Πώς θα καθαρίσετε το σίδερο σιδερώματος για να μην καταστρέφετε τα ρούχα σας

Το σίδερο συσσωρεύει με το πέρασμα του χρόνου άλατα και σκουριά, κάτι που δυσκολεύει το να διατηρήσουμε τα ρούχα σε καλή κατάσταση και χωρίς φθορές αν δεν το καθαρίζουμε τακτικά.

Είτε χρησιμοποιείτε το σίδερό σας κάθε μέρα είτε μία φορά τον χρόνο, είναι σημαντικό να το καθαρίζετε σωστά. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να λερώσετε κατά λάθος τα καθαρά σας ρούχα, επειδή έχετε αμελήσει να καθαρίσετε το σίδερό σας για πολύ καιρό. Στο πλαίσιο αυτό ζητήσαμε από την ειδικό στον καθαρισμό Sabrina Fierman να μοιραστεί τις καλύτερες συμβουλές της για το πώς να καθαρίζετε και να συντηρείτε σωστά το σίδερό σας στο σπίτι.

Κάθε πότε πρέπει να καθαρίζετε το σίδερό σας

Η συχνότητα με την οποία χρειάζεται να κάνετε βαθύ καθαρισμό στο σίδερό σας εξαρτάται από το πόσο συχνά το χρησιμοποιείτε. Η Fierman προτείνει να εφαρμόζετε τις παρακάτω μεθόδους μία ή δύο φορές τον χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε να διατηρείτε το σίδερο σε άριστη κατάσταση. Αν στο μεταξύ παρατηρήσετε κολλώδη σημεία ή υπολείμματα πάνω στο σίδερο, τότε είναι ώρα για έναν καλό καθαρισμό σύμφωνα με το southernliving.com.

Τι να αποφεύγετε όταν καθαρίζετε το σίδερο

Υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να αποφεύγετε κατά τον καθαρισμό του σίδερου. Το πρώτο αφορά τα πολύ ισχυρά καθαριστικά. «Αποφύγετε προϊόντα που μπορεί να επηρεάσουν την εξωτερική επίστρωση του σίδερου», συμβουλεύει η Fierman. Επίσης, καλό είναι να αποφεύγετε τη χρήση νερού βρύσης. «Η χρήση απεσταγμένου νερού κατά τον καθαρισμό του σίδερου είναι προτιμότερη, επειδή δεν περιέχει μέταλλα». Μπορείτε να βρείτε απεσταγμένο νερό σε φαρμακεία ή σούπερ μάρκετ.

Τι θα χρειαστείτε

Λευκό ξίδι

Απεσταγμένο νερό

Μεζούρα ½ φλιτζανιού

Καθαρό βαμβακερό πανί

Μπατονέτες

Προαιρετικά

μαγειρική σόδα ή αλάτι

Πώς να καθαρίσετε το εσωτερικό του σίδερου

Πρώτα απ' όλα, πρέπει πάντα να ελέγχετε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τον καθαρισμό του σίδερου. Αν δεν έχετε το εγχειρίδιο της συσκευής, μπορείτε συνήθως να το βρείτε online αναζητώντας τη μάρκα και το μοντέλο του σίδερου μαζί με τις οδηγίες χρήσης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, μπορείτε να καθαρίσετε το εσωτερικό του σίδερου ως εξής:

«Αναμείξτε ½ φλιτζάνι λευκό ξίδι και ½ φλιτζάνι νερό και ρίξτε το μείγμα στο δοχείο νερού του σίδερου», προτείνει η Fierman. «Ενεργοποιήστε το σίδερο και ρυθμίστε το στη λειτουργία ατμού. Περιμένετε πέντε λεπτά και στη συνέχεια πατήστε τη λειτουργία ατμού για 30 δευτερόλεπτα, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία περίπου τέσσερις έως πέντε φορές». Στη συνέχεια, απενεργοποιήστε το σίδερο, αφήστε το να κρυώσει και αδειάστε το υπόλοιπο διάλυμα ξιδιού. Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία χρησιμοποιώντας απεσταγμένο νερό, ώστε να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα.

Πώς να καθαρίσετε την κάτω επιφάνεια του σίδερου

Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι για τον καθαρισμό της κάτω επιφάνειας του σίδερου. «Χρησιμοποιώντας και πάλι λευκό ξίδι, μουλιάστε ένα καθαρό βαμβακερό πανί στο ξίδι και τοποθετήστε πάνω του την κρύα πλάκα του σίδερου», λέει η Fierman. «Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε μια επιφάνεια που είναι προστατευμένη ή δεν θα επηρεαστεί από το ξίδι. Αφήστε το σίδερο πάνω στο πανί για 30 λεπτά και στη συνέχεια σκουπίστε το καλά». Αν χρειάζεστε κάτι για να λειάνετε την επιφάνεια η Fierman προτείνει μια πάστα μαγειρικής σόδας και νερού σε αναλογία 2:1. «Απλώστε την πάστα και τρίψτε απαλά με κυκλικές κινήσεις. Στη συνέχεια, φροντίστε να την απομακρύνετε με ένα καθαρό, νωπό πανί», αναφέρει.

Μια ακόμη μέθοδος είναι να βάλετε άφθονο αλάτι πάνω σε ένα φύλλο εφημερίδας, το οποίο θα έχετε τοποθετήσει στη σιδερώστρα. Ρυθμίστε το σίδερο σε χαμηλή θερμοκρασία και περάστε το πάνω από το αλάτι με κυκλικές κινήσεις μέχρι να καθαρίσει. Αν δυσκολεύεστε να καθαρίσετε τις οπές ατμού στην κάτω επιφάνεια του σίδερου, χρησιμοποιήστε μια μπατονέτα. Για πιο αποτελεσματικό καθαρισμό, μπορείτε να βουτήξετε τη μπατονέτα σε λευκό ξίδι.

Συμβουλές για να παραμείνει το σίδερο καθαρό για περισσότερο

Αδειάζετε το νερό: Για να αποφύγετε αντιαισθητικούς λεκέδες στα ρούχα, αδειάζετε το δοχείο νερού μετά τη χρήση. Δεν θέλετε να συσσωρευτούν μούχλα ή μικροοργανισμοί στο δοχείο και να προκαλέσουν προβλήματα στα ρούχα.

Χρησιμοποιείτε τη σωστή ρύθμιση: Όταν σιδερώνετε υφάσματα που μπορεί να λιώσουν, όπως ο πολυεστέρας, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει τη θερμοκρασία σύμφωνα με την ετικέτα του ρούχου. Τα περισσότερα σίδερα διαθέτουν επίσης ειδικές ρυθμίσεις για διαφορετικούς τύπους υφασμάτων.

Τέλος, μετά από κάθε χρήση, σκουπίζετε την πλάκα του σίδερου με ένα καθαρό πανί μικροϊνών, ώστε να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα και να διατηρείτε την επιφάνειά του καθαρή.

Πηγή: Dnews.gr