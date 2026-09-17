ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο: Τι μειώνει περισσότερο τον πόνο – Μελέτη εξέτασε 12 μεθόδους

Μελέτες
Οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο: Τι μειώνει περισσότερο τον πόνο – Μελέτη εξέτασε 12 μεθόδους
Anna Auza / Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 17/09/2026 - 13:20
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Οι 3 μέθοδοι που ξεχώρισαν, όσον αφορά τον πόνο που προκαλεί η οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο.

Οι νάρθηκες γόνατος, η υδροθεραπεία και η άσκηση φαίνεται πως είναι από τις πιο αποτελεσματικές επιλογές για να ανακουφιστείτε από τα συμπτώματα της οστεοαρθρίτιδας στο γόνατο χωρίς φάρμακα. Αυτό δείχνει μεγάλη ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης PLOS One.

Η οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο είναι μια συχνή πάθηση των αρθρώσεων που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Μπορεί να προκαλέσει επίμονο πόνο, δυσκαμψία και δυσκολία στην κίνηση του γόνατος, κάνοντας μερικές φορές ακόμη και τις απλές καθημερινές δραστηριότητες πολύ πιο δύσκολες.

Για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, πολλοί ασθενείς παίρνουν αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Ωστόσο, τα φάρμακα αυτά μπορεί να προκαλέσουν γαστρεντερικές ή καρδιαγγειακές επιπλοκές. Γι’ αυτό και αυξάνεται το ενδιαφέρον για τρόπους ανακούφισης που δεν απαιτούν τη λήψη φαρμάκων.

Σύγκριση 12 θεραπειών για την οστεοαρθρίτιδα γόνατος

Για να διαπιστώσουν ποιες μη φαρμακευτικές θεραπείες βοηθούν περισσότερο, οι ερευνητές ανέλυσαν τα δεδομένα 139 κλινικών δοκιμών, στις οποίες είχαν συμμετάσχει συνολικά σχεδόν 10.000 άνθρωποι.

Οι μελέτες εξέταζαν 12 διαφορετικές θεραπείες, μεταξύ των οποίων τη θεραπεία με λέιζερ, την ηλεκτρική διέγερση, τους νάρθηκες γόνατος, τους ειδικούς πάτους για τα παπούτσια, τις ελαστικές ταινίες υποστήριξης (kinesiology tape), την υδροθεραπεία, την άσκηση και τους υπερήχους.

Αντί να εξετάσουν κάθε θεραπεία ξεχωριστά, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τη δικτυακή μετα-ανάλυση. Η μέθοδος αυτή συνδυάζει στοιχεία από πολλές διαφορετικές κλινικές δοκιμές και επιτρέπει να συγκριθούν οι θεραπείες μεταξύ τους, ώστε να εκτιμηθεί ποιες έχουν καλύτερα αποτελέσματα.

Ξεχώρισαν οι νάρθηκες γόνατος

Οι νάρθηκες γόνατος ήταν από τις θεραπείες με τα καλύτερα αποτελέσματα σε αρκετούς από τους δείκτες που εξέτασαν οι ερευνητές. Η χρήση τους συνδέθηκε με λιγότερο πόνο και δυσκαμψία, αλλά και με μεγαλύτερη ευκολία στην κίνηση και στις καθημερινές δραστηριότητες.

Η υδροθεραπεία, δηλαδή οι ασκήσεις ή άλλες θεραπείες που γίνονται μέσα σε ζεστό νερό, φάνηκε να βοηθά ιδιαίτερα στη μείωση του πόνου. Η συστηματική άσκηση είχε επίσης σταθερά θετικά αποτελέσματα, καθώς περιόριζε τον πόνο και βοηθούσε τους ασθενείς να κινούνται και να εκτελούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες πιο εύκολα.

Ενθαρρυντικά ήταν τα ευρήματα και για ορισμένες θεραπείες που χρησιμοποιούν πιο προηγμένη τεχνολογία. Συγκεκριμένα, η θεραπεία με λέιζερ υψηλής έντασης και η θεραπεία με κρουστικά κύματα έδωσαν θετικά αποτελέσματα σε ορισμένους από τους τομείς που αξιολογήθηκαν.

Αντίθετα, η θεραπεία με υπερήχους βρέθηκε επανειλημμένα κοντά στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης.

Οι απλές θεραπείες μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές

Τα ευρήματα δείχνουν ότι σχετικά απλές και προσιτές θεραπείες μπορεί να είναι από τις καλύτερες επιλογές για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας γόνατος χωρίς φάρμακα.

Οι ερευνητές επισημαίνουν, όμως, ότι η κατάταξη αυτή δεν δίνει οριστική απάντηση στο ποια θεραπεία είναι η καλύτερη. Οι 139 μελέτες δεν είχαν όλες τον ίδιο σχεδιασμό, σε ορισμένες συμμετείχαν σχετικά λίγοι ασθενείς, ενώ υπήρχαν μεγάλες διαφορές στη διάρκεια των θεραπειών. Αυτές οι διαφορές δυσκολεύουν την ακριβή σύγκριση της αποτελεσματικότητάς τους.

Παρά τους περιορισμούς αυτούς, οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι φυσικοθεραπευτικές μέθοδοι είναι πολλά υποσχόμενες για την οστεοαρθρίτιδα γόνατος και θα μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμες εναλλακτικές λύσεις στα αντιφλεγμονώδη φάρμακα.

Σε επόμενες έρευνες θα πρέπει να εξεταστεί αν ο συνδυασμός διαφορετικών θεραπειών δίνει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Οι ερευνητές θέλουν επιπλέον να διαπιστώσουν ποιες θεραπείες προσφέρουν το μεγαλύτερο όφελος σε σχέση με το κόστος τους.

Όπως σημειώνουν οι συγγραφείς: «Οι νάρθηκες γόνατος, η υδροθεραπεία και η άσκηση είναι οι πιο αποτελεσματικές μη φαρμακευτικές θεραπείες για την οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Μειώνουν τον πόνο και βελτιώνουν την κινητικότητα, χωρίς τους γαστρεντερικούς ή καρδιαγγειακούς κινδύνους που συνδέονται με τα κοινά αναλγητικά. Οι ασθενείς και οι γιατροί θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα σε αυτές τις θεραπείες, που υποστηρίζονται από επιστημονικά δεδομένα».

«Η ανάλυσή μας, με στοιχεία από σχεδόν 10.000 ασθενείς, δείχνει ότι απλές και προσιτές θεραπείες, όπως οι νάρθηκες γόνατος και η άσκηση στο νερό, έχουν καλύτερα αποτελέσματα από θεραπείες υψηλής τεχνολογίας, όπως οι υπέρηχοι. Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει τις κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της πάθησης, ώστε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε ασφαλέστερες και οικονομικότερες θεραπείες».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Στερεύουν τα ποτάμια: Ρεκόρ ξηρασίας καταγράφηκε το 2025 παγκοσμίως
Στερεύουν τα ποτάμια: Ρεκόρ ξηρασίας καταγράφηκε το 2025 παγκοσμίως 17 Σεπτεμβρίου 2026
Πώς θα καθαρίσετε σωστά τα παντζούρια αλουμινίου στο μπαλκόνι σας 17 Σεπτεμβρίου 2026
Πώς θα καθαρίσετε σωστά τα παντζούρια αλουμινίου στο μπαλκόνι σας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα θεραπεία για το πολλαπλό μυέλωμα – Ελληνική συμμετοχή στην κλινική μελέτη

Νέα θεραπεία για το πολλαπλό μυέλωμα – Ελληνική συμμετοχή στην κλινική μελέτη

Φάρμακο
Καρκίνος πνεύμονα: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα πειραματικού φαρμάκου της BioNTech

Καρκίνος πνεύμονα: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα πειραματικού φαρμάκου της BioNTech

Φάρμακο
Καρκίνος Προστάτη: Τι προτείνουν οι σύγχρονες ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες

Καρκίνος Προστάτη: Τι προτείνουν οι σύγχρονες ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες

Επικαιρότητα
Κιρσοί κάτω άκρων: 18 διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις

Κιρσοί κάτω άκρων: 18 διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις

Ευ Ζην
Gedatolisib: Nέα θεραπευτική επιλογή για τον HR+/HER2− μεταστατικό καρκίνο μαστού

Gedatolisib: Nέα θεραπευτική επιλογή για τον HR+/HER2− μεταστατικό καρκίνο μαστού

Φάρμακο
Γιώργος Μαζωνάκης: Τι κατέθεσε η γιατρός που του έκανε τη θεραπεία λίγο πριν πεθάνει

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι κατέθεσε η γιατρός που του έκανε τη θεραπεία λίγο πριν πεθάνει

Επικαιρότητα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πώς θα καθαρίσετε σωστά τα παντζούρια αλουμινίου στο μπαλκόνι σας
Μελέτες
17/09/2026 - 17:29
ΕΟΦ: Απαγορεύει τη διάθεση και διακίνηση τριών συμπληρωμάτων διατροφής με κρεατίνη – Ποια είναι
Επικαιρότητα
17/09/2026 - 16:18
Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρή 16χρονη μαθήτρια μέσα στο σχολείο της
Επικαιρότητα
17/09/2026 - 15:59
Τι λέει η ψυχολογία για τους ανθρώπους που λένε συνέχεια «ναι»
Ευ Ζην
17/09/2026 - 15:45
Μικροσκοπικά αρθρόποδα εντοπίστηκαν στις περισσότερες γυναίκες με extensions βλεφαρίδων
Μελέτες
17/09/2026 - 15:25
ΕΕΣ και Σωτήρης Μπαρμπαρόσος στέλνουν ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης για τα παιδιά με καρκίνο
Επικαιρότητα
17/09/2026 - 15:08
Ένωση Ασθενών Ελλάδας: Ζητά αυστηρότερους ελέγχους στα ιατρεία και επαναφορά του ΣΕΥΥΠ
Επικαιρότητα
17/09/2026 - 13:46
Νέα θεραπεία για το πολλαπλό μυέλωμα – Ελληνική συμμετοχή στην κλινική μελέτη
Φάρμακο
17/09/2026 - 13:35
Οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο: Τι μειώνει περισσότερο τον πόνο – Μελέτη εξέτασε 12 μεθόδους
Μελέτες
17/09/2026 - 13:20
ECDC: 212 νέα κρούσματα mpox κλάδου Ι και ΙΙ στην Ευρώπη τον Αύγουστο του 2026
Επικαιρότητα
17/09/2026 - 13:17
Στερεύουν τα ποτάμια: Ρεκόρ ξηρασίας καταγράφηκε το 2025 παγκοσμίως
Μελέτες
17/09/2026 - 12:29
Πώς να διατηρήσετε τα λουλούδια στο βάζο για περισσότερες ημέρες
Ευ Ζην
17/09/2026 - 11:54
8 τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε γλουτένη
Ευ Ζην
17/09/2026 - 11:25
Κεφαλονιά: Σοβαρό ατύχημα με πατίνι - 17χρονος συγκρούστηκε με άλογο
Επικαιρότητα
17/09/2026 - 10:58
Τροχαίο στην Ποσειδώνος: Με βαριά τραύματα νοσηλεύονται στο Ασκληπιείο Βούλας δύο άτομα
Επικαιρότητα
17/09/2026 - 10:38
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί
Επικαιρότητα
17/09/2026 - 10:23
Επιστήμονες εντόπισαν ένα διακριτικό σημάδι της ΔΕΠΥ που κρύβεται στα μάτια
Μελέτες
17/09/2026 - 09:30
Αγγούρι: Το πιο δροσιστικό λαχανικό με περισσότερα οφέλη απ’ όσα φαντάζεστε
Ευ Ζην
17/09/2026 - 08:20
Χαρούπι: Γιατί θεωρείται superfood - 2 λόγοι που υπερέχει από το κακάο
Ευ Ζην
17/09/2026 - 06:44
Στρώμα: Πώς θα απαλλαγείτε από τους λεκέδες και τις κιτρινίλες
Ευ Ζην
17/09/2026 - 06:28
«Ροζ θόρυβος»: Ο ήχος που μπορεί να κάνει τον ύπνο σας πιο βαθύ
Μελέτες
17/09/2026 - 06:11
Τελικά ποιος θα ελέγχει τα ιατρεία;
Πολιτική Υγείας
17/09/2026 - 06:00
Γιώργος Μαζωνάκης: Το σκεπτικό της προφυλάκισης των γιατρών και η εμπλοκή υπνοθεραπευτή
Επικαιρότητα
16/09/2026 - 19:32
Καρδιακές αρρυθμίες: Πότε το «φτερούγισμα» είναι ύποπτο
Ευ Ζην
16/09/2026 - 18:29
Γιαννάκος για θάνατο Γιώργου Μαζωνάκη: «Αυτό δεν ήταν ιατρείο, ήταν κοτέτσι»
Επικαιρότητα
16/09/2026 - 18:04
Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Ασθενών η 17η Σεπτεμβρίου
Επικαιρότητα
16/09/2026 - 17:00
Χριστίνα Παππά: Περιγράφει την εμπειρία της στην κλινική της Καρνεάδου στο Κολωνάκι
Επικαιρότητα
16/09/2026 - 16:39
Γεωργιάδης: Ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία αναλαμβάνει τους ελέγχους στα ιατρεία
Πολιτική Υγείας
16/09/2026 - 16:21
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι διευκρινίσεις του ΕΚΑΒ για την επιχειρησιακή ανταπόκριση των διασωστών
Επικαιρότητα
16/09/2026 - 15:58
ΙΣΑ: «Δεν χορηγήσαμε άδεια ή έγκριση για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης» - Δηλώσεις Πατούλη
Επικαιρότητα
16/09/2026 - 15:44

ΔΗΜΟΦΙΛΗ