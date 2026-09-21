ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Μυρμήγκια στο πλυντήριο πιάτων; Πώς να τα ξεφορτωθείτε για πάντα

Ευ Ζην
Μυρμήγκια στο πλυντήριο πιάτων; Πώς να τα ξεφορτωθείτε για πάντα
Pexels
Ελένη Νικολαδού
Δευτέρα, 21/09/2026 - 06:12
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Δείτε πώς μπορείτε να απομακρύνετε αποτελεσματικά τα μυρμήγκια από το πλυντήριο πιάτων.

Αν έχετε εντοπίσει μυρμήγκια μέσα στο πλυντήριο πιάτων σας, δεν είστε οι μόνοι. Τα μικροσκοπικά αυτά έντομα προσελκύονται από τα υπολείμματα τροφών, την υγρασία και τη ζέστη που επικρατούν στη συσκευή. Το να απομακρύνετε μόνο όσα βλέπετε δεν αρκεί, καθώς η αποικία συνεχίζει να στέλνει νέα μυρμήγκια στο ίδιο σημείο.

Για να απαλλαγείτε οριστικά από το πρόβλημα, χρειάζεται να καθαρίσετε σχολαστικά το πλυντήριο, να κλείσετε τα σημεία από όπου εισέρχονται και να αντιμετωπίσετε την αποικία στη ρίζα της.

Γιατί εμφανίζονται μυρμήγκια στο πλυντήριο πιάτων;

Το πλυντήριο πιάτων αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για πολλά είδη μυρμηγκιών, καθώς τους προσφέρει τροφή, νερό και προστασία.

Υπολείμματα τροφών

Ακόμη και μετά από έναν πλήρη κύκλο πλύσης, μικροσκοπικά υπολείμματα τροφών παραμένουν στο φίλτρο, στα λάστιχα της πόρτας και γύρω από την αποχέτευση. Ψίχουλα, άμυλο, λίπη και ζάχαρη είναι αρκετά για να προσελκύσουν ολόκληρη αποικία.

Το φίλτρο του πλυντηρίου, μάλιστα, μπορεί να συγκεντρώσει αρκετή οργανική ύλη ώστε να τροφοδοτεί μυρμήγκια για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να το αντιληφθείτε.

Υγρασία

Τα μυρμήγκια χρειάζονται νερό για να επιβιώσουν. Η συνεχής υγρασία στο εσωτερικό του πλυντηρίου, γύρω από τα λάστιχα και στους σωλήνες αποχέτευσης λειτουργεί σαν μαγνήτης, ιδιαίτερα για είδη που αναζητούν σταθερές πηγές νερού μέσα στο σπίτι.

Ζέστη

Η θερμότητα που παράγεται κατά τη διάρκεια της πλύσης και του στεγνώματος δημιουργεί ένα ασφαλές και ζεστό καταφύγιο. Τους χειμερινούς μήνες, όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες πέφτουν, τα μυρμήγκια αναζητούν θερμούς χώρους στο εσωτερικό των κατοικιών.

Από πού μπαίνουν τα μυρμήγκια στο πλυντήριο;

Τα μυρμήγκια μπορούν να περάσουν ακόμη και από πολύ μικρά ανοίγματα. Τα πιο συνηθισμένα σημεία εισόδου είναι:

  • Τα λάστιχα και οι τσιμούχες της πόρτας που έχουν φθαρεί ή παρουσιάζουν μικρά κενά.
  • Οι σωλήνες παροχής νερού και αποχέτευσης, όπου συχνά υπάρχουν μικρές χαραμάδες γύρω από τις συνδέσεις.
  • Η σύνδεση με τον νεροχύτη, όπου μπορεί να συσσωρεύονται υπολείμματα τροφών.
  • Τα κενά στα ντουλάπια της κουζίνας και στη βάση του πλυντηρίου, από όπου τα μυρμήγκια αποκτούν πρόσβαση στη συσκευή.

Πώς να απαλλαγείτε από τα μυρμήγκια στο πλυντήριο πιάτων

1. Απομακρύνετε τα μυρμήγκια και καθαρίστε τα ίχνη τους

Αδειάστε το πλυντήριο και απομακρύνετε όλα τα ορατά μυρμήγκια με ηλεκτρική σκούπα ή με ένα υγρό πανί.

Στη συνέχεια καθαρίστε καλά τις επιφάνειες με σαπουνόνερο. Έτσι αφαιρείτε τις φερομόνες που αφήνουν πίσω τους τα μυρμήγκια και τις οποίες ακολουθούν τα υπόλοιπα μέλη της αποικίας για να βρουν την ίδια διαδρομή.

2. Κάντε βαθύ καθαρισμό στο πλυντήριο

Ένας σχολαστικός καθαρισμός απομακρύνει τόσο τα υπολείμματα τροφών όσο και τις οσμές που προσελκύουν τα μυρμήγκια.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  • Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι λευκό ξίδι στο επάνω ράφι και βάλτε το πλυντήριο να λειτουργήσει σε πρόγραμμα υψηλής θερμοκρασίας.
  • Ρίξτε μισό φλιτζάνι μαγειρική σόδα στην αποχέτευση και έπειτα μισό φλιτζάνι ξίδι. Αφήστε το μείγμα να δράσει για περίπου 15 λεπτά και ξεπλύνετε με ζεστό νερό.
  • Βγάλτε το φίλτρο, πλύνετέ το με ζεστό νερό και υγρό πιάτων και αφήστε το για περίπου μισή ώρα σε διάλυμα χλιαρού νερού και ξιδιού.

3. Σφραγίστε όλα τα σημεία εισόδου

Ελέγξτε προσεκτικά γύρω από το πλυντήριο για μικρά ανοίγματα.

Χρησιμοποιήστε σιλικόνη ή άλλο κατάλληλο στεγανωτικό γύρω από:

  • σωλήνες νερού,
  • σωλήνες αποχέτευσης,
  • ηλεκτρικές διόδους,
  • κενά ανάμεσα στο πλυντήριο και τα ντουλάπια.

Αν τα λάστιχα της πόρτας είναι σκισμένα, ξεραμένα ή έχουν παραμορφωθεί, καλό είναι να αντικατασταθούν.

4. Αντιμετωπίστε την αποικία

Τα μυρμήγκια που βλέπετε είναι μόνο οι εργάτες. Η πραγματική λύση είναι να εξοντωθεί η φωλιά. Τοποθετήστε δολωματικούς σταθμούς έξω από το πλυντήριο, κατά μήκος της διαδρομής που ακολουθούν τα μυρμήγκια ή γύρω από τα ντουλάπια της κουζίνας.

Ανάλογα με το είδος των μυρμηγκιών, προτιμήστε:

  • γλυκά υγρά δολώματα για μυρμήγκια που αναζητούν ζάχαρη,
  • πρωτεϊνούχα δολώματα για είδη που προτιμούν λιπαρές ή πρωτεϊνούχες τροφές.

Η διαδικασία χρειάζεται συνήθως 7 έως 14 ημέρες, καθώς τα μυρμήγκια μεταφέρουν το δόλωμα πίσω στη φωλιά και το μοιράζονται με την αποικία.

Μην χρησιμοποιείτε σπρέι εντομοκτόνων μέσα ή γύρω από το πλυντήριο. Τα αεροζόλ αφήνουν υπολείμματα σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα πιάτα και συχνά σκοτώνουν μόνο τα μυρμήγκια που βλέπετε, χωρίς να φτάνουν στη βασίλισσα.

Βρείτε από πού προέρχεται η αποικία

Τα μυρμήγκια μέσα στο πλυντήριο είναι απλώς οι συλλέκτες τροφής. Η φωλιά μπορεί να βρίσκεται:

  • πίσω από το πλυντήριο,
  • μέσα στους τοίχους,
  • κάτω από τα ντουλάπια,
  • κοντά στους σωλήνες ή στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις,
  • σε ρωγμές του δαπέδου ή των τοίχων.

Παρατηρήστε τη διαδρομή που ακολουθούν όταν φεύγουν από το πλυντήριο. Συχνά θα σας οδηγήσει στο σημείο όπου βρίσκεται η αποικία.

Τι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια

Κατάλληλα για το εσωτερικό του πλυντηρίου

  • Λευκό ξίδι
  • Μαγειρική σόδα
  • Ήπιο υγρό πιάτων

Τα υλικά αυτά καθαρίζουν αποτελεσματικά χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα στις επιφάνειες όπου τοποθετούνται τα σκεύη.

Κατάλληλα για την αντιμετώπιση της αποικίας

Προτιμήστε δολώματα σε κλειστούς σταθμούς με δραστικές ουσίες όπως βορικά άλατα, αβαμεκτίνη ή φιπρονίλη, τοποθετημένα εκτός του πλυντηρίου και μακριά από σημεία που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Τι πρέπει να αποφύγετε

Αποφύγετε τη χρήση:

  • αεροζόλ και σπρέι εντομοκτόνων μέσα στην κουζίνα,
  • εντομοκτόνων πάνω στις επιφάνειες του πλυντηρίου ή στα σκεύη,
  • ισχυρών χημικών καθαριστικών που μπορεί να αφήσουν υπολείμματα.

Πότε χρειάζεται να καλέσετε επαγγελματία;

Αν το πρόβλημα επιμένει, ίσως η φωλιά βρίσκεται σε σημείο που δεν είναι προσβάσιμο.

Απευθυνθείτε σε επαγγελματία απεντόμωσης όταν:

  • τα μυρμήγκια επιστρέφουν μετά από δύο ή τρεις προσπάθειες με δολώματα,
  • η αποικία βρίσκεται μέσα σε τοίχους ή ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,
  • εμφανίζονται συνεχώς νέα μυρμήγκια παρά τον καθαρισμό και τη σφράγιση των εισόδων,
  • υποψιάζεστε ότι πρόκειται για είδος που δημιουργεί πολλαπλές αποικίες και απαιτεί εξειδικευμένη αντιμετώπιση.

Πολλοί καθαρίζουν μόνο τα μυρμήγκια που βλέπουν μέσα στο πλυντήριο και θεωρούν ότι το πρόβλημα λύθηκε. Στην πραγματικότητα, αυτά είναι μόνο τα εργατικά μυρμήγκια που αναζητούν τροφή. Αν δεν εξοντωθεί η φωλιά και δεν κλείσουν τα σημεία εισόδου, η αποικία θα συνεχίσει να στέλνει νέα μυρμήγκια και το πρόβλημα θα επανεμφανιστεί μέσα σε λίγες ημέρες ή εβδομάδες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 21/09/2026 - 02:03
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιατί κάποιοι άνθρωποι δε θέλουν να γιορτάζουν τα γενέθλιά τους, σύμφωνα με την ψυχολογία
Γιατί κάποιοι άνθρωποι δε θέλουν να γιορτάζουν τα γενέθλιά τους, σύμφωνα με την ψυχολογία 18 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πώς θα καθαρίσετε τον φούρνο φυσικά για να ξεφορτωθείτε τα καμένα λίπη

Πώς θα καθαρίσετε τον φούρνο φυσικά για να ξεφορτωθείτε τα καμένα λίπη

Μελέτες
Πλυντήριο ρούχων: Πώς να απαλλαγείτε από τα μυρμήγκια

Πλυντήριο ρούχων: Πώς να απαλλαγείτε από τα μυρμήγκια

Επικαιρότητα
Πώς θα καθαρίσετε το πλυντήριο ρούχων για να εξουδετερώσετε τις οσμές

Πώς θα καθαρίσετε το πλυντήριο ρούχων για να εξουδετερώσετε τις οσμές

Ευ Ζην
Πώς θα καθαρίσετε το πουρί από τη λεκάνη της τουαλέτας

Πώς θα καθαρίσετε το πουρί από τη λεκάνη της τουαλέτας

Ευ Ζην
Πώς θα καθαρίσετε τη λευκή μπανιέρα από κάθε λεκέ και στάμπα

Πώς θα καθαρίσετε τη λευκή μπανιέρα από κάθε λεκέ και στάμπα

Ευ Ζην
Πώς να ξεφορτωθείτε τις μύγες και άλλα έντομα με δύο υλικά που έχετε στην κουζίνα σας

Πώς να ξεφορτωθείτε τις μύγες και άλλα έντομα με δύο υλικά που έχετε στην κουζίνα σας

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πώς να απαλλαγείτε από τα μαύρα στίγματα στη μύτη
Ευ Ζην
21/09/2026 - 06:44
Φακές σούπα: Φθινοπωρινή συνταγή πλούσια σε σίδηρο, βιταμίνες και φυτικές ίνες
Ευ Ζην
21/09/2026 - 06:30
Μυρμήγκια στο πλυντήριο πιάτων; Πώς να τα ξεφορτωθείτε για πάντα
Ευ Ζην
21/09/2026 - 06:12
7 στις 10 συμβουλές υγείας στα social media είναι παραπλανητικές
Μελέτες
21/09/2026 - 06:00
Το μυστικό ενός γαστρεντερολόγου για εύκολες κενώσεις γρήγορα
Ευ Ζην
20/09/2026 - 06:45
Πώς θα αντιμετωπίσετε την υπνηλία μετά το φαγητό το μεσημέρι
Ευ Ζην
20/09/2026 - 06:29
Μηλόπιτα στην τοστιέρα - Εύκολη και υγιεινή συνταγή
Ευ Ζην
20/09/2026 - 06:11
Μπορεί η διατροφή κατά την εγκυμοσύνη να προλάβει τις αλλεργίες στο μωρό;
Μελέτες
20/09/2026 - 06:00
Εγκαινιάστηκε η 2η Στέγη Γονέων Ronald McDonald House στην Ελλάδα, στο Γ.Ν. Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου»
Επιχειρείν
19/09/2026 - 18:20
Μασούτης και ΣΟΥΡΩΤΗ: Μαζί με τους καταναλωτές, στηρίζουν το πρόγραμμα διαγνωστικών εξετάσεων της Alzheimer Ελλάς
Επιχειρείν
19/09/2026 - 14:31
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. για την περίοδο 2026–2029
Επιχειρείν
19/09/2026 - 14:13
Σπόροι Chia: Γιατί είναι τόσο ωφέλιμοι για καρδιά, εγκέφαλο και έντερο
Ευ Ζην
19/09/2026 - 06:46
Μακαρόνια με κιμά: Η κλασική συνταγή της μαμάς
Ευ Ζην
19/09/2026 - 06:28
Άδωνις Γεωργιάδης: Τα αναπάντητα ερωτήματα και η επίθεση κατά πάντων
Πολιτική Υγείας
19/09/2026 - 06:12
Οι γυναίκες έχουν μικρότερες πιθανότητες να λάβουν την κατάλληλη θεραπεία από τους άνδρες
Μελέτες
19/09/2026 - 06:00
Γιατί κάποιοι άνθρωποι δε θέλουν να γιορτάζουν τα γενέθλιά τους, σύμφωνα με την ψυχολογία
Ευ Ζην
18/09/2026 - 19:07
Η νούμερο 1 πρωτεΐνη που βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης
Ευ Ζην
18/09/2026 - 18:36
Πώς θα καθαρίσετε τον φούρνο φυσικά για να ξεφορτωθείτε τα καμένα λίπη
Μελέτες
18/09/2026 - 17:50
Βιώσιμο Σύστημα Υγείας: Πρώτα ο Προορισμός, μετά οι Μεταρρυθμίσεις
Επιχειρείν
18/09/2026 - 17:41
Superfoods: Μύθος ή αλήθεια; Τι απαντoύν διάσημοι διαιτολόγοι
Ευ Ζην
18/09/2026 - 17:33
Χαλκιδική: 17χρονος κατέρρευσε στο σχολείο – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ
Επικαιρότητα
18/09/2026 - 16:54
Υπόθεση Μαζωνάκη: Τι απαντά ο Θάνος Πλεύρης για τη γνωριμία του με τον προφυλακισμένο γιατρό
Επικαιρότητα
18/09/2026 - 16:42
Τελικά, ο καφές είναι καλός ή κακός για την υγεία;
Ευ Ζην
18/09/2026 - 16:03
Φωτιά στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας
Επικαιρότητα
18/09/2026 - 14:55
Εμβόλιο πνευμονιόκοκκου: Ποιοι πρέπει να το κάνουν - Πότε γίνεται, ποιες οι παρενέργειες
Επικαιρότητα
18/09/2026 - 14:39
Γιατί το γόνατό σας κάνει συχνά «κρακ» - Πότε μπορεί να είναι σημάδι προβλήματος
Ευ Ζην
18/09/2026 - 14:32
ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα με ουροσυλλέκτες
Επικαιρότητα
18/09/2026 - 14:27
Γερμανία: Τρίτος θάνατος από ελονοσία – Η σύνδεση με το αεροδρόμιο Φρανκφούρτης
Επικαιρότητα
18/09/2026 - 13:54
ΠΑΓΝΗ: 69χρονη πρόσφερε ζωή με τον θάνατό της
Επικαιρότητα
18/09/2026 - 13:22
Καρκίνος πνεύμονα: Μία γενετική μετάλλαξη ίσως μπορεί να εξηγήσει την εμφάνισή του σε μη καπνιστές
Μελέτες
18/09/2026 - 12:55

ΔΗΜΟΦΙΛΗ