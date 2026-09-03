Οι προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για την Υγεία

Όσα είπε για την Υγεία ο Αλέξης Τσίπρας , στην παρουσίαση του προγράμματος της ΕΛΑΣ.

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη το σχέδιο διακυβέρνησης της ΕΛΑΣ. Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη μνεία στην Υγεία και στις μεταρρυθμίσεις που υπάρχουν για αυτή στο «Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης» του κόμματος.

«Η πρόσβαση στη θεραπεία γίνεται δικαίωμα. Παύει να είναι δοκιμασία οικονομικής αντοχής» ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας, ανοίγοντας τη συγκεκριμένη ενότητα της ομιλίας του.

Αρχικά, το σχέδιο προβλέπει αρχική αύξηση, κατά μέσο όρο, 500 ευρώ τον μήνα στις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών. «Γιατί δεν υπάρχει ΕΣΥ χωρίς τους ανθρώπους του. Και είναι η ελάχιστη ανταπόδοση σε εκείνους που κράτησαν όρθια τα δημόσια νοσοκομεία στην πανδημία» συμπλήρωσε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.

Παράλληλα, εξήγγειλε τη δημιουργία ομάδων οικογενειακής υγείας και εγγυήθηκε ανώτατο χρόνο αναμονής για εξετάσεις και προγραμματισμένες επεμβάσεις. Αν το όριο παραβιάζεται, ο ασθενής εξυπηρετείται αλλού με δαπάνη του Δημοσίου.

Επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωση τη θέσπιση Εθνικής Ολοκληρωμένης Εγγύησης Φροντίδας για 140.000 ανθρώπους με άνοια και Alzheimer. Με έγκαιρη διάγνωση, φροντίδα στο σπίτι, κέντρα ημέρας και ουσιαστική στήριξη του φροντιστή. «Γιατί πίσω από κάθε ασθενή βρίσκεται συνήθως μία σύζυγος, μία κόρη ή ένας γιος, ένας σύντροφος που φροντίζει αδιάκοπα, εξαντλείται και συχνά εγκαταλείπει τη δική του εργασία και ζωή» σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός.

Καμία συμμετοχή στα φάρμακα για τους συνταξιούχους

Μια κοινωνία κρίνεται στο πώς στέκεται στους ανθρώπους της όταν είναι αδύναμοι ή όταν μεγαλώνουν, είπε ο Αλέξης Τσίπρας προλογίζοντας τα μέτρα που αφορούν τους συνταξιούχους. Τόνισε, δε, ότι η δική μας κοινωνία έχει ένα μεγάλο χρέος απέναντι σε μια γενιά που δοκιμάστηκε όσο λίγες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε, από τις πρώτες κιόλας πράξεις της το 2019, να ακυρώσει την ψηφισμένη και μόνιμη 13η σύνταξη, στερώντας τους μέσα σε επτά χρόνια περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η άμεση αλλαγή που βρίσκεται στο πρόγραμμα της ΕΛΑΣ είναι ότι η συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα θα είναι μηδενική. Για το μέσο συνταξιούχο αυτό σημαίνει ότι 360-720 ευρώ τον χρόνο, ανάλογα με τη χρήση, επιστρέφουν πίσω στη σύνταξή του.

Επιπλέον, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε τη δημιουργία Εθνικού Συστήματος Φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία: Φροντίδα κατ' οίκον με πιστοποιημένους επαγγελματίες, κέντρα ημερήσιας φροντίδας ανά Δήμο, και ρητή αναγνώριση του μέλους της οικογένειας που φροντίζει, με επίδομα και ασφαλιστική κάλυψη.

Μέτρα για τις άγονες περιοχές

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στη νησιωτικότητα, παρουσιάζοντας μία δέσμη μέτρων που αφορούν και τους γιατρούς.

Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι θεσπίζεται το «Δικαίωμα να μείνεις στον τόπο σου». Ένα καθολικό πρόγραμμα κάλυψης μέρος του πρόσθετου κόστους μετακίνησης, ενέργειας και βασικών αγαθών για τους κατοίκους οικισμών κάτω των 1.000 κατοίκων σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα προβλέπει ένα ελάχιστο επίπεδο βασικών υπηρεσιών για κάθε μικρό οικισμό, νησί ή ορεινή κοινότητα. Μεταξύ αυτών είναι:

Κινητές μονάδες υγείας

Φαρμακευτική κάλυψη

Στέγη για τους γιατρούς

Υγεία και έρευνα

Τέλος, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ αναφέρθηκε και στο κομμάτι της έρευνας. Όπως ανέφερε, η χώρα μας δεν έχει την κλίμακα για να ανταγωνιστεί τα μεγαλύτερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο έχει τη δυνατότητα να επιλέξει πεδία και να γίνει πρώτη σε αυτά.

Σε αυτό το πλαίσιο, προβλέπεται η δημιουργία δημόσιας υποδομής υπολογιστικής ισχύος και δεδομένων, με εγγυημένη πρόσβαση για ερευνητικές ομάδες, νοσοκομεία, σχολεία και μικρές επιχειρήσεις.

Τα τέσσερα πεδία προτεραιότητας:

Υγεία και διάγνωση

Ενέργεια και δίκτυα

Ναυτιλία και εφοδιαστική αλυσίδα

Πρόληψη καταστροφών

Αναλυτικά η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

{https://www.youtube.com/watch?v=lNraura3Nqk}