Πανεύκολη συνταγή για κεμπάπ κοτόπουλου, γρήγορο και υγιεινό

Αν σας αρέσουν τα κεμπάπ, ο κιμάς κοτόπουλου είναι ένας εύκολος τρόπος να φτιάξετε μια πιο ελαφριά εκδοχή τους. Η παρακάτω συνταγή είναι πλούσια σε πρωτεΐνη και, αν επιλέξετε άπαχο κιμά, τα κεμπάπ μπορούν να έχουν λιγότερα λιπαρά και θερμίδες από τα κλασικά κεμπάπ με μοσχάρι ή αρνί. Το ψήσιμο στην γκριλιέρα δεν απαιτεί επιπλέον λάδι, ενώ το γιαούρτι βοηθά να παραμείνουν ζουμερά.

Υλικά για 4 μεριδες

700 γρ. κιμά κοτόπουλου

2 κουτ.σ. γιαούρτι

3 κουτ.σ. φρυγανιά τριμμένη

1 κρεμμύδι

1 σκόρδο

μαϊντανός

3 κουτ.σ. ελαιόλαδο

1 κουτ.σ. πάπρικα

αλάτι, πιπέρι

1 κουτ.σ. μιξ μπαχαρικών για κεμπάπ (μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας με ρίγανη, κύμινο, μπαχάρι, σκόρδο σε σκόνη, κανέλα σε σκόνη, μπούκοβο και μπαχάρι τριμμένο)

Εκτέλεση

Βάλτε στο μούλτι το ελαιόλαδο, το κρεμμύδι και το σκόρδο και χτυπήστε τα μέχρι να πολτοποιηθούν.

Προσθέστε το μείγμα στον κιμά μαζί με την πάπρικα, τα μπαχαρικά, το αλάτι και το πιπέρι. Ρίξτε τον μαϊντανό, το γιαούρτι και την τριμμένη φρυγανιά και ζυμώστε καλά.

Αφήστε το μείγμα στο ψυγείο για 1 ώρα. Στη συνέχεια, πλάστε τα κεμπάπ και ψήστε τα στην γκριλιέρα για περίπου 3 λεπτά από κάθε πλευρά, ανάλογα με το πάχος τους, μέχρι να ψηθούν καλά και στο εσωτερικό.

Σερβίρετε με πίτες και σως γιαουρτιού.

Πηγή: cookmentors / Cookpad