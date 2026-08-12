Γάτα ή σκύλος; Η απάντηση που θα δώσετε δείχνει πολλά για τον χαρακτήρα σας

Σας αρέσουν περισσότερο οι γάτες ή τα σκυλιά; Αν αυτή η ερώτηση σας φαίνεται απλή, να ξέρετε ότι η απάντηση που θα δώσετε έχει βαθύτερη σημασία για τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά σας απ’ όσο νομίζετε.

Σε μια μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 4.500 άτομα, οι ερευνητές ρώτησαν τους συμμετέχοντες αν ήταν «λάτρεις των σκυλιών» ή αν «αγαπούσαν τις γάτες» περισσότερο. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν επίσης μια έρευνα που αξιολόγησε μερικά γενικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα που αυτοπροσδιορίζονταν ως «λάτρεις των σκυλιών» έτειναν να είναι πιο εξωστρεφή και πρόθυμα να ευχαριστήσουν τους άλλους, ενώ όσοι περιέγραφαν τους εαυτούς τους ως «λάτρεις των γατών» έτειναν να είναι πιο εσωστρεφείς και να έχουν ως χαρακτηριστικό γνώρισμα την περιέργεια.

Έρευνες έχουν επίσης δείξει ότι όταν η προσωπικότητά σας ταιριάζει με του κατοικίδιου ζώου σας, μπορεί να κάνει τον μεταξύ σας δεσμό ισχυρότερο. Για παράδειγμα, άτομα που ένιωθαν ότι μοιράζονταν χαρακτηριστικά προσωπικότητας με τα κατοικίδιά τους ανέφεραν ότι ένιωθαν πιο δεμένα μαζί τους.

Τα σκυλιά και οι γάτες έχουν τη δική τους προσωπικότητα

Ας μην ξεχνάμε ότι, τα ζώα - γάτες και σκυλιά μέχρι αράχνες, πουλιά και ελέφαντες - έχει διαπιστωθεί ότι έχουν τη δική τους προσωπικότητα. Έχουν τις δικές τους προτιμήσεις, συμπεριφορές και ιδιορρυθμίες που, όπως ακριβώς συμβαίνει και στους ανθρώπους, είναι συχνά σταθερές σε όλη τους τη ζωή. Πολλοί άνθρωποι ωστόσο, το αμφισβητούν αυτό, αν και οι ερευνητές, που μελετούν την προσωπικότητα των ζώων έχουν διαπιστώσει συνεπή πρότυπα συμπεριφοράς, τα οποία μπορούν να μετρηθούν και να αξιολογηθούν επιστημονικά, γεγονός που προσδίδει κάποια αξιοπιστία στους ισχυρισμούς.

Για παράδειγμα, ο ψυχολόγος Sam Gosling από το Πανεπιστήμιο του Τέξας-Όστιν έχει μελετήσει εκτενώς τη συμπεριφορά των ζώων. Μία από τις πιο ασυνήθιστες ανακαλύψεις που έχει κάνει είναι ότι οι αρσενικές ύαινες τείνουν να είναι πιο νευρωτικές, και οι θηλυκές πιο κυρίαρχες. Αυτή η παρατήρηση έχει νόημα, επειδή οι θηλυκές ύαινες είναι σωματικά μεγαλύτερες από τις αρσενικές.

Ο Gosling έχει επίσης σκεφτεί πολύ πώς η διαφορετική συμπεριφορά των ζώων μπορεί να φαίνεται αρκετά οικεία στους ανθρώπους. «Ενώ ένας εσωστρεφής άνθρωπος θα μείνει στο σπίτι ένα Σάββατο βράδυ ή θα κάτσει μόνος του σε ένα πάρτι, ένα χταπόδι θα μείνει στη φωλιά του κατά τη διάρκεια του φαγητού και θα προσπαθήσει να κρυφτεί αλλάζοντας χρώμα», λέει ο Gosling.

Φυσικά, οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε ύαινες ως κατοικίδια, αλλά η έρευνα για ένα ευρύ φάσμα ζώων θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς η προσωπικότητα μπορεί να λάμψει σε διαφορετικά είδη. Μελέτες σε σκυλιά, έχουν δείξει ότι ορισμένες ράτσες είναι πραγματικά πιο πιθανό να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά - και αυτό είναι στα γονίδιά τους. Για παράδειγμα, μια μελέτη εξέτασε περισσότερα από 14.000 σκυλιά (101 διαφορετικές ράτσες) που είχαν βαθμολογηθεί με ένα «κουίζ προσωπικότητας κατοικιδίου» (ουσιαστικά, μια μέτρηση που οι ερευνητές δημιούργησαν για να βοηθήσουν στην ποσοτικοποίηση των χαρακτηριστικών των κουταβιών).

Στη συνέχεια, προσπάθησαν να αντιστοιχίσουν τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας με δεδομένα που συλλέχθηκαν από το DNA των σκύλων. Όταν οι ερευνητές εξέτασαν τα χαρακτηριστικά και τη γενετική ανά ράτσα, παρατήρησαν ότι ορισμένα χαρακτηριστικά φαινόταν να συνδέονται με ορισμένα γονίδια. Έτσι, δεν ήταν έκπληξη το γεγονός ότι χαρακτηριστικά όπως η ικανότητα εκπαίδευσης φαινόταν να είναι κληρονομική. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω μελέτη.