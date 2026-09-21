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Τι σημαίνει όταν γελάμε και κλαίμε ταυτόχρονα

Ευ Ζην
Τι σημαίνει όταν γελάμε και κλαίμε ταυτόχρονα
Pixabay
Newsroom
Δευτέρα, 21/09/2026 - 19:31
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Το γέλιο και το κλάμα είναι δύο από τις πιο συνηθισμένες συναισθηματικές αντιδράσεις.

Το γέλιο, σύμφωνα με την ψυχολογία είναι ίσως η πιο μεταδοτική από όλες τις συναισθηματικές εμπειρίες. Αν και το γέλιο αποτελεί ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ανθρώπου, ελάχιστα είναι γνωστά για τους μηχανισμούς που κρύβονται πίσω από αυτό.

Το γέλιο δεν περιορίζεται στην έκφραση της ευθυμίας. Μπορεί να «πυροδοτηθεί» από αισθήματα αμηχανίας ή άλλες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Είναι πιθανό το γέλιο να εξελίχθηκε ως μέσο διευκόλυνσης της σύσφιξης των δεσμών σε μεγάλες ομάδες ανθρώπων. Το γέλιο, όπως και η ομιλία, μας επιτρέπει να αναπτύσσουμε γρήγορα και εύκολα δεσμούς με μια μεγάλη κοινότητα.

Αν και το γέλιο δεν ελέγχεται συνήθως εκούσια, προσφέρει πολυάριθμα οφέλη για την υγεία. Τα ξεσπάσματα γέλιου μπορούν να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό σύστημα, να χαλαρώσουν τους μυς, να ευνοήσουν την κυκλοφορία του αίματος και να προστατεύσουν από καρδιακές παθήσεις. Μπορούν επίσης να ωφελήσουν την ψυχική υγεία, καθώς το γέλιο μειώνει το άγχος, αποβάλλει την ένταση, βελτιώνει τη διάθεση και ενισχύει την ψυχική ανθεκτικότητα.

Το κλάμα συνδέεται συνήθως με δυσάρεστες εμπειρίες αλλά και ορισμένες θετικές στιγμές, όπως μια βράβευση, μια πρόταση γάμου ή η παρακολούθηση μιας συγκινητικής ταινίας. Όλα τα προαναφερόμενα μπορούν να προκαλέσουν δάκρυα. Οι άνθρωποι μπορεί να κλάψουν επειδή βιώνουν υπερβολική συναισθηματική διέγερση. Πολλοί παράγοντες μπορούν να «πυροδοτήσουν» αυτό το είδος κλάματος, όπως μια δύσκολη προσωπική ή επαγγελματική συζήτηση ή η ανάκληση μιας δυσάρεστης ανάμνησης.

Ο λόγος είναι ότι το κλάμα εκδηλώνεται συνήθως όταν οι ψυχολογικές απαιτήσεις υπερβαίνουν ένα ορισμένο αισθητηριακό-συναισθηματικό «κατώφλι», σύμφωνα με την Christina Pierpaoli Parker, Ph.D., ψυχολόγο στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα στο Μπέρμιγχαμ.

Μερικές φορές, μέσα σε μια κατάσταση που προκαλεί γέλιο, μπορεί να αναδυθούν αισθήματα θλίψης, καθώς το περιστατικό που σας έκανε να γελάσετε ενδέχεται να έχει και μια θλιβερή πτυχή ή να πυροδοτήσει μια ανάμνηση που συνδέεται με τη θλίψη. Μπορεί απλώς, κατά τη διάρκεια της χαλαρής στιγμής του γέλιου, να κατακλύζεστε από άλλα συναισθήματα που προσπαθούσατε να αγνοήσετε.

Τόσο το γέλιο όσο και η θλίψη επηρεάζονται από συναισθηματικά ερεθίσματα και είναι πολύπλοκες διαδικασίες από νευρολογική άποψη, καθώς επηρεάζουν τη δραστηριότητα των νευροδιαβιβαστών στον εγκέφαλο και τα επίπεδα των ορμονών, με τρόπους τόσο ανεπαίσθητους όσο και σημαντικούς.

Οι βιολογικές επιδράσεις του γέλιου περιλαμβάνουν την ανακούφιση από το στρες, την τόνωση του ανοσοποιητικού συστήματος, την ενίσχυση των ανθρώπινων δεσμών και την άσκηση των μυών του προσώπου και του αναπνευστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των μυών της κοιλιάς και της πλάτης. Το κλάμα επηρεάζει τις ορμόνες και τις χημικές πρωτεΐνες με τρόπο που προάγει την ηρεμία και μετριάζει την κατάθλιψη.

Στην πραγματικότητα, παράγουμε τρεις τύπους δακρύων, καθένας από τους οποίους έχει ιδιαίτερα χημικά χαρακτηριστικά. Έχει διαπιστωθεί ότι τα δάκρυα που παράγονται ως απόκριση σε συναισθηματικά ερεθίσματα περιέχουν υψηλότερα επίπεδα μαγγανίου και προλακτίνης (μιας ορμόνης που παράγεται από την υπόφυση) σε σύγκριση με τα βασικά ή τα αντανακλαστικά δάκρυα, τα οποία χρησιμεύουν αντίστοιχα στη λίπανση του οφθαλμού και στην απομάκρυνση ερεθιστικών ουσιών. Υπάρχουν μάλιστα βιβλία αφιερωμένα στα οφέλη του γέλιου για την υγεία. Τόσο το γέλιο όσο και το κλάμα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη συναισθηματική και σωματική μας ευεξία — επομένως, το να γελάτε μέχρι δακρύων είναι πραγματικά ωφέλιμο!

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Τελευταία τροποποίηση στις 21/09/2026 - 19:51
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