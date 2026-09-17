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Τι λέει η ψυχολογία για τους ανθρώπους που λένε συνέχεια «ναι»

Ευ Ζην
Τι λέει η ψυχολογία για τους ανθρώπους που λένε συνέχεια «ναι»
Pixabay
Newsroom
Πέμπτη, 17/09/2026 - 15:45
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Η ψυχολογία μπορεί να ρίξει φως σε κρυφές πλευρές του εαυτού μας.

Κάθε συμπεριφορά μας μπορεί να εξηγηθεί με σαφήνεια από την ψυχολογία. Αν έχετε «πιάσει» τον εαυτό σας να λέει συνέχεια «ναι», τότε αυτό το άρθρο σας ενδιαφέρει.

Από ένα πρόσθετο project στη δουλειά, μέχρι την αποδοχή μιας πρόσκλησης για έξοδο, έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι είναι αυτό που σας ωθεί να λέτε πάντα «ναι», χωρίς να εκφράζετε την παραμικρή αντίδραση;

Η ψυχολόγος Danielle Lall, διευκρινίζει ότι είναι σημαντικό να κατανοήσει ένας άνθρωπος τι είναι αυτό που τον ωθεί να λέει συνέχεια «ναι», και στη συνέχεια να μάθει να παίρνει αποφάσεις, οι οποίες είναι συμβατές με τις προσωπικές του ανάγκες και αξίες.

Γιατί μπορεί να λέμε συνέχεια «ναι»

- Επιθυμία για αποδοχή – Ένας βασικός παράγοντας που τροφοδοτεί την παρόρμηση να λέμε «ναι» είναι η βαθιά ανάγκη για αποδοχή. Πολλοί άνθρωποι αναζητούν την επιβεβαίωση και την αποδοχή από τους άλλους, και η συγκατάθεση σε αιτήματα ή προσκλήσεις προσφέρει συχνά άμεση θετική ενίσχυση. Αυτή η επιθυμία για αποδοχή είναι ιδιαίτερα έντονη σε επαγγελματικά και κοινωνικά περιβάλλοντα, όπου η αποδοχή και το να είναι κανείς αρεστός εκτιμώνται ιδιαίτερα.

- Φόβος απόρριψης ή σύγκρουσης – Ο φόβος της απόρριψης ή της σύγκρουσης μας οδηγεί συχνά στο να πούμε «ναι», ακόμη και όταν θα προτιμούσαμε να αρνηθούμε. Μπορεί να ανησυχούμε για τις πιθανές συνέπειες μιας άρνησης, όπως η διατάραξη των σχέσεων ή η αρνητική κριτική. Αυτή η επιθυμία να διατηρούμε τους άλλους ικανοποιημένους και να αποφεύγουμε την απογοήτευση μπορεί να μας οδηγήσει στο να αποδεχόμαστε αιτήματα, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι υπερβαίνουμε τα όριά μας. Το «ναι» γίνεται ένας τρόπος διατήρησης της αρμονίας και αποφυγής του φόβου της απόρριψης.

- Αντίληψη περί ευκαιρίας – Συχνά υπάρχει η αντίληψη ότι το να πούμε «ναι» αποτελεί ευκαιρία για ανάπτυξη, εξέλιξη ή μια νέα εμπειρία. Αυτή η παρόρμηση να αδράξουμε ευκαιρίες μπορεί να μας οδηγήσει στο να αναλαμβάνουμε υπερβολικές δεσμεύσεις, ωθούμενοι από την πεποίθηση ότι το «ναι» θα ανοίξει πόρτες ή θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα, ακόμη και αν αυτό μας πιέζει υπερβολικά.

- Κοινωνική και πολιτισμική διαμόρφωση – Πολλοί πολιτισμοί και κοινωνικά περιβάλλοντα προωθούν την ιδέα ότι το «ναι» αποτελεί ένδειξη δέσμευσης, αφοσίωσης και επιτυχίας. Αυτή η διαμόρφωση μπορεί να δημιουργήσει μια εσωτερική πίεση για αποδοχή αιτημάτων και ευκαιριών, ακόμη και όταν αυτό έρχεται σε σύγκρουση με τις προσωπικές μας ανάγκες ή τα όριά μας.

Οι επιπτώσεις της ανάληψης υπερβολικών υποχρεώσεων

- Εξουθένωση και άγχος – Η πιο άμεση επίπτωση της ανάληψης υπερβολικών υποχρεώσεων είναι το αυξημένο άγχος. Η ταυτόχρονη διαχείριση πολλών ευθυνών μπορεί να οδηγήσει σε εξάντληση, αγωνία και, τελικά, σε εξουθένωση (burnout). Όταν οι δυνάμεις σας διασπώνται συνεχώς σε πολλά μέτωπα, καθίσταται δύσκολη η αποτελεσματική διαχείριση των εργασιών, με αποτέλεσμα τη μείωση της ποιότητας της δουλειάς και της συνολικής σας απόδοσης.

- Παραμέληση της φροντίδας του εαυτού – Η ανάληψη υπερβολικών υποχρεώσεων συχνά συνεπάγεται τη θυσία του προσωπικού σας χρόνου. Είτε πρόκειται για παράλειψη γευμάτων, είτε για έλλειψη ύπνου ή παραμέληση χόμπι, η συνεχής προσπάθεια ικανοποίησης των απαιτήσεων των άλλων μπορεί να υπονομεύσει τις πρακτικές φροντίδας του εαυτού σας. Αυτή η παραμέληση μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα σωματικής υγείας, όπως πονοκεφάλους ή πεπτικές διαταραχές, καθώς και σε συναισθηματική επιβάρυνση, συμπεριλαμβανομένων αισθημάτων δυσαρέσκειας ή ανεπάρκειας.

- Κλονισμένες σχέσεις – Ενώ μπορεί να δέχεστε να βοηθήσετε τους πάντες, το να λέτε πάντα «ναι» μπορεί να επιβαρύνει τις σχέσεις σας. Όταν είστε υπερβολικά επιβαρυμένοι, ενδέχεται να μην είστε πλήρως παρόντες ή αφοσιωμένοι, προκαλώντας εκνευρισμό ή απογοήτευση τόσο σε εσάς όσο και στους άλλους. Η ποιότητα των αλληλεπιδράσεών σας μειώνεται όταν προσπαθείτε να ανταποκριθείτε σε υπερβολικά πολλά πράγματα ταυτόχρονα.

Τι μπορείτε να κάνετε

- Κερδίστε χρόνο – Ξεκινήστε κάνοντας μια παύση πριν απαντήσετε σε αιτήματα. Αυτή η σύντομη καθυστέρηση σάς επιτρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την απάντησή σας, απαλλαγμένοι από την άμεση πίεση, και σας βοηθά να διαπιστώσετε αν το «ναι» ευθυγραμμίζεται πραγματικά με τις ανάγκες και τους στόχους σας.

- Σκεφτείτε – Εντοπίστε πότε και γιατί νιώθετε την ανάγκη να πείτε «ναι». Σκεφτείτε τα κίνητρα και τα συναισθήματά σας όταν έρχεστε αντιμέτωποι με ένα αίτημα. Σας ωθεί ένα γνήσιο ενδιαφέρον ή το αίσθημα υποχρέωσης; Ή μήπως πρόκειται περισσότερο για την αναζήτηση αποδοχής ή την αποφυγή της απόρριψης;

- Αξιολόγηση των δυνατοτήτων σας – Πριν δεχτείτε οποιαδήποτε νέα υποχρέωση, αξιολογήστε τον φόρτο εργασίας και τα συναισθηματικά σας αποθέματα. Εξετάστε αν διαθέτετε τον χρόνο και την ενέργεια για να διαχειριστείτε το επιπλέον αίτημα και αν αυτό συμβαδίζει με τις προτεραιότητές σας.

- Θέστε σαφή όρια και μάθετε να λέτε «όχι» – Καθορίστε και επικοινωνήστε σαφή όρια σχετικά με τον χρόνο και τις υποχρεώσεις σας. Η γνώση των ορίων σας και η ύπαρξη προσωπικών κατευθυντήριων γραμμών βοηθούν στη διατήρηση

- Διαμορφώστε την οπτική σας – Δείτε την πράξη του να λέτε «όχι» ως μια θετική επιλογή που σας δίνει δύναμη, και όχι ως κάτι αρνητικό. Κατανοήστε ότι το να θέτετε όρια σας επιτρέπει να δίνετε προτεραιότητα στην ευημερία σας και να εστιάζετε σε ό,τι έχει πραγματικά σημασία για εσάς. Το να λέτε «όχι» είναι ένας τρόπος να διατηρείτε την ισορροπία και την ακεραιότητά σας.

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Τελευταία τροποποίηση στις 17/09/2026 - 16:09
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