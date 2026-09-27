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Πώς οι σκύλοι «αποκωδικοποιούν» την ομιλία των ανθρώπων

Μελέτες
Πώς οι σκύλοι «αποκωδικοποιούν» την ομιλία των ανθρώπων
pixabay
Newsroom
Κυριακή, 27/09/2026 - 06:13
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Τα σκυλιά μπορούν εύκολα να εκπαιδευτούν και να μάθουν να υπακούν σε εντολές.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο για τον πιο πιστό φίλο του ανθρώπου φέρνει στο προσκήνιο μία νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο Science. Τα σκυλιά μπορούν εύκολα να εκπαιδευτούν, υπακούοντας στις εντολές του κηδεμόνα τους.

Ωστόσο, αυτό που έρχεται να τονίσει η νέα μελέτη είναι ότι τα σκυλιά - όπως και οι άνθρωποι - έχουν προτίμηση στα σύμφωνα όταν ακούν την ανθρώπινη ομιλία. Οι ερευνητές χρησιμοποιώντας ηλεκτρογραφήματα τόσο σε σκύλους όσο και σε ανθρώπους, διαπίστωσαν ότι και οι σκύλοι - όπως και οι άνθρωποι - παρουσιάζουν μια προτίμηση στα σύμφωνα όταν τους απευθυνόμαστε με διάφορες λέξεις. Το αν πρόκειται για προσαρμογή ή για μια βαθύτερη εξελικτική ομοιότητα παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Για να καταστεί δυνατή η άμεση σύγκριση μεταξύ σκύλων και ανθρώπων, οι ερευνητές εστίασαν στα ηλεκτρόδια της μέσης γραμμής (Fpz, FCz και CPz) στους ανθρώπους, καθώς η θέση τους αντιστοιχεί σε εκείνη των τριών «γνωστικών» ηλεκτροδίων (Fz, FCz και Cz) της διάταξης καταγραφής EEG στους σκύλους.

«Επίσης, για τις αναλύσεις ITC σε επίπεδο λέξης, συλλαβής και φωνής, εφαρμόστηκαν γενικευμένα γραμμικά μικτά μοντέλα (GLMM), με τη μέση τιμή ITC των ηλεκτροδίων ως εξαρτημένη μεταβλητή, το είδος και τη συνθήκη ως σταθερούς παράγοντες και το αναγνωριστικό (ID) του συμμετέχοντος ως τυχαίο παράγοντα. Η τιμή ITC σε επίπεδο λέξης υπολογίστηκε ως το άθροισμα στη συχνότητα-στόχο (1,33 Hz), αφού αφαιρέθηκε η συνεισφορά του επιπέδου της συλλαβής», γράφουν οι ερευνητές σε σημείωμά τους.

Στη μελέτη, οι ερευνητές σύγκριναν άμεσα τις ηλεκτροεγκεφαλογραφικές αποκρίσεις στους εγκεφάλους 20 ενήλικων σκύλων και 20 σκύλων συντροφιάς καθώς άκουγαν συνεχείς ακολουθίες τρισύλλαβων λέξεων χωρίς νόημα. Οι λέξεις ακολουθούσαν μοτίβα που βασίζονταν είτε σε σύμφωνα είτε σε φωνήεντα, ενώ ένα τρίτο σύνολο δεν έδειξε συνεπή μοτίβα. «Βρήκαμε εντυπωσιακές ομοιότητες στον τρόπο με τον οποίο και τα δύο είδη επεξεργάζονταν αυτές τις ακολουθίες ομιλίας», εξηγεί η Dorottya Rácz, μία από τους συγγραφείς της μελέτης. «Όπως και οι άνθρωποι, οι εγκέφαλοι των σκύλων ήταν καλύτεροι στο να τμηματοποιούν τη συνεχή ροή ομιλίας σε λέξεις όταν το επαναλαμβανόμενο μοτίβο - ο σκελετός της λέξης - αποτελούνταν από σύμφωνα», προσθέτει.

«Αυτή η μελέτη παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον», σημειώνει ο Juan Manuel Toro, καθηγητής στο Κέντρο Εγκεφάλου και Νόησης στο Πανεπιστήμιο Pompeu Fabra. «Τα κατοικίδια σκυλιά εκτίθενται στην ανθρώπινη γλώσσα από πολύ νωρίς και αυτή η μελέτη καταδεικνύει ότι αυτή η εμπειρία είναι αρκετή για να «εστιάσουν» και στα σύμφωνα για να αναγνωρίσουν λέξεις», διευκρινίζει.

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Τελευταία τροποποίηση στις 26/09/2026 - 23:58
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