Πώς να μην χάσετε το παιδί που κρύβετε μέσα σας – 5 tips

Αν κοιτάξει κάποιος ένα παιδί , εύκολα μπορεί να ξεχωρίσει αυτή τη λάμψη στα μάτια του.

Το γεγονός ότι μεγαλώνουμε δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να χάσουμε το παιδί που κρύβουμε μέσα μας. Υπάρχουν τρόποι για να κρατήσουμε «ζωντανή» αυτή τη φλόγα!

Επαναπροσδιορίστε την ενηλικίωση

Μην στοχεύετε απλώς στην επιτυχία. Κάντε ερωτήσεις, εξερευνήστε, ψάξτε και γενικότερα συμπεριφερθείτε όπως κάνουν τα μικρά παιδιά, που ανακαλύπτουν τον κόσμο. Γιατί αν δεν είμαστε περίεργοι, αν δεν μας εκπλήσσουν οι μικρές λεπτομέρειες της ζωής, αλήθεια ζούμε πραγματικά;

Διατηρήστε το πνεύμα σας ζωντανό

Πώς, θα το κάνετε αυτό; Επιτρέποντας στον εαυτό σας να θαυμάζει μικρά πράγματα, να κάνει πολλές ερωτήσεις και να βρίσκει πηγές χαράς, ακόμα και στα πιο συνηθισμένα πράγματα. Δεν αρκεί να κοιτάμε πίσω για να θυμηθούμε ποιοι είμαστε. Καλό είναι να αγκαλιάσουμε την παιδική νοοτροπία σε κάθε βήμα προς τα εμπρός.

Αγκαλιάστε την περιέργεια

Ως ενήλικες, συχνά ξεχνάμε να χαιρόμαστε με τα μικρά πράγματα, να είμαστε αυθόρμητοι, και να τολμάμε να κάνουμε ερωτήσεις χωρίς να γνωρίζουμε όλες τις απαντήσεις. Αν θέλετε να μην χάσετε το παιδί που κρύβετε μέσα σας, θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι τα σπουδαιότερα πράγματα δεν καθοδηγούνται αποκλειστικά από τη γνώση ή την ικανότητα. Εμπνέονται από την περιέργεια, από ένα παιχνιδιάρικο πνεύμα και από ένα ουσιαστικό κομμάτι του εαυτού μας που ακόμα αναρωτιέται: «Τι θα γινόταν αν;».

Κάντε χώρο στη ζωή σας

Το γεγονός ότι μεγαλώνετε δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να εγκαταλείψετε το παιδί που κρύβετε μέσα σας. Θα πρέπει να κάνετε χώρο γι' αυτό το παιδί στο «τραπέζι» της ζωής. Δεν χρειάζεται να παίζετε με παλιά παιχνίδια, ή να ψάχνετε τις σελίδες των παλιών σας ημερολογίων. Αντίθετα, αρκεί αυτή η σπίθα στο γέλιο σας, η λάμψη στην περιέργειά σας, και η προσμονή ότι κάπου παρακάτω το «θαύμα» θα γίνει.

Βρείτε τη λεπτή ισορροπία

Η ενηλικίωση είναι δύσκολη. Κάπου ανάμεσα σε προθεσμίες, ευθύνες και κοινωνικές προσδοκίες, οδηγούμαστε διακριτικά στο να βάλουμε σε ένα κουτί αυτό το εσωτερικό παιδί - αυτό που χόρευε χωρίς ρυθμό, μιλούσε χωρίς δισταγμό και ονειρευόταν χωρίς όρια. Η ενηλικίωση μοιάζει σαν να έρχεται με ένα εγχειρίδιο γεμάτο «πρέπει» και «πρέπει», καθιστώντας εύκολο να χάσουμε από τα μάτια μας τις απλές χαρές που κάποτε μας ενθουσίαζαν.