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Πανεύκολη συνταγή για κεμπάπ κοτόπουλου, γρήγορο και υγιεινό

Ευ Ζην
Πανεύκολη συνταγή για κεμπάπ κοτόπουλου, γρήγορο και υγιεινό
timolina / magnific
Newsroom
Κυριακή, 27/09/2026 - 06:29
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Μόλις 10 λεπτά θα χρειαστείτε για να φτιάξετε υγιεινά κεμπάπ από κιμά κοτόπουλου. Δείτε τη συνταγή.

Αν σας αρέσουν τα κεμπάπ, ο κιμάς κοτόπουλου είναι ένας εύκολος τρόπος να φτιάξετε μια πιο ελαφριά εκδοχή τους. Η παρακάτω συνταγή είναι πλούσια σε πρωτεΐνη και, αν επιλέξετε άπαχο κιμά, τα κεμπάπ μπορούν να έχουν λιγότερα λιπαρά και θερμίδες από τα κλασικά κεμπάπ με μοσχάρι ή αρνί. Το ψήσιμο στην γκριλιέρα δεν απαιτεί επιπλέον λάδι, ενώ το γιαούρτι βοηθά να παραμείνουν ζουμερά.

Υλικά για 4 μεριδες

  • 700 γρ. κιμά κοτόπουλου
  • 2 κουτ.σ. γιαούρτι
  • 3 κουτ.σ. φρυγανιά τριμμένη
  • 1 κρεμμύδι
  • 1 σκόρδο
  • μαϊντανός
  • 3 κουτ.σ. ελαιόλαδο
  • 1 κουτ.σ. πάπρικα
  • αλάτι, πιπέρι
  • 1 κουτ.σ. μιξ μπαχαρικών για κεμπάπ (μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας με ρίγανη, κύμινο, μπαχάρι, σκόρδο σε σκόνη, κανέλα σε σκόνη, μπούκοβο και μπαχάρι τριμμένο)

Εκτέλεση

  • Βάλτε στο μούλτι το ελαιόλαδο, το κρεμμύδι και το σκόρδο και χτυπήστε τα μέχρι να πολτοποιηθούν.
  • Προσθέστε το μείγμα στον κιμά μαζί με την πάπρικα, τα μπαχαρικά, το αλάτι και το πιπέρι. Ρίξτε τον μαϊντανό, το γιαούρτι και την τριμμένη φρυγανιά και ζυμώστε καλά.
  • Αφήστε το μείγμα στο ψυγείο για 1 ώρα. Στη συνέχεια, πλάστε τα κεμπάπ και ψήστε τα στην γκριλιέρα για περίπου 3 λεπτά από κάθε πλευρά, ανάλογα με το πάχος τους, μέχρι να ψηθούν καλά και στο εσωτερικό.
  • Σερβίρετε με πίτες και σως γιαουρτιού.

Πηγή: cookmentors / Cookpad

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Τελευταία τροποποίηση στις 26/09/2026 - 23:58
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