Άδωνις Γεωργιάδης: Τα αναπάντητα ερωτήματα και η επίθεση κατά πάντων

Ο Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε την Παρασκευή, σε συνέντευξη Tύπου που ανακοινώθηκε εκτάκτως το ίδιο πρωί, την εφαρμογή MedWatch. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, θα εντοπίζει ιδιωτικά ιατρεία τα οποία ενδεχομένως δεν λειτουργούν με τους όρους που πρέπει και θα ακολουθούν οι αντίστοιχοι έλεγχοι από τον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο.

Ωστόσο, όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος ο υπουργός Υγείας, έπρεπε να έχουμε το τραγικό γεγονός του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη «για να γίνουμε πιο δημιουργικοί».

Από εκεί και πέρα, ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν απάντησε στο βασικό ερώτημα που απασχολεί τις τελευταίες ημέρες: γιατί οι υφιστάμενοι μηχανισμοί ελέγχου δεν εντόπισαν εγκαίρως όσα σήμερα καλείται να διερευνήσει η Πολιτεία;

Πλήρης κάλυψη σε Πατούλη

Με δεδομένα τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, είναι απορίας άξιο πώς δεν είχε εντοπιστεί η δράση των συγκεκριμένων γιατρών στο περιβόητο ιατρείο.

Δεν είναι μόνο όσα έκαναν σε κοινή θέα. Δεν είναι μόνο ότι ο ΙΣΑ είχε κάνει αυτοψίες στον χώρο που βρίσκονταν τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ενώ δεν θα έπρεπε (που ήταν άραγε;).

Είναι το γεγονός ότι είχε κατατεθεί τον περασμένο Ιούλιο στον ΙΣΑ ένα τιμολόγιο αγοράς μηχανήματος με την περιγραφή «inuspheresis double Filtration Device». Δεν αναφερόταν σε πλασμαφαίρεση, αλλά σε οζονοθεραπεία και είχε οδηγήσει στην απόφαση για νέο έλεγχο - αυτοψία, ο οποίος όμως δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε χθες ο Γιώργος Πατούλης, ο Άδωνις Γεωργιάδης έσπευσε να τον δικαιολογήσει, χωρίς να τον αφήσει να πάρει τον λόγο, ρίχνοντας το φταίξιμο στην... καλοκαιρινή ραστώνη που «ταλαιπωρεί» την Ελλάδα. «Στην ίδια χώρα ζούμε. Από τέλη Ιουλίου - αρχές Αυγούστου, αυτά όλα, Ιατρικοί Σύλλογοι είναι κλειστοί. Όταν γύρισαν από τις διακοπές τους [...] όρισε ο Ιατρικός Σύλλογος συνεδρίαση ειδική για αυτό το θέμα. Δυστυχώς το τραγικό γεγονός έγινε στο ενδιάμεσο» υπογράμμισε ο υπουργός.

Η «ασπίδα» Γεωργιάδη στον Γιώργο Πατούλη δεν σταμάτησε εδώ. Όταν ο πρόεδρος ρωτήθηκε για τη δική του δραστηριότητα για κέντρα αναγεννητικής και ευεξίας, ο υπουργός επέλεξε να επικαλεστεί την «ανθρωποφαγία».

Φταίνε όλοι εκτός από τους αρμόδιους

Τελικά για τον Άδωνι Γεωργιάδη, φταίνε όλοι πλην του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του υπουργείου Υγείας.

Φταίει η εταιρεία που πούλησε τα μηχανήματα, τα οποία λειτουργούσαν κάτω από τη μύτη των υφιστάμενων ελεγκτικών μηχανισμών.

Φταίνε μέχρι και οι... δημοσιογράφοι! Όχι μόνο γιατί έκαναν ερωτήσεις που δεν άρεσαν στον υπουργό, αλλά και διότι δεν ανακάλυψαν προηγουμένως την φερόμενη δράση του ιατρείου. Ο Άδωνις Γεωργιάδης «αποκάλυψε» ότι το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων είχαν επισκεφθεί επώνυμοι και δημοσιογράφοι, οι οποίοι δεν προχώρησαν σε καταγγελίες.