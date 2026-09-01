Είναι ασφαλές να πλένετε τα παπούτσια στο πλυντήριο; Τι συμβαίνει με τα μικρόβια

Είναι γνωστό ότι τα παπούτσια είναι κινητές εστίες μικροβίων. Δείτε πώς θα τα καθαρίσετε σωστά.

Σύμφωνα με μελέτες, στην εξωτερική επιφάνεια ενός παπουτσιού υπάρχουν περίπου 421.000 βακτήρια, ενώ στο εσωτερικό του αναπτύσσονται σχεδόν 3.000. Ανάλογα με το τι έχετε πατήσει, τα παπούτσια σας μπορεί να μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς όπως τα E. coli και η σαλμονέλα, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρονται και στις επιφάνειες του σπιτιού σας.

Τα καλά νέα είναι ότι το πλύσιμο στο πλυντήριο μπορεί να απομακρύνει από 90% έως 99% των βακτηρίων τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό των παπουτσιών.

Αν και πολλοί διστάζουν να πλύνουν τα παπούτσια τους στο πλυντήριο, είτε επειδή ανησυχούν ότι μπορεί να καταστρέψουν τα παπούτσια τους είτε επειδή φοβούνται μήπως τα παπούτσια χαλάσουν το πλυντήριο, οι ειδικοί συμβουλεύουν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, εφόσον ακολουθείται η σωστή διαδικασία.

«Το πλυντήριό σας είναι σχεδιασμένο ώστε να καθαρίζει αποτελεσματικά τα αγαπημένα αντικείμενα της οικογένειάς σας. Τα παπούτσια, τα μαξιλάρια, τα σακίδια πλάτης και πολλά ακόμη αντικείμενα δεν αποτελούν εξαίρεση. Φροντίστε μόνο να ελέγχετε την ετικέτα με τις οδηγίες φροντίδας, ώστε να καθαρίζετε σωστά κάθε αντικείμενο, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του», αναφέρει σχετικά η σελίδα της Whirlpool.

Πώς θα πλύνετε με ασφάλεια τα παπούτσια στο πλυντήριο