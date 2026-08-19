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Για ποιο λόγο όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες βάζουν κολλητική ταινία στις ρόδες της βαλίτσας τους

Ευ Ζην
Για ποιο λόγο όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες βάζουν κολλητική ταινία στις ρόδες της βαλίτσας τους
American Green Travel / Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 19/08/2026 - 14:56
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Τι μπορεί να κάνει η κολλητική ταινία στις ρόδες της βαλίτσας σας όταν ταξιδεύετε.

Ένα απλό κόλπο πριν από το ταξίδι υιοθετούν όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες, τοποθετώντας κολλητική ταινία στις ρόδες της βαλίτσας. Η πρακτική είναι ιδιαίτερα απλή και έχει ως στόχο να προστατεύσει τις ρόδες από τη βρωμιά, την άμμο και τη φθορά.

Η κολλητική ταινία λειτουργεί ως ένα προσωρινό προστατευτικό στρώμα ανάμεσα στη ρόδα και το έδαφος, περιορίζοντας την άμεση επαφή της με τη βρωμιά.

Πώς λειτουργεί το κόλπο

Ο βασικός στόχος είναι να καλυφθεί το πέλμα της ρόδας με ένα λεπτό στρώμα ταινίας. Με αυτόν τον τρόπο, μέρος της σκόνης, της άμμου και των μικρών υπολειμμάτων καταλήγει πάνω στην ταινία και όχι απευθείας στην επιφάνεια των τροχών της ρόδας.

Η ταινία αφαιρείται και μαζί της απομακρύνεται μεγάλο μέρος της βρωμιάς που έχει συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να λειτουργήσει ως ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας, ιδιαίτερα σε ταξίδια όπου η βαλίτσα θα χρησιμοποιηθεί σε πολλές και διαφορετικές επιφάνειες.

Γιατί οι ρόδες φθείρονται τόσο εύκολα

Οι τροχοί είναι από τα εξαρτήματα μιας βαλίτσας που καταπονούνται περισσότερο. Η συνεχής τριβή με τραχιές επιφάνειες, η άσφαλτος, τα πλακάκια και τα λιθόστρωτα μπορούν σταδιακά να προκαλέσουν φθορά στο πλαστικό ή το καουτσούκ.

Παράλληλα, άμμος, τρίχες, κλωστές και μικρά αντικείμενα μπορούν να εγκλωβιστούν γύρω από τους άξονες και να επηρεάσουν την ομαλή περιστροφή.

Η ταινία μπορεί να περιορίσει την άμεση επαφή με ορισμένα από αυτά τα στοιχεία. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι τροχοί δεν θα υποστούν ζημιά, ούτε αντικαθιστά τον τακτικό έλεγχο και καθαρισμό.

Πώς να βάλετε σωστά την ταινία

Πριν από την εφαρμογή, οι ρόδες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές. Αν υπάρχει σκόνη ή υγρασία, η ταινία μπορεί να μην κολλήσει σωστά και να αποκολληθεί μόλις αρχίσει να κινείται η βαλίτσα.

Στη συνέχεια, μπορεί να τοποθετηθεί μία ή δύο στρώσεις ταινίας γύρω από το πέλμα της ρόδας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ώστε να μην καλυφθούν οι άξονες, τα πλαϊνά ή ο μηχανισμός περιστροφής.

Η ρόδα θα πρέπει να συνεχίσει να κινείται ελεύθερα. Αν η ταινία εμποδίζει την περιστροφή ή προκαλεί αστάθεια στη βαλίτσα, πρέπει να αφαιρεθεί.

Μετά το τέλος του ταξιδιού, η ταινία καλό είναι να αφαιρείται και οι τροχοί να καθαρίζονται. Αν παραμείνουν κολλώδη υπολείμματα, χρειάζεται προσεκτικός καθαρισμός πριν από την αποθήκευση της βαλίτσας.

Ποια ταινία είναι κατάλληλη

Για τη συγκεκριμένη χρήση μπορεί να επιλεγεί μια ανθεκτική ταινία αγωγών (duct tape), καθώς είναι σχετικά παχιά και ανθεκτική στην τριβή και την υγρασία.

Μια διαφορετική επιλογή είναι η αυτοσυγκολλούμενη ταινία σιλικόνης, η οποία τυλίγεται γύρω από την επιφάνεια, περιορίζοντας τα κολλώδη υπολείμματα.

Αντίθετα, η απλή χαρτοταινία μπορεί να σκιστεί εύκολα από την τριβή ή το νερό, ενώ ορισμένες πολύ λεπτές ταινίες ενδέχεται να μετακινηθούν κατά τη χρήση.

Το βασικό είναι η ταινία να είναι αρκετά ανθεκτική, χωρίς όμως να επηρεάζει την κίνηση της ρόδας.

Ο έλεγχος μετά το ταξίδι είναι απαραίτητος

Ακόμη και αν χρησιμοποιηθεί ταινία, οι τροχοί χρειάζονται έναν σύντομο έλεγχο μετά από κάθε ταξίδι. Η απομάκρυνση άμμου, μικρών πετρών, τριχών και κλωστών μπορεί να αποτρέψει προβλήματα στην περιστροφή.

Πριν από το επόμενο ταξίδι, αξίζει επίσης να ελεγχθεί αν όλες οι ρόδες κινούνται ομαλά και αν υπάρχουν ρωγμές ή εμφανή σημάδια υπερβολικής φθοράς.

Η αποθήκευση της βαλίτσας σε στεγνό χώρο και η αποφυγή της άσκοπης μετακίνησής της σε ιδιαίτερα ανώμαλες επιφάνειες μπορούν επίσης να συμβάλουν στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των τροχών.

Πηγή: Dnews.gr

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