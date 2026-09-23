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Συνταγή για πρωτεϊνικό wrap με τόνο - Εύκολη, γρήγορη και χορταστική

Ευ Ζην
Συνταγή για πρωτεϊνικό wrap με τόνο - Εύκολη, γρήγορη και χορταστική
Pixabay
Newsroom
Τετάρτη, 23/09/2026 - 06:44
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Ο τόνος είναι πλούσιος σε βιταμίνες και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Ο τόνος σε κονσέρβα μπορεί να προστεθεί σε πολλές συνταγές.

Ο τόνος είναι πλούσιος σε βιταμίνη B12 και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη παθήσεων των ματιών, και να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Οι κονσέρβες τόνου είναι πάντα χρήσιμες στο ντουλάπι της κουζίνας αφού μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά πάσα στιγμή σε διάφορες συνταγές.

Ο τόνος αποτελεί μία από τις καλύτερες διατροφικές πηγές βιταμίνης D. Περίπου 85 γραμμάρια τόνου σε κονσέρβα παρέχουν έως και το 50% της συνιστώμενης ημερήσιας ποσότητας. Η βιταμίνη D είναι απαραίτητη για την υγεία των οστών, την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος έναντι ασθενειών και τη διασφάλιση της βέλτιστης ανάπτυξης στα παιδιά.

Ο τόνος αποτελεί επίσης εξαιρετική πηγή μερικών ακόμα βιταμινών και μετάλλων, όπως:

- Σιδήρου
- Βιταμίνης Β6
- Καλίου
- Σεληνίου
- Ιωδίου

Ο τόνος έχει σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη αλλά ευτυχώς έχει λίγες θερμίδες, γεγονός που σημαίνει ότι προσφέρει αίσθημα κορεσμού για περισσότερη ώρα και αποτρέπει την υπερκατανάλωση τροφής. Σε μια μελέτη, έφηβοι που κατανάλωναν τακτικά άπαχο ψάρι, όπως ο τόνος, για αρκετές εβδομάδες έχασαν κατά μέσο όρο δύο περίπου 0,9 κιλά περισσότερο βάρος σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου που δεν κατανάλωνε ψάρι.

Μια μερίδα περίπου 100 γραμμαρίων τόνου περιέχει:

- Θερμίδες: 145
- Πρωτεΐνη: 26 γραμμάρια
- Λιπαρά: περίπου 4 γραμμάρια
- Υδατάνθρακες: 0 γραμμάρια
- Φυτικές ίνες: 0 γραμμάρια
- Σάκχαρα: 0 γραμμάρια

Τι θα χρειαστείτε για το πρωτεϊνικό wrap με τόνο

- 1 κονσέρβα τόνου σε νερό
- 1 κουταλιά σούπας μαγιονέζα light
- 30 γραμμάρια καλαμπόκι σε κονσέρβα
- 1 κουταλιά γλυκού χυμό λεμονιού
- Λίγο πιπέρι
- Λίγη ρόκα
- 1 τορτίγια μεγάλη

Εκτέλεση

- Στραγγίζουμε τον τόνο και τον ρίχνουμε σε ένα μπολ.
- Προσθέτουμε το καλαμπόκι, τον χυμό λεμονιού, τη μαγιονέζα και το πιπέρι, και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά και να φτιάξουμε μία ωραία τονοσαλάτα.
- Απλώνουμε την τονοσαλάτα στο κέντρο της τορτίγιας κατά μήκος και προσθέτουμε τη ρόκα.
- Διπλώνουμε τις άκρες προς τα μέσα και τυλίγουμε σε wrap.
- Κόβουμε κάθετα στη μέση και σερβίρουμε με ρόκα.

Η παραπάνω συνταγή μπορεί να αποτελέσει ένα υγιεινό σνακ κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά είναι και μία καλή επιλογή για βραδυνό γεύμα. Μπορεί να συνδυαστεί άψιγα με μία πράσινη σαλάτα.

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Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2026 - 03:08
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