Μυρμήγκια στο πλυντήριο πιάτων; Πώς να τα ξεφορτωθείτε για πάντα

Δείτε πώς μπορείτε να απομακρύνετε αποτελεσματικά τα μυρμήγκια από το πλυντήριο πιάτων.

Αν έχετε εντοπίσει μυρμήγκια μέσα στο πλυντήριο πιάτων σας, δεν είστε οι μόνοι. Τα μικροσκοπικά αυτά έντομα προσελκύονται από τα υπολείμματα τροφών, την υγρασία και τη ζέστη που επικρατούν στη συσκευή. Το να απομακρύνετε μόνο όσα βλέπετε δεν αρκεί, καθώς η αποικία συνεχίζει να στέλνει νέα μυρμήγκια στο ίδιο σημείο.

Για να απαλλαγείτε οριστικά από το πρόβλημα, χρειάζεται να καθαρίσετε σχολαστικά το πλυντήριο, να κλείσετε τα σημεία από όπου εισέρχονται και να αντιμετωπίσετε την αποικία στη ρίζα της.

Γιατί εμφανίζονται μυρμήγκια στο πλυντήριο πιάτων;

Το πλυντήριο πιάτων αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για πολλά είδη μυρμηγκιών, καθώς τους προσφέρει τροφή, νερό και προστασία.

Υπολείμματα τροφών

Ακόμη και μετά από έναν πλήρη κύκλο πλύσης, μικροσκοπικά υπολείμματα τροφών παραμένουν στο φίλτρο, στα λάστιχα της πόρτας και γύρω από την αποχέτευση. Ψίχουλα, άμυλο, λίπη και ζάχαρη είναι αρκετά για να προσελκύσουν ολόκληρη αποικία.

Το φίλτρο του πλυντηρίου, μάλιστα, μπορεί να συγκεντρώσει αρκετή οργανική ύλη ώστε να τροφοδοτεί μυρμήγκια για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να το αντιληφθείτε.

Υγρασία

Τα μυρμήγκια χρειάζονται νερό για να επιβιώσουν. Η συνεχής υγρασία στο εσωτερικό του πλυντηρίου, γύρω από τα λάστιχα και στους σωλήνες αποχέτευσης λειτουργεί σαν μαγνήτης, ιδιαίτερα για είδη που αναζητούν σταθερές πηγές νερού μέσα στο σπίτι.

Ζέστη

Η θερμότητα που παράγεται κατά τη διάρκεια της πλύσης και του στεγνώματος δημιουργεί ένα ασφαλές και ζεστό καταφύγιο. Τους χειμερινούς μήνες, όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες πέφτουν, τα μυρμήγκια αναζητούν θερμούς χώρους στο εσωτερικό των κατοικιών.

Από πού μπαίνουν τα μυρμήγκια στο πλυντήριο;

Τα μυρμήγκια μπορούν να περάσουν ακόμη και από πολύ μικρά ανοίγματα. Τα πιο συνηθισμένα σημεία εισόδου είναι:

Τα λάστιχα και οι τσιμούχες της πόρτας που έχουν φθαρεί ή παρουσιάζουν μικρά κενά.

Οι σωλήνες παροχής νερού και αποχέτευσης, όπου συχνά υπάρχουν μικρές χαραμάδες γύρω από τις συνδέσεις.

Η σύνδεση με τον νεροχύτη, όπου μπορεί να συσσωρεύονται υπολείμματα τροφών.

Τα κενά στα ντουλάπια της κουζίνας και στη βάση του πλυντηρίου, από όπου τα μυρμήγκια αποκτούν πρόσβαση στη συσκευή.

Πώς να απαλλαγείτε από τα μυρμήγκια στο πλυντήριο πιάτων

1. Απομακρύνετε τα μυρμήγκια και καθαρίστε τα ίχνη τους

Αδειάστε το πλυντήριο και απομακρύνετε όλα τα ορατά μυρμήγκια με ηλεκτρική σκούπα ή με ένα υγρό πανί.

Στη συνέχεια καθαρίστε καλά τις επιφάνειες με σαπουνόνερο. Έτσι αφαιρείτε τις φερομόνες που αφήνουν πίσω τους τα μυρμήγκια και τις οποίες ακολουθούν τα υπόλοιπα μέλη της αποικίας για να βρουν την ίδια διαδρομή.

2. Κάντε βαθύ καθαρισμό στο πλυντήριο

Ένας σχολαστικός καθαρισμός απομακρύνει τόσο τα υπολείμματα τροφών όσο και τις οσμές που προσελκύουν τα μυρμήγκια.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι λευκό ξίδι στο επάνω ράφι και βάλτε το πλυντήριο να λειτουργήσει σε πρόγραμμα υψηλής θερμοκρασίας.

Ρίξτε μισό φλιτζάνι μαγειρική σόδα στην αποχέτευση και έπειτα μισό φλιτζάνι ξίδι. Αφήστε το μείγμα να δράσει για περίπου 15 λεπτά και ξεπλύνετε με ζεστό νερό.

Βγάλτε το φίλτρο, πλύνετέ το με ζεστό νερό και υγρό πιάτων και αφήστε το για περίπου μισή ώρα σε διάλυμα χλιαρού νερού και ξιδιού.

3. Σφραγίστε όλα τα σημεία εισόδου

Ελέγξτε προσεκτικά γύρω από το πλυντήριο για μικρά ανοίγματα.

Χρησιμοποιήστε σιλικόνη ή άλλο κατάλληλο στεγανωτικό γύρω από:

σωλήνες νερού,

σωλήνες αποχέτευσης,

ηλεκτρικές διόδους,

κενά ανάμεσα στο πλυντήριο και τα ντουλάπια.

Αν τα λάστιχα της πόρτας είναι σκισμένα, ξεραμένα ή έχουν παραμορφωθεί, καλό είναι να αντικατασταθούν.

4. Αντιμετωπίστε την αποικία

Τα μυρμήγκια που βλέπετε είναι μόνο οι εργάτες. Η πραγματική λύση είναι να εξοντωθεί η φωλιά. Τοποθετήστε δολωματικούς σταθμούς έξω από το πλυντήριο, κατά μήκος της διαδρομής που ακολουθούν τα μυρμήγκια ή γύρω από τα ντουλάπια της κουζίνας.

Ανάλογα με το είδος των μυρμηγκιών, προτιμήστε:

γλυκά υγρά δολώματα για μυρμήγκια που αναζητούν ζάχαρη,

πρωτεϊνούχα δολώματα για είδη που προτιμούν λιπαρές ή πρωτεϊνούχες τροφές.

Η διαδικασία χρειάζεται συνήθως 7 έως 14 ημέρες, καθώς τα μυρμήγκια μεταφέρουν το δόλωμα πίσω στη φωλιά και το μοιράζονται με την αποικία.

Μην χρησιμοποιείτε σπρέι εντομοκτόνων μέσα ή γύρω από το πλυντήριο. Τα αεροζόλ αφήνουν υπολείμματα σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα πιάτα και συχνά σκοτώνουν μόνο τα μυρμήγκια που βλέπετε, χωρίς να φτάνουν στη βασίλισσα.

Βρείτε από πού προέρχεται η αποικία

Τα μυρμήγκια μέσα στο πλυντήριο είναι απλώς οι συλλέκτες τροφής. Η φωλιά μπορεί να βρίσκεται:

πίσω από το πλυντήριο,

μέσα στους τοίχους,

κάτω από τα ντουλάπια,

κοντά στους σωλήνες ή στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις,

σε ρωγμές του δαπέδου ή των τοίχων.

Παρατηρήστε τη διαδρομή που ακολουθούν όταν φεύγουν από το πλυντήριο. Συχνά θα σας οδηγήσει στο σημείο όπου βρίσκεται η αποικία.

Τι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια

Κατάλληλα για το εσωτερικό του πλυντηρίου

Λευκό ξίδι

Μαγειρική σόδα

Ήπιο υγρό πιάτων

Τα υλικά αυτά καθαρίζουν αποτελεσματικά χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα στις επιφάνειες όπου τοποθετούνται τα σκεύη.

Κατάλληλα για την αντιμετώπιση της αποικίας

Προτιμήστε δολώματα σε κλειστούς σταθμούς με δραστικές ουσίες όπως βορικά άλατα, αβαμεκτίνη ή φιπρονίλη, τοποθετημένα εκτός του πλυντηρίου και μακριά από σημεία που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Τι πρέπει να αποφύγετε

Αποφύγετε τη χρήση:

αεροζόλ και σπρέι εντομοκτόνων μέσα στην κουζίνα,

εντομοκτόνων πάνω στις επιφάνειες του πλυντηρίου ή στα σκεύη,

ισχυρών χημικών καθαριστικών που μπορεί να αφήσουν υπολείμματα.

Πότε χρειάζεται να καλέσετε επαγγελματία;

Αν το πρόβλημα επιμένει, ίσως η φωλιά βρίσκεται σε σημείο που δεν είναι προσβάσιμο.

Απευθυνθείτε σε επαγγελματία απεντόμωσης όταν:

τα μυρμήγκια επιστρέφουν μετά από δύο ή τρεις προσπάθειες με δολώματα,

η αποικία βρίσκεται μέσα σε τοίχους ή ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,

εμφανίζονται συνεχώς νέα μυρμήγκια παρά τον καθαρισμό και τη σφράγιση των εισόδων,

υποψιάζεστε ότι πρόκειται για είδος που δημιουργεί πολλαπλές αποικίες και απαιτεί εξειδικευμένη αντιμετώπιση.

Πολλοί καθαρίζουν μόνο τα μυρμήγκια που βλέπουν μέσα στο πλυντήριο και θεωρούν ότι το πρόβλημα λύθηκε. Στην πραγματικότητα, αυτά είναι μόνο τα εργατικά μυρμήγκια που αναζητούν τροφή. Αν δεν εξοντωθεί η φωλιά και δεν κλείσουν τα σημεία εισόδου, η αποικία θα συνεχίσει να στέλνει νέα μυρμήγκια και το πρόβλημα θα επανεμφανιστεί μέσα σε λίγες ημέρες ή εβδομάδες.