάνη. Εκπνεύστε και καμπουριάστε την πλάτη προς τα πάνω, φέρνοντας το πηγούνι προς το στήθος. Επαναλάβετε αργά για 8–10 αναπνοές.

5. Child’s Pose (Στάση του παιδιού)

Η στάση αυτή χαλαρώνει το πυελικό έδαφος και βοηθά να μειωθεί η ένταση στην περιοχή της κοιλιάς.

Πώς θα την κάνετε:

Ξεκινήστε από τα τέσσερα. Ανοίξτε τα γόνατα προς τα έξω. Καθίστε προς τις φτέρνες και τεντώστε τα χέρια μπροστά. Μείνετε στη θέση για 30–60 δευτερόλεπτα, αναπνέοντας βαθιά.

6. Happy Baby (Χαρούμενο μωρό)

Πρόκειται για μία από τις πιο αποτελεσματικές διατάσεις για τη χαλάρωση των μυών του πυελικού εδάφους.

Πώς θα την κάνετε:

Ξαπλώστε ανάσκελα. Φέρτε τα γόνατα προς το στήθος. Ανοίξτε τα γόνατα προς τα έξω. Πιάστε τα πέλματα ή τα δάχτυλα των ποδιών και λικνιστείτε απαλά δεξιά και αριστερά.

Οι φυσικοθεραπευτές προτείνουν να συνδυάσετε αυτές τις στάσεις με ένα απαλό μασάζ στην κοιλιά, ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η κινητικότητα του εντέρου.

Τι άλλο μπορείτε να κάνετε για να ανακουφιστείτε από τη δυσκοιλιότητα;

Η άσκηση είναι μόνο ένα μέρος της λύσης. Για καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθήστε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση:

Καταναλώνετε καθημερινά 22 έως 34 γραμμάρια φυτικών ινών από φρούτα, λαχανικά, όσπρια και δημητριακά ολικής άλεσης.

Πίνετε αρκετό νερό μέσα στην ημέρα, ειδικά όταν αυξάνετε τις φυτικές ίνες.

Προσπαθήστε να πηγαίνετε στην τουαλέτα την ίδια ώρα κάθε μέρα, ώστε να εκπαιδεύσετε το έντερο σε μια σταθερή ρουτίνα.

Αν λαμβάνετε φάρμακα, συζητήστε με τον γιατρό σας, καθώς ορισμένα αντικαταθλιπτικά, αντιυπερτασικά και αντιόξινα μπορεί να προκαλούν δυσκοιλιότητα.

Εφόσον χρειάζεται, συμβουλευτείτε τον φαρμακοποιό ή τον γιατρό σας για σκευάσματα όπως φυτικές ίνες, ωσμωτικά καθαρτικά, μαλακτικά κοπράνων ή άλλες κατάλληλες επιλογές.

Πότε πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό;

Η περιστασιακή δυσκοιλιότητα είναι συχνή και συνήθως δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας. Αν όμως το πρόβλημα εμφανίζεται συστηματικά, συνοδεύεται από έντονο πόνο ή επηρεάζει την καθημερινότητά σας, είναι σημαντικό να αξιολογηθεί από γιατρό.

Επίσης, αν παρατηρήσετε αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου που επιμένουν για περισσότερο από δύο εβδομάδες, μην τις αγνοήσετε. Ο ειδικός μπορεί να διερευνήσει την αιτία και να προτείνει την κατάλληλη θεραπεία ή εξειδικευμένες μεθόδους, όπως θεραπεία βιοανάδρασης για την καλύτερη λειτουργία των μυών του εντέρου και του πυελικού εδάφους.