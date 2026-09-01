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Είναι ασφαλές να πλένετε τα παπούτσια στο πλυντήριο; Τι συμβαίνει με τα μικρόβια

Ευ Ζην
Είναι ασφαλές να πλένετε τα παπούτσια στο πλυντήριο; Τι συμβαίνει με τα μικρόβια
Andrey Matveev / Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 01/09/2026 - 13:10
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Είναι γνωστό ότι τα παπούτσια είναι κινητές εστίες μικροβίων. Δείτε πώς θα τα καθαρίσετε σωστά.

Σύμφωνα με μελέτες, στην εξωτερική επιφάνεια ενός παπουτσιού υπάρχουν περίπου 421.000 βακτήρια, ενώ στο εσωτερικό του αναπτύσσονται σχεδόν 3.000. Ανάλογα με το τι έχετε πατήσει, τα παπούτσια σας μπορεί να μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς όπως τα E. coli και η σαλμονέλα, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρονται και στις επιφάνειες του σπιτιού σας.

Τα καλά νέα είναι ότι το πλύσιμο στο πλυντήριο μπορεί να απομακρύνει από 90% έως 99% των βακτηρίων τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό των παπουτσιών.

Αν και πολλοί διστάζουν να πλύνουν τα παπούτσια τους στο πλυντήριο, είτε επειδή ανησυχούν ότι μπορεί να καταστρέψουν τα παπούτσια τους είτε επειδή φοβούνται μήπως τα παπούτσια χαλάσουν το πλυντήριο, οι ειδικοί συμβουλεύουν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, εφόσον ακολουθείται η σωστή διαδικασία.

«Το πλυντήριό σας είναι σχεδιασμένο ώστε να καθαρίζει αποτελεσματικά τα αγαπημένα αντικείμενα της οικογένειάς σας. Τα παπούτσια, τα μαξιλάρια, τα σακίδια πλάτης και πολλά ακόμη αντικείμενα δεν αποτελούν εξαίρεση. Φροντίστε μόνο να ελέγχετε την ετικέτα με τις οδηγίες φροντίδας, ώστε να καθαρίζετε σωστά κάθε αντικείμενο, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του», αναφέρει σχετικά η σελίδα της Whirlpool.

Πώς θα πλύνετε με ασφάλεια τα παπούτσια στο πλυντήριο

  • Πριν βάλετε τα παπούτσια στο πλυντήριο, ελέγξτε την ετικέτα φροντίδας ή τις οδηγίες του κατασκευαστή. Παπούτσια από καμβά, βαμβάκι, νάιλον ή πολυεστέρα μπορούν συχνά να πλυθούν στο πλυντήριο, ενώ όσα είναι κατασκευασμένα από δέρμα, σουέτ ή άλλα ευαίσθητα υλικά μπορεί να καταστραφούν.
  • Αφαιρέστε με μια στεγνή βούρτσα τη λάσπη, τα πετραδάκια και κάθε άλλη βρομιά από τις σόλες. Αν υπάρχουν επίμονοι λεκέδες, εφαρμόστε τοπικά λίγο ήπιο απορρυπαντικό και τρίψτε τους απαλά με μια παλιά οδοντόβουρτσα. Αν τα παπούτσια έχουν εμφανή υπολείμματα κοπράνων, εμετού ή άλλων σωματικών υγρών, αφαιρέστε τα προσεκτικά φορώντας γάντια και μην τινάζετε τα παπούτσια, καθώς μπορεί να διασκορπιστούν μικρόβια.
  • Βγάλτε τα κορδόνια και τους αποσπώμενους πάτους. Τοποθετήστε τα κορδόνια σε ξεχωριστή διχτυωτή σακούλα πλυντηρίου. Οι πάτοι είναι προτιμότερο να καθαρίζονται στο χέρι, εκτός αν ο κατασκευαστής αναφέρει ότι μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο.
  • Βάλτε τα παπούτσια σε μια καλά κλεισμένη διχτυωτή σακούλα πλυντηρίου, ώστε να περιορίσετε τα χτυπήματα στον κάδο. Πλύνετέ τα μόνα τους, χωρίς ρούχα, πετσέτες ή άλλα αντικείμενα. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται τόσο η μεταφορά βρομιάς όσο και ο κίνδυνος να καταστραφούν άλλα είδη κατά την πλύση.
  • Χρησιμοποιήστε μικρή ποσότητα ήπιου υγρού απορρυπαντικού και επιλέξτε πρόγραμμα για ευαίσθητα, με κρύο νερό και χαμηλές στροφές. Το κρύο νερό περιορίζει τον κίνδυνο να αλλοιωθούν τα υλικά, να ξεκολλήσουν τμήματα του παπουτσιού ή να αλλάξει το σχήμα του. Ακολουθήστε πάντοτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του πλυντηρίου και μην υπερφορτώνετε τον κάδο.
  • Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, βγάλτε αμέσως τα παπούτσια και αφήστε τα να στεγνώσουν φυσικά σε καλά αεριζόμενο χώρο. Μην τα τοποθετήσετε στο στεγνωτήριο, πάνω σε καλοριφέρ ή δίπλα σε άλλη πηγή θερμότητας, καθώς η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να λιώσει την κόλλα και να παραμορφώσει το σχήμα τους. Μπορείτε να γεμίσετε το εσωτερικό τους με τσαλακωμένο χαρτί, ώστε να απορροφηθεί η υγρασία και να διατηρηθεί το σχήμα τους.
  • Μετά την πλύση, ελέγξτε τον κάδο και το λάστιχο της πόρτας και αφαιρέστε τυχόν λάσπη, πετραδάκια ή άλλα υπολείμματα. Σκουπίστε το λάστιχο με καθαρό πανί και αφήστε την πόρτα ανοιχτή μέχρι να στεγνώσει το εσωτερικό του πλυντηρίου.
  • Αν τα παπούτσια ήταν πολύ βρόμικα, εκτελέστε στη συνέχεια άδειο πρόγραμμα καθαρισμού κάδου, χρησιμοποιώντας μόνο το προϊόν και τη θερμοκρασία που συνιστά ο κατασκευαστής του πλυντηρίου. Για παπούτσια με συνηθισμένη βρομιά δεν απαιτείται απολύμανση του κάδου μετά από κάθε πλύση.

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