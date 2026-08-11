ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πώς να μην χάσετε το παιδί που κρύβετε μέσα σας – 5 tips

Ευ Ζην
Πώς να μην χάσετε το παιδί που κρύβετε μέσα σας – 5 tips
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Τρίτη, 11/08/2026 - 18:06
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Αν κοιτάξει κάποιος ένα παιδί, εύκολα μπορεί να ξεχωρίσει αυτή τη λάμψη στα μάτια του.

Το γεγονός ότι μεγαλώνουμε δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να χάσουμε το παιδί που κρύβουμε μέσα μας. Υπάρχουν τρόποι για να κρατήσουμε «ζωντανή» αυτή τη φλόγα!

Επαναπροσδιορίστε την ενηλικίωση

Μην στοχεύετε απλώς στην επιτυχία. Κάντε ερωτήσεις, εξερευνήστε, ψάξτε και γενικότερα συμπεριφερθείτε όπως κάνουν τα μικρά παιδιά, που ανακαλύπτουν τον κόσμο. Γιατί αν δεν είμαστε περίεργοι, αν δεν μας εκπλήσσουν οι μικρές λεπτομέρειες της ζωής, αλήθεια ζούμε πραγματικά;

Διατηρήστε το πνεύμα σας ζωντανό

Πώς, θα το κάνετε αυτό; Επιτρέποντας στον εαυτό σας να θαυμάζει μικρά πράγματα, να κάνει πολλές ερωτήσεις και να βρίσκει πηγές χαράς, ακόμα και στα πιο συνηθισμένα πράγματα. Δεν αρκεί να κοιτάμε πίσω για να θυμηθούμε ποιοι είμαστε. Καλό είναι να αγκαλιάσουμε την παιδική νοοτροπία σε κάθε βήμα προς τα εμπρός.

Αγκαλιάστε την περιέργεια

Ως ενήλικες, συχνά ξεχνάμε να χαιρόμαστε με τα μικρά πράγματα, να είμαστε αυθόρμητοι, και να τολμάμε να κάνουμε ερωτήσεις χωρίς να γνωρίζουμε όλες τις απαντήσεις. Αν θέλετε να μην χάσετε το παιδί που κρύβετε μέσα σας, θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι τα σπουδαιότερα πράγματα δεν καθοδηγούνται αποκλειστικά από τη γνώση ή την ικανότητα. Εμπνέονται από την περιέργεια, από ένα παιχνιδιάρικο πνεύμα και από ένα ουσιαστικό κομμάτι του εαυτού μας που ακόμα αναρωτιέται: «Τι θα γινόταν αν;».

Κάντε χώρο στη ζωή σας

Το γεγονός ότι μεγαλώνετε δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να εγκαταλείψετε το παιδί που κρύβετε μέσα σας. Θα πρέπει να κάνετε χώρο γι' αυτό το παιδί στο «τραπέζι» της ζωής. Δεν χρειάζεται να παίζετε με παλιά παιχνίδια, ή να ψάχνετε τις σελίδες των παλιών σας ημερολογίων. Αντίθετα, αρκεί αυτή η σπίθα στο γέλιο σας, η λάμψη στην περιέργειά σας, και η προσμονή ότι κάπου παρακάτω το «θαύμα» θα γίνει.

Βρείτε τη λεπτή ισορροπία

Η ενηλικίωση είναι δύσκολη. Κάπου ανάμεσα σε προθεσμίες, ευθύνες και κοινωνικές προσδοκίες, οδηγούμαστε διακριτικά στο να βάλουμε σε ένα κουτί αυτό το εσωτερικό παιδί - αυτό που χόρευε χωρίς ρυθμό, μιλούσε χωρίς δισταγμό και ονειρευόταν χωρίς όρια. Η ενηλικίωση μοιάζει σαν να έρχεται με ένα εγχειρίδιο γεμάτο «πρέπει» και «πρέπει», καθιστώντας εύκολο να χάσουμε από τα μάτια μας τις απλές χαρές που κάποτε μας ενθουσίαζαν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 11/08/2026 - 14:34
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Καλοκαιρινή σαλάτα με ρεβίθια και ψητές μελιτζάνες – Συνταγή
Καλοκαιρινή σαλάτα με ρεβίθια και ψητές μελιτζάνες – Συνταγή 12 Αυγούστου 2026
Τι λέει η ψυχολογία για την προσωπικότητά μας – 5 συναρπαστικές αλήθειες 11 Αυγούστου 2026
Τι λέει η ψυχολογία για την προσωπικότητά μας – 5 συναρπαστικές αλήθειες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to School: Ο καλύτερος Έλεγχος της χρονιάς

Back to School: Ο καλύτερος Έλεγχος της χρονιάς

Επιχειρείν
Αυτισμός στα παιδιά: Τα συμπτώματα ανάλογα με την ηλικία – Πότε χρειάζεται αξιολόγηση από ειδικό

Αυτισμός στα παιδιά: Τα συμπτώματα ανάλογα με την ηλικία – Πότε χρειάζεται αξιολόγηση από ειδικό

Ευ Ζην
Σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί: Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμωδών νοσημάτων

Σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί: Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμωδών νοσημάτων

Επικαιρότητα
Νέα σχολική χρονιά: 7 χρήσιμες συμβουλές για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών

Νέα σχολική χρονιά: 7 χρήσιμες συμβουλές για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών

Επικαιρότητα
Παιδικές ασθένειες: Πότε πρέπει να κρατήσω το παιδί στο σπίτι

Παιδικές ασθένειες: Πότε πρέπει να κρατήσω το παιδί στο σπίτι

Επικαιρότητα
Σχολικές τσάντες: Πόσο βάρος μπορεί να κουβαλάει το παιδί σας

Σχολικές τσάντες: Πόσο βάρος μπορεί να κουβαλάει το παιδί σας

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δεν είναι μόνο το τσιγάρο: Ο ρόλος των μικροπλαστικών στον καρκίνο του πνεύμονα
Μελέτες
04/09/2026 - 19:11
Αυτισμός στα παιδιά: Τα συμπτώματα ανάλογα με την ηλικία – Πότε χρειάζεται αξιολόγηση από ειδικό
Ευ Ζην
04/09/2026 - 18:45
Back to School: Ο καλύτερος Έλεγχος της χρονιάς
Επιχειρείν
04/09/2026 - 18:33
Γεωργιάδης: «Ανακαινίσαμε 93 από τα 127 νοσοκομεία Πρωτοβάθμιας περίθαλψης»
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 17:45
Greek Islands Paddle to Cure ALS: Μια διεθνής αποστολή ενώνει Ελλάδα και ΗΠΑ στον αγώνα κατά της ALS
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 17:16
Καρδιολόγος: «Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που κάνω όταν ένας ασθενής μου λέει ότι ζαλίζεται»
Ευ Ζην
04/09/2026 - 17:11
Μπορώ να πάθω σαλμονέλα από κολοκυθόσπορο; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 16:33
Λέσβος: Μεγάλη αύξηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:21
Ιός Δυτικού Νείλου: Αττική και Θεσσαλία στο «κόκκινο» - Τι τονίζει η Ματίνα Παγώνη
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:19
Άδωνις Γεωργιάδης: Εγκαίνια στα ΚΥ Νέας Μηχανιώνας και Λαγκαδά στην Θεσσαλονίκη
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 14:54
Ιός Δυτικού Νείλου: Τα κρούσματα θα συνεχιστούν στην Αττική και τον Σεπτέμβριο - «Καμπανάκι» από ΙΣΑ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 14:15
EMA: Λαμβάνει μέτρα για να αντιμετωπίσει την μακροχρόνια έλλειψη οφθαλμολογικού φαρμάκου στην ΕΕ
Φάρμακο
04/09/2026 - 13:41
Πράσινο τσάι: Ποια είναι η καλύτερη ώρα να το πιείτε για μεγαλύτερη συγκέντρωση
Ευ Ζην
04/09/2026 - 13:06
Κορωνοϊός: Ένας νέος θάνατος ασθενούς – Η έκθεση ΕΟΔΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 11:46
Φάρμακα GLP-1: Ενδείξεις ότι μπορεί να προκαλούν τριχόπτωση στους άνδρες
Μελέτες
04/09/2026 - 11:16
Ειρήνη Αγαπηδάκη: Περιοδεία στα απομακρυσμένα χωριά της Θράκης με τις ΚΟΜΥ
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 10:47
ΕΟΦ: Ανακαλούνται σωλήνες τραχειοστομίας
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:34
Σεπτέμβριος: Είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο των ωοθηκών
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:10
Νέα μελέτη προειδοποιεί - Η πολύωρη καθιστική ζωή βλάπτει τα αγγεία ακόμη κι αν γυμνάζεστε
Μελέτες
04/09/2026 - 09:30
Τα 9 τυριά με την περισσότερη πρωτεΐνη - Ποια προτείνουν διαιτολόγοι 
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:48
Τα 10 φυσικά συστατικά που διώχνουν τα κουνούπια
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:30
Γιατί είναι καλό να περπατάμε ξυπόλυτοι
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:17
Χαμηλή χρηματοδότηση και υπέρογκα χρέη «πνίγουν» το ΕΣΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 06:00
Σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί: Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμωδών νοσημάτων
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 17:10
Ιός Δυτικού Νείλου: Έκτακτοι ψεκασμοί στο Παλαιό Φάληρο μετά τον εντοπισμό επιβεβαιωμένου κρούσματος
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:28
ΠΟΕΔΗΝ: Πανελλαδική κινητοποίηση την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:04
Nestle: Ετοιμάζει νέο εργοστάσιο βρεφικού γάλακτος στην Βραζιλία
Επιχειρείν
03/09/2026 - 15:40
Νέα σχολική χρονιά: 7 χρήσιμες συμβουλές για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 15:09
Πώς να ξεφορτωθείτε τις μύγες και άλλα έντομα με δύο υλικά που έχετε στην κουζίνα σας
Ευ Ζην
03/09/2026 - 14:51
Σε Ξάνθη και Δράμα ο υπ. Υγείας - Εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο ΓΝ Ξάνθης και τριών ΚΥ
Πολιτική Υγείας
03/09/2026 - 14:07

ΔΗΜΟΦΙΛΗ