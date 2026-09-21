Ψείρες: Πώς να τις αντιμετωπίσετε με σπιτικές θεραπείες – Τι να μην κάνετε

Αν το παιδί σας έχει ψείρες, δεν χρειάζεται να πανικοβληθείτε. Υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε.

Χτενίστε τα μαλλιά βρεγμένα

Το χτένισμα σε βρεγμένα μαλλιά αποτελεί έναν παραδοσιακό τρόπο απομάκρυνσης των ψειρών. Σύμφωνα με το British Medical Journal, η μέθοδος αυτή παρουσιάζει πλεονεκτήματα, όπως το ότι καθιστά τις ψείρες πιο ορατές, και επιτρέπει τη διάκρισή τους από την πιτυρίδα.

Η διαδικασία περιλαμβάνει την εφαρμογή μαλακτικής κρέμας σε βρεγμένες τούφες μαλλιών και τη χρήση χτένας με πυκνά δόντια –ενίοτε και μεγεθυντικού φακού– ώστε να εξετάζεται προσεκτικά κάθε τούφα και να απομακρύνονται οι ψείρες μία προς μία.

Αν και η μέθοδος αυτή μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική, είναι χρονοβόρα και απαιτεί υπομονή. Εάν αποφασίσετε να τη δοκιμάσετε, φροντίστε να διαθέσετε αρκετό χρόνο.

Χρησιμοποιήστε διμεθικόνη

Η διμεθικόνη είναι ένα συστατικό που συναντάται συχνά σε προϊόντα περιποίησης του δέρματος. Επίσης, η διμεθικόνη είναι εξαιρετικά αποτελεσματική κατά των ψειρών της κεφαλής. Η διμεθικόνη δρα προκαλώντας αφυδάτωση και ασφυξία στις ψείρες, εμποδίζοντάς τες να τραφούν ή να επιβιώσουν. Λόγω αυτού του μηχανισμού δράσης, είναι λιγότερο πιθανό οι ψείρες να αναπτύξουν ανθεκτικότητα στη διμεθικόνη.

Εξουδετερώστε τις ψείρες προκαλώντας τους ασφυξία

Ακολουθούν ορισμένες φυσικές θεραπείες που δρουν προκαλώντας «ασφυξία» στις ψείρες και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές, εφόσον ακολουθούνται σωστά οι οδηγίες. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, κατά την άποψη ορισμένων ειδικών, η ουσιαστική δουλειά γίνεται με το χτένισμα. Οι θεραπείες «ασφυξίας» απλώς ζαλίζουν τις ψείρες, επιβραδύνοντας τις κινήσεις τους και καθιστώντας ευκολότερη την απομάκρυνσή τους με τη χτένα.

Για να εφαρμόσετε αυτή τη μέθοδο, αλείψτε πρώτα τα μαλλιά με ελαιόλαδο ή αμυγδαλέλαιο. (Η βαζελίνη και η μαγιονέζα δεν συνιστώνται, καθώς λερώνουν υπερβολικά και απομακρύνονται δύσκολα κατά το λούσιμο.)

Ορισμένοι προτείνουν την επάλειψη της χτένας αντί για τα μαλλιά, ανανεώνοντας το λάδι όσο συχνά χρειάζεται. Ίσως χρειαστεί να δοκιμάσετε και τις δύο μεθόδους για να δείτε ποια ταιριάζει καλύτερα σε εσάς. Χωρίστε τα μαλλιά σε μικρές τούφες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και στερεώστε τις με ένα κλάμερ ή τσιμπιδάκι. Εκτελέστε τη διαδικασία σε καλά φωτισμένο χώρο, ώστε να βλέπετε τι κάνετε. Ξεπλένετε συχνά τη χτένα κάτω από τρεχούμενο ζεστό νερό.

Αφού ολοκληρώσετε το χτένισμα των μαλλιών του παιδιού, λούστε τα με το συνηθισμένο του σαμπουάν, ξεβγάλτε και επαναλάβετε τη διαδικασία. Στη συνέχεια, στεγνώστε τα μαλλιά. Επαναλάβετε τη διαδικασία καθημερινά για μία εβδομάδα. Στη συνέχεια, για τις επόμενες δύο εβδομάδες, θα πρέπει να ελέγχετε τα μαλλιά χτενίζοντάς τα κάθε βράδυ, ώστε να βεβαιωθείτε ότι οι ψείρες έχουν εξαλειφθεί.

Αντιμετώπιση των ψειρών με αιθέρια έλαια

Έχει αποδειχθεί ότι ορισμένα αιθέρια έλαια είναι αποτελεσματικά —σε συνδυασμό με το χτένισμα— στην εξάλειψη των ψειρών της κεφαλής.

Τα έλαια που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά είναι:

- έλαιο τεϊόδεντρου

- έλαιο λεβάντας

- έλαιο γαρίφαλου

- έλαιο ευκαλύπτου

- έλαιο φύλλων κανέλας

- έλαιο μέντας

- έλαιο μοσχοκάρυδου

Αναμείξτε περίπου 60 ml ελαιόλαδο με 15 έως 20 σταγόνες από το αιθέριο έλαιο της επιλογής σας. Εφαρμόστε το μείγμα στο τριχωτό της κεφαλής χρησιμοποιώντας βαμβάκι. Αφήστε το στο τριχωτό και στα μαλλιά για όλη τη νύχτα - τουλάχιστον 12 ώρες. Χτενίστε τα μαλλιά, λουστείτε, ξεβγάλτε και επαναλάβετε τη διαδικασία.

Μια εναλλακτική μέθοδος είναι να αναμείξετε τις 15 έως 20 σταγόνες αιθέριου ελαίου σε περίπου 120 ml οινόπνευμα εντριβής. Τοποθετήστε το μείγμα σε ένα μπουκάλι-σπρέι και ψεκάστε καλά τα μαλλιά. Και σε αυτή την περίπτωση, αφήστε το να δράσει για τουλάχιστον 12 ώρες. Αφού εξαλειφθούν οι ψείρες, το σπρέι με το οινόπνευμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί προληπτικά.

Να θυμάστε: το χτένισμα των μαλλιών είναι απολύτως απαραίτητο για την απομάκρυνση των ψειρών και των αυγών τους (κόνιδες).

Αποφύγετε τα παρακάτω

- Μην χρησιμοποιείτε ποσότητες μεγαλύτερες από τη συνιστώμενη ή τη συνταγογραφούμενη δόση του φαρμάκου για τις ψείρες, στην προσπάθειά σας να τις εξαλείψετε «πιο γρήγορα». Οι υπερβολικές δόσεις μπορεί να είναι επικίνδυνες και να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες.

- Αποφύγετε την επαφή του φαρμάκου για τις ψείρες με τα μάτια. Εάν συμβεί επαφή με τα μάτια, φροντίστε να τα ξεπλύνετε καλά.

- Μην επαναλαμβάνετε την ίδια θεραπεία για τις ψείρες περισσότερες από δύο ή τρεις φορές. Η υπερβολική επανάληψη μιας φαρμακευτικής θεραπείας μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη ανθεκτικότητας στο φάρμακο (από εσάς ή το παιδί σας) ή να καταστήσει αναγκαία τη χρήση εναλλακτικής μεθόδου.

- Μην χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα φάρμακα για τις ψείρες ταυτόχρονα. Η ταυτόχρονη χρήση περισσοτέρων της μίας θεραπειών δεν επιταχύνει την εξόντωση των ψειρών και μπορεί να προκαλέσει περισσότερο κακό παρά καλό.

- Αποφύγετε τη χρήση μαλακτικού μαλλιών. Το μαλακτικό λειτουργεί ως φράγμα για το φάρμακο κατά των ψειρών, εμποδίζοντάς το να προσκολληθεί σωστά στον άξονα της τρίχας.