Στερεύουν τα ποτάμια: Ρεκόρ ξηρασίας καταγράφηκε το 2025 παγκοσμίως

Δραματικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την ξηρασία που απειλεί τα ποτάμια παγκοσμίως.

Μία από τις πιο έντονες περιόδους ξηρασίας «βίωσαν» τα ποτάμια το 2025, σύμφωνα με μία νέα μελέτη. Το 2025 μάλιστα, καταγράφεται ως έτος με ποσοστά ρεκόρ όσον αφορά την ξηρασία στα ποτάμια, συγκριτικά με παλαιότερα έτη.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO), που πραγματοποίησε τη μελέτη προχώρησε σε μία δυσάρεστη διαπίστωση: η ποσότητα γλυκού νερού που διατηρείται στο έδαφος ή κάτω από αυτό, συμπεριλαμβανομένων των υπόγειων υδάτων, των λιμνών, των ποταμών, του χιονιού, της υγρασίας του πάγου στο έδαφος και μέσα στα φυτά και τα δέντρα, ήταν 42% κάτω από το κανονικό σε ολόκληρο τον κόσμο πέρυσι.

Ο Guardian, δημοσιεύοντας το θέμα, γράφει: «Οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στα ακραία καιρικά φαινόμενα και η εμφάνιση των λεγόμενων φαινομένων «απότομης εναλλαγής καιρικών συνθηκών» (weather whiplash) οδηγούν σε έναν πιο ασταθή και απρόβλεπτο κύκλο του νερού. Από το λιώσιμο των παγετώνων έως τις ακραίες ξηρασίες και τις αιφνίδιες πλημμύρες, τα ποτάμια του κόσμου ταλαντεύονται ανάμεσα στην υπερβολική αφθονία και την έντονη έλλειψη νερού.

Καταγραφή της ροής των ποταμών

Τα τελευταία επτά χρόνια καταγράφηκε ο μικρότερος αριθμός ποταμών παγκοσμίως με «φυσιολογικές» ροές από το 1991. Το 2025, ένα από τα θερμότερα έτη που έχουν καταγραφεί ποτέ, μόνο το ένα τρίτο περίπου των ποταμών κυμαινόταν εντός των φυσιολογικών ορίων, ενώ το 36% της παγκόσμιας έκτασης λεκανών απορροής ποταμών παρουσίασε ροές κάτω ή πολύ κάτω από το φυσιολογικό και το 21% ροές πάνω ή πολύ πάνω από το φυσιολογικό, σύμφωνα με τη μελέτη του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO), η οποία βασίστηκε σε προσομοιώσεις από 13 παγκόσμια υδρολογικά μοντέλα και σε παρατηρηθέντα μετεωρολογικά δεδομένα».

Η Celeste Saulo, Γενική Γραμματέας του WMO, δήλωσε: «Τα παγκόσμια αποθέματα χερσαίου νερού παρουσιάζουν πτωτική τάση από την περίοδο 2014-2016 – ένα επίμονο χαρακτηριστικό, που διαρκεί εδώ και μια δεκαετία».

«Πέρυσι, για τέταρτη συνεχή χρονιά, καθεμία από τις 19 μεγάλες περιοχές παγετώνων του πλανήτη έχασε μάζα πάγου. Οι παγετώνες έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες μάζας πάγου από τη δεκαετία του 1990, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται πιο πρόσφατα. Μόνο το 2025, η απώλεια μάζας πάγου ανήλθε σε 400 γιγατόνους, προσθέτοντας 1,1 χιλιοστό στη στάθμη της θάλασσας παγκοσμίως», σημειώνει ο Guardian.

Η ανάλυση αποτελεί μια ολοκληρωμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιολόγηση του συνολικού κύκλου του νερού, επισημαίνει ο Guardian.

Ο Wayne Jenkinson, διευθυντής υδρολογίας στον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO), δήλωσε ότι η έρευνα αποτελεί κάλεσμα για δράση, δεδομένης της συνεχιζόμενης παγκόσμιας εικόνας μείωσης των υδατικών πόρων. «Πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να βελτιώσουμε την κατανόηση των υδάτινων πόρων σε παγκόσμιο επίπεδο», πρόσθεσε. «Αυτό απαιτεί αυξημένη συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων. Έτσι, ενισχύουμε την κατανόηση και την προστασία της ζωής και της ευημερίας των ανθρώπων».

Η μελέτη δημοσιεύεται σε μια περίοδο που τα ποτάμια ανά τον κόσμο αντιμετωπίζουν πολλαπλές απειλές, οι οποίες προκαλούνται από την ξηρασία λόγω της κλιματικής κρίσης, τη ρύπανση και την υπερεκμετάλλευση.

Οι συνέπειες στον άνθρωπο

Παράλληλα, οι επιπτώσεις στα ποτάμια συστήματα έχουν άμεσες συνέπειες για τους ανθρώπους, την ευημερία τους και την παγκόσμια οικονομία. Το φετινό καλοκαίρι, τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα νερού στον Δούναβη προκάλεσαν πρωτοφανή ενεργειακή κρίση στην Ουγγαρία και τη Ρουμανία, καθώς αναγκάστηκαν να τεθούν εκτός λειτουργίας όλοι οι πυρηνικοί αντιδραστήρες τους —πλην ενός— επειδή η στάθμη του ποταμού ήταν πολύ χαμηλή για να παρέχει το απαραίτητο νερό ψύξης.

Ο ποταμός Μισισιπής, ο οποίος αποτελεί την κύρια πηγή νερού για 50 δήμους των ΗΠΑ, απειλείται από τη χημική ρύπανση —η οποία έχει δημιουργήσει υποξικές «νεκρές ζώνες» στον Κόλπο του Μεξικού—, από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας που επιταχύνει την απώλεια υγροτόπων και την εισροή αλμυρού νερού, καθώς και από διαλείπουσες περιόδους ξηρασίας. Μεγάλοι αφρικανικοί ποταμοί, όπως ο Νείλος, ο Νίγηρας και ο Ζαμβέζης, αντιμετωπίζουν σοβαρές απειλές λόγω της έντονης ρύπανσης και των ξηρασιών που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, οι οποίες μειώνουν τη στάθμη των υδάτων και πλήττουν τα τοπικά οικοσυστήματα.

Στην Αγγλία, ούτε ένα ποτάμι δεν παρουσιάζει καλή συνολική κατάσταση. Τα ποτάμια πλήττονται από έναν τοξικό συνδυασμό ρύπανσης από λύματα και γεωργικές δραστηριότητες, των επιπτώσεων των «παντοτινών χημικών» (PFAS) και της υπερβολικής άντλησης υδάτων.

Η έρευνα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO) δείχνει ότι η απειλή για τα ποτάμια συνεχίζεται και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εντείνεται. Το 2025, για έβδομη συνεχή χρονιά, ο αριθμός των λεκανών απορροής ποταμών με «φυσιολογικές» συνθήκες αποτελούσε σαφή μειοψηφία, κυμαινόμενος μεταξύ 34% και 38% —έναντι μέσου όρου 46% για τις φυσιολογικές συνθήκες την περίοδο 1991-2020—, σύμφωνα με την έκθεση.

Δείτε τον πίνακα με τις εκροές των ποταμών ανά περιοχή