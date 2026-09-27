Πανεύκολη συνταγή για κεμπάπ κοτόπουλου, γρήγορο και υγιεινό

Αν σας αρέσουν τα κεμπάπ, ο κιμάς κοτόπουλου είναι ένας εύκολος τρόπος να φτιάξετε μια πιο ελαφριά εκδοχή τους. Η παρακάτω συνταγή είναι πλούσια σε πρωτεΐνη και, αν επιλέξετε άπαχο κιμά, τα κεμπάπ μπορούν να έχουν λιγότερα λιπαρά και θερμίδες από τα κλασικά κεμπάπ με μοσχάρι ή αρνί. Το ψήσιμο στην γκριλιέρα δεν απαιτεί επιπλέον λάδι, ενώ το γιαούρτι βοηθά να παραμείνουν ζουμερά.
Υλικά για 4 μεριδες
- 700 γρ. κιμά κοτόπουλου
- 2 κουτ.σ. γιαούρτι
- 3 κουτ.σ. φρυγανιά τριμμένη
- 1 κρεμμύδι
- 1 σκόρδο
- μαϊντανός
- 3 κουτ.σ. ελαιόλαδο
- 1 κουτ.σ. πάπρικα
- αλάτι, πιπέρι
- 1 κουτ.σ. μιξ μπαχαρικών για κεμπάπ (μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας με ρίγανη, κύμινο, μπαχάρι, σκόρδο σε σκόνη, κανέλα σε σκόνη, μπούκοβο και μπαχάρι τριμμένο)
Εκτέλεση
- Βάλτε στο μούλτι το ελαιόλαδο, το κρεμμύδι και το σκόρδο και χτυπήστε τα μέχρι να πολτοποιηθούν.
- Προσθέστε το μείγμα στον κιμά μαζί με την πάπρικα, τα μπαχαρικά, το αλάτι και το πιπέρι. Ρίξτε τον μαϊντανό, το γιαούρτι και την τριμμένη φρυγανιά και ζυμώστε καλά.
- Αφήστε το μείγμα στο ψυγείο για 1 ώρα. Στη συνέχεια, πλάστε τα κεμπάπ και ψήστε τα στην γκριλιέρα για περίπου 3 λεπτά από κάθε πλευρά, ανάλογα με το πάχος τους, μέχρι να ψηθούν καλά και στο εσωτερικό.
- Σερβίρετε με πίτες και σως γιαουρτιού.
Πηγή: cookmentors / Cookpad