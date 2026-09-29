Πώς θα κάνετε το νιπτήρα του μπάνιου σας να αστράφτει σε 3 βήματα

Ο νιπτήρας του μπάνιου μπορεί να δείχνει καθαρός αμέσως μετά το πλύσιμο, όμως με την καθημερινή χρήση συγκεντρώνονται πάνω του σταγόνες νερού, υπολείμματα σαπουνιού και οδοντόκρεμας. Με τον καιρό, αυτά αφήνουν θαμπά σημάδια, ενώ γύρω από τη βρύση και την αποχέτευση η βρομιά συσσωρεύεται πιο εύκολα. Για τη συνηθισμένη καθαριότητα, θα πρέπει σκουπίζετε τον νιπτήρα με ένα βρεγμένο πανί κάθε λίγες ημέρες. Όταν κάνετε τη γενική καθαριότητα του μπάνιου, μπορείτε να αφιερώσετε λίγο περισσότερο χρόνο στην επιφάνειά του και στα άλατα της βρύσης. Τα τρία βήματα που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τον καθαρίσετε πιο σχολαστικά.

1. Τρίψτε τα σημεία γύρω από τη βρύση και την αποχέτευση

Ανακατέψτε 2 κουταλιές της σούπας μαγειρική σόδα, 1 κουταλάκι του γλυκού υγρό πιάτων και περίπου 1 κουταλιά της σούπας νερό, μέχρι να σχηματιστεί μια πάστα. Βάλτε λίγη γύρω από τη βάση της βρύσης και το στόμιο της αποχέτευσης και τρίψτε απαλά με τη μαλακή πλευρά ενός σφουγγαριού ή με μια μικρή βούρτσα. Ξεπλύνετε καλά.

2. Καθαρίστε την υπόλοιπη επιφάνεια

Ψεκάστε τον νιπτήρα με ένα καθαριστικό κατάλληλο για το υλικό του και σκουπίστε τον με ένα πανί μικροϊνών. Περάστε τον στο τέλος με στεγνό πανί, ώστε να απομακρύνετε τις σταγόνες που θα μπορούσαν να αφήσουν νέα σημάδια.

3. Απομακρύνετε τα άλατα από τη βρύση

Αν έχουν σχηματιστεί άλατα σε βρύση από ανοξείδωτο ατσάλι ή με επιχρωμιωμένη επιφάνεια, βάλτε σε μια μικρή πλαστική σακούλα ίσες ποσότητες χλιαρού νερού και λευκού ξιδιού. Στερεώστε τη στη βρύση με ένα λαστιχάκι, ώστε το σημείο με τα άλατα να έρχεται σε επαφή με το διάλυμα. Αφήστε το να δράσει για λίγα λεπτά, αφαιρέστε τη σακούλα και τρίψτε απαλά με ένα μαλακό πανί. Έπειτα ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά τη βρύση.

Πώς θα καθαρίσετε το σιφόνι

Για τη συνήθη καθαριότητα του σιφονιού, αφήστε να τρέξει ζεστό νερό από τη βρύση, προαιρετικά με λίγο υγρό πιάτων. Αν όμως το νερό φεύγει αργά ή παραμένει δυσάρεστη οσμή, ελέγξτε για τρίχες και άλλα υπολείμματα.

Θα πρέπει αρχικά να αφαιρέσετε τις τρίχες και τα υπολείμματα σαπουνιού που συγκεντρώνονται στην τάπα και ακριβώς κάτω από αυτήν. Αν η τάπα του νιπτήρα σας αφαιρείται, βγάλτε τη σύμφωνα με τον μηχανισμό της, καθαρίστε τη με μια παλιά οδοντόβουρτσα και απομακρύνετε με γάντια ό,τι είναι ορατό στο στόμιο. Στη συνέχεια, αφήστε να τρέξει ζεστό νερό από τη βρύση.

Εάν μέσα στο σιφόνι υπάρχει μια μικρή συσσώρευση τριχών και υπολειμμάτων σαπουνιού, τότε μπορείτε να δοκιμάσετε ένα συνδυασμό από ξίδι και μαγειρική σόδα. Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, ο συνδυασμός αυτός δε «λιώνει» τη βρωμιά, αλλά οι φυσαλίδες που δημιουργούνται μπορούν να βοηθήσουν εάν υπάρχει ελαφριά συσσώρευση υπολειμμάτων. Εάν θέλετε να το δοκιμάσετε, ρίξτε στην αποχέτευση ½ φλιτζάνι μαγειρική σόδα και στη συνέχεια 1 φλιτζάνι λευκό ξίδι. Περιμένετε περίπου 10 λεπτά και ξεπλύνετε με άφθονο ζεστό νερό από τη βρύση. Μη χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη μέθοδο εάν έχετε μόλις χρησιμοποιήσει άλλο καθαριστικό.

Σε κάθε περίπτωση, η πιο αποτελεσματική μέθοδος είναι να χρησιμοποιήσετε ένα λεπτό εργαλείο για ξεβούλωμα νεροχύτη μπορεί να τραβήξει τις τρίχες προς τα έξω.

Τα χημικά αποφρακτικά δεν χρειάζονται για προληπτικό καθάρισμα, αλλά μπορείτε να τα δοκιμάσετε εάν το σιφόνι έχει σε κάποιο βαθμό βουλώσει και όλα τα παραπάνω δεν λειτουργούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης προτού το χρησιμοποιήσετε και μην το αναμείξετε με ξίδι ή άλλο καθαριστικό.