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Βανίλιες: Το νόστιμο φρούτο με 15 βιταμίνες

Ευ Ζην
Βανίλιες: Το νόστιμο φρούτο με 15 βιταμίνες
Pixabay
Newsroom
Παρασκευή, 18/09/2026 - 06:11
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Οι βανίλιες είναι ένα φρούτο με μεγάλα οφέλη για την υγεία.

Ένα από τα φρούτα που μπορούμε να απολαύσουμε τον Σεπτέμβριο είναι οι βανίλιες. Πρόκειται για φρούτο συγγενικό του δαμάσκηνου. Μάλιστα, πολλοί καταναλωτές μπερδεύουν τις βανίλιες με τα δαμάσκηνα, επειδή έχουν παρόμοια εμφάνιση.

Οι βανίλιες περιέχουν περισσότερες από 15 βιταμίνες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μερικές από τις πιο σημαντικές όπως είναι η A, η C και η K. Επίσης, έχουν κάλιο, μαγνήσιο και φώσφορο. Όπως και τα δαμάσκηνα, οι βανίλιες είναι πλούσιες σε αντιοξειδωτικά, όπως είναι τα φλαβονοειδή, τα οποία καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες στο σώμα, ενισχύοντας έτσι το καρδιαγγειακό, αλλά και το ανοσοποιητικό σύστημα. Εκτός των παραπάνω, οι βανίλιες περιέχουν και σίδηρο.

Όπως ισχύει και για το δαμάσκηνο, έχει αποδειχθεί ότι οι βανίλιες μειώνουν τα επίπεδα της χοληστερόλης, γεγονός που υποστηρίζει την υγεία της καρδιάς. Οι βανίλιες είναι ένα φρούτο με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, με αποτέλεσμα η κατανάλωσή τους να μην προκαλεί απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα. Οι φυτικές ίνες έχουν και αυτές τον ρόλο τους, στο να επιβραδύνεται ο ρυθμός με τον οποίο απορροφώνται οι υδατάνθρακες στο αίμα.

Λόγω των φυτικών ινών που περιέχουν οι βανίλιες, μπορούν να βοηθήσουν στη δυσκοιλιότητα. Συγκεκριμένα, οι βανίλιες περιέχουν δύο ουσίες, την ιστατίνη και τη σορβιτόλη, οι οποίες βοηθούν ακόμη περισσότερο στη δυσκοιλιότητα.

Το έντονο μωβ χρώμα που έχουν οι βανίλιες οφείλεται στις ανθοκυανίνες, έναν σπάνιο τύπο πολυφαινόλης που βρίσκουμε σε αυτές και τα δαμάσκηνα και ο οποίος βοηθά στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης κάποιων τύπων καρκίνου, όπως του μαστού και του στόματος.

Τέλος, όπως έχει αποδειχθεί, η κατανάλωση αυτού του φρούτου βελτιώνει την υγεία των οστών, χάρη στο βόριο, ένα στοιχείο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη διατήρηση της οστικής πυκνότητας. Την επόμενη φορά λοιπόν, που θα βρεθείτε στη λαϊκή ή στο μανάβικο της γειτονιάς σας μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε βανίλιες. Τα ευεργετικά τους οφέλη στην υγεία θα σας αποζημιώσουν για αυτή την επιλογή σας.

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Τελευταία τροποποίηση στις 18/09/2026 - 03:35
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