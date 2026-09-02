Καρκίνος του Πνεύμονα: Πειραματικό φάρμακο της AstraZeneca δίνει ελπίδες για αύξηση του χρόνου επιβίωσης

Η AstraZeneca και η κινεζική Hutchmed ανακοίνωσαν σήμερα, σύμφωνα με το Reuters, ότι ήταν ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής τελικού σταδίου ενός συνδυασμού των φαρμάκων τους για τον καρκίνο, Tagrisso και Orpathys. Η συγκεκριμένη θεραπεία βελτίωσε σημαντικά την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου, όταν χορηγήθηκε νωρίς για έναν τύπο καρκίνου του πνεύμονα.

Οι θεραπείες για τον καρκίνο αποτελούν σχεδόν το ήμισυ των πωλήσεων της AstraZeneca και το Tagrisso είναι ένα από τα φάρμακά της με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ενώ το Orpathys αναπτύσσεται μαζί με την Hutchmed, καθώς η βρετανική φαρμακοβιομηχανία στοχεύει σε 80 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνολικές ετήσιες πωλήσεις έως το 2030.

Ο συνδυασμός φαρμάκων, σύμφωνα με το Reuters μπόρεσε να βοηθήσει τους ασθενείς, που συμμετείχαν στην κλινική δοκιμή να ζήσουν περισσότερο χωρίς να επιδεινωθεί η ασθένειά τους σε σύγκριση με περιπτώσεις όπου το Tagrisso χορηγήθηκε μόνο του ως θεραπεία πρώτης γραμμής για προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα με μετάλλαξη EGFR, του οποίου οι όγκοι εμφάνισαν μέτρια έως υψηλά επίπεδα του δείκτη πρωτεΐνης MET.

«Συνδυάζοντας το Orpathys με το Tagrisso, παρατηρήσαμε ένα σαφές κλινικό όφελος που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει την στρατηγική πρωτογενούς θεραπείας για αυτόν τον ξεχωριστό πληθυσμό ασθενών», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής της δοκιμής, Yi-Long Wu.

Οι ασθενείς στη δοκιμή δεν είχαν λάβει προηγουμένως θεραπεία για τον προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα, ανέφεραν οι εταιρείες, προσθέτοντας ότι ο συνδυασμός έδειξε επίσης ενθαρρυντικά οφέλη στη συνολική επιβίωση, έναν βασικό δευτερεύοντα στόχο της μελέτης.