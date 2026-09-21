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3 λεπτά έντονης άσκησης αντί για 90 λεπτά cardio; Τι δείχνει νέα έρευνα

Μελέτες
3 λεπτά έντονης άσκησης αντί για 90 λεπτά cardio; Τι δείχνει νέα έρευνα
Pexels
Ελένη Νικολαδού
Δευτέρα, 21/09/2026 - 09:15
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Νέα επιστημονική μελέτη φέρνει καλά νέα για τον χρόνο της άσκησης.

Οι περισσότεροι ενήλικες δεν ασκούνται όσο συνιστούν οι ειδικοί. Οι επίσημες οδηγίες προτείνουν από 75 έως 150 λεπτά σωματικής δραστηριότητας την εβδομάδα, κάτι που συχνά μοιάζει δύσκολο όταν προσπαθείτε να ισορροπήσετε εργασία, οικογενειακές υποχρεώσεις και την καθημερινότητά σας.

Ωστόσο, οι επιστήμονες συμφωνούν σε ένα βασικό σημείο: κάθε μορφή άσκησης είναι καλύτερη από την πλήρη αδράνεια. Μάλιστα, νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι ακόμη και ένα πολύ σύντομο ξέσπασμα έντονης δραστηριότητας μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στον οργανισμό σας, αυξάνοντας την παρουσία πρωτεϊνών που συνδέονται με την καρδιαγγειακή υγεία και την προστασία από την παχυσαρκία και τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

Τα 3 λεπτά που ενεργοποιούν τον οργανισμό

Οι ερευνητές μελέτησαν μια μορφή προπόνησης γνωστή ως προπόνηση διαλειμματικών σπριντ (Sprint Interval Exercise). Η μέθοδος βασίζεται σε πολύ σύντομες περιόδους μέγιστης έντασης που εναλλάσσονται με διαστήματα αποκατάστασης.

Στη συγκεκριμένη μελέτη, οι συμμετέχοντες έκαναν ποδήλατο για 30 δευτερόλεπτα στη μέγιστη δυνατή ένταση. Στη συνέχεια ακολουθούσαν τέσσερα λεπτά ανάκαμψης πριν επαναλάβουν την προσπάθεια. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε συνολικά έξι φορές.

Παρότι η συνολική διάρκεια της προπόνησης ήταν μεγαλύτερη, ο πραγματικός χρόνος έντονης άσκησης δεν ξεπερνούσε τα τρία λεπτά.

Αντίστοιχα διαλειμματικά σπριντ μπορούν να πραγματοποιηθούν με τρέξιμο, κωπηλατική, ανέβασμα σκάλας ή ακόμα και με ασκήσεις σωματικού βάρους, όπως τα squat jumps.

Γιατί τα σπριντ φαίνεται να υπερέχουν

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι αμέσως μετά την έντονη διαλειμματική άσκηση παρατηρήθηκαν εκτεταμένες αλλαγές στις πρωτεΐνες του αίματος. Περίπου το 25% των πρωτεϊνών που μετρήθηκαν παρουσίασαν μεταβολές.

Ειδικότερα, καταγράφηκε αύξηση πρωτεϊνών που σχετίζονται με την ανάπτυξη αιμοφόρων αγγείων, την αναδόμηση των ιστών και τη ρύθμιση ορμονικών λειτουργιών.

Πολλές από αυτές τις πρωτεΐνες συνδέονται με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών και μεταβολικών νοσημάτων, όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης τύπου 2. Από τις 33 πρωτεΐνες που σχετίζονται με χαμηλότερο κίνδυνο μεταβολικών παθήσεων, οι 32 επηρεάστηκαν από την έντονη διαλειμματική άσκηση.

Αντίθετα, η μέτριας έντασης άσκηση προκάλεσε ελάχιστες άμεσες αλλαγές. Λιγότερο από το 1% των πρωτεϊνών παρουσίασε διαφορές αμέσως μετά την προπόνηση, ενώ οι ευεργετικές μεταβολές εμφανίστηκαν αρκετές ώρες αργότερα.

Τι συμβαίνει στο σώμα σας

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η διαφορά οφείλεται σε μια κυτταρική διαδικασία που ονομάζεται «αποκοπή εξωκυτταρικών περιοχών» (ectodomain shedding).

Με απλά λόγια, ορισμένες πρωτεΐνες βρίσκονται ήδη στην επιφάνεια των κυττάρων και μπορούν να απελευθερωθούν άμεσα στην κυκλοφορία του αίματος όταν το σώμα δεχθεί ένα ισχυρό ερέθισμα, όπως ένα σπριντ υψηλής έντασης. Αυτές οι πρωτεΐνες λειτουργούν ως «αγγελιοφόροι», βοηθώντας άλλα κύτταρα να ρυθμίσουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν ενέργεια, ανταποκρίνονται στις ορμόνες και εκτελούν σημαντικές μεταβολικές λειτουργίες.

Πόσο συχνά χρειάζεται να κάνετε σπριντ;

Άλλη πρόσφατη έρευνα υποδεικνύει ότι ακόμη και μία προπόνηση υψηλής έντασης την εβδομάδα μπορεί να συμβάλει στην προστασία της καρδιάς και στη μείωση του σωματικού λίπους.

Το εύρημα αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για όσους δεν έχουν χρόνο να γυμνάζονται συστηματικά μέσα στην εβδομάδα και επιλέγουν να ασκούνται κυρίως τα Σαββατοκύριακα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η διαλειμματική προπόνηση μία φορά την εβδομάδα θα μπορούσε να αποτελέσει μια πρακτική και αποτελεσματική εναλλακτική λύση σε πιο απαιτητικά προγράμματα άσκησης, ενώ ενδέχεται να συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης εκατοντάδων διαφορετικών ασθενειών.

Δεν σας αρέσουν τα σπριντ; Υπάρχει και άλλη λύση

Αν η πολύ έντονη άσκηση δεν σας ταιριάζει, υπάρχουν καλά νέα... Μελέτες δείχνουν ότι ακόμη και το πολύ αργό περπάτημα μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη για τον εγκέφαλο και τη διάθεσή σας.

Μόλις 10 λεπτά περπατήματος με χαμηλό ρυθμό φαίνεται ότι μπορούν να βελτιώσουν τη διάθεση, την πνευματική συγκέντρωση και την ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών, αποδεικνύοντας ότι κάθε μορφή κίνησης μπορεί να λειτουργήσει υπέρ της υγείας σας.

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Τελευταία τροποποίηση στις 21/09/2026 - 02:17
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