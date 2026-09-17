Οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο: Τι μειώνει περισσότερο τον πόνο – Μελέτη εξέτασε 12 μεθόδους

Οι 3 μέθοδοι που ξεχώρισαν, όσον αφορά τον πόνο που προκαλεί η οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο.

Οι νάρθηκες γόνατος, η υδροθεραπεία και η άσκηση φαίνεται πως είναι από τις πιο αποτελεσματικές επιλογές για να ανακουφιστείτε από τα συμπτώματα της οστεοαρθρίτιδας στο γόνατο χωρίς φάρμακα. Αυτό δείχνει μεγάλη ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης PLOS One.

Η οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο είναι μια συχνή πάθηση των αρθρώσεων που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Μπορεί να προκαλέσει επίμονο πόνο, δυσκαμψία και δυσκολία στην κίνηση του γόνατος, κάνοντας μερικές φορές ακόμη και τις απλές καθημερινές δραστηριότητες πολύ πιο δύσκολες.

Για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, πολλοί ασθενείς παίρνουν αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Ωστόσο, τα φάρμακα αυτά μπορεί να προκαλέσουν γαστρεντερικές ή καρδιαγγειακές επιπλοκές. Γι’ αυτό και αυξάνεται το ενδιαφέρον για τρόπους ανακούφισης που δεν απαιτούν τη λήψη φαρμάκων.

Σύγκριση 12 θεραπειών για την οστεοαρθρίτιδα γόνατος

Για να διαπιστώσουν ποιες μη φαρμακευτικές θεραπείες βοηθούν περισσότερο, οι ερευνητές ανέλυσαν τα δεδομένα 139 κλινικών δοκιμών, στις οποίες είχαν συμμετάσχει συνολικά σχεδόν 10.000 άνθρωποι.

Οι μελέτες εξέταζαν 12 διαφορετικές θεραπείες, μεταξύ των οποίων τη θεραπεία με λέιζερ, την ηλεκτρική διέγερση, τους νάρθηκες γόνατος, τους ειδικούς πάτους για τα παπούτσια, τις ελαστικές ταινίες υποστήριξης (kinesiology tape), την υδροθεραπεία, την άσκηση και τους υπερήχους.

Αντί να εξετάσουν κάθε θεραπεία ξεχωριστά, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τη δικτυακή μετα-ανάλυση. Η μέθοδος αυτή συνδυάζει στοιχεία από πολλές διαφορετικές κλινικές δοκιμές και επιτρέπει να συγκριθούν οι θεραπείες μεταξύ τους, ώστε να εκτιμηθεί ποιες έχουν καλύτερα αποτελέσματα.

Ξεχώρισαν οι νάρθηκες γόνατος

Οι νάρθηκες γόνατος ήταν από τις θεραπείες με τα καλύτερα αποτελέσματα σε αρκετούς από τους δείκτες που εξέτασαν οι ερευνητές. Η χρήση τους συνδέθηκε με λιγότερο πόνο και δυσκαμψία, αλλά και με μεγαλύτερη ευκολία στην κίνηση και στις καθημερινές δραστηριότητες.

Η υδροθεραπεία, δηλαδή οι ασκήσεις ή άλλες θεραπείες που γίνονται μέσα σε ζεστό νερό, φάνηκε να βοηθά ιδιαίτερα στη μείωση του πόνου. Η συστηματική άσκηση είχε επίσης σταθερά θετικά αποτελέσματα, καθώς περιόριζε τον πόνο και βοηθούσε τους ασθενείς να κινούνται και να εκτελούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες πιο εύκολα.

Ενθαρρυντικά ήταν τα ευρήματα και για ορισμένες θεραπείες που χρησιμοποιούν πιο προηγμένη τεχνολογία. Συγκεκριμένα, η θεραπεία με λέιζερ υψηλής έντασης και η θεραπεία με κρουστικά κύματα έδωσαν θετικά αποτελέσματα σε ορισμένους από τους τομείς που αξιολογήθηκαν.

Αντίθετα, η θεραπεία με υπερήχους βρέθηκε επανειλημμένα κοντά στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης.

Οι απλές θεραπείες μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές

Τα ευρήματα δείχνουν ότι σχετικά απλές και προσιτές θεραπείες μπορεί να είναι από τις καλύτερες επιλογές για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας γόνατος χωρίς φάρμακα.

Οι ερευνητές επισημαίνουν, όμως, ότι η κατάταξη αυτή δεν δίνει οριστική απάντηση στο ποια θεραπεία είναι η καλύτερη. Οι 139 μελέτες δεν είχαν όλες τον ίδιο σχεδιασμό, σε ορισμένες συμμετείχαν σχετικά λίγοι ασθενείς, ενώ υπήρχαν μεγάλες διαφορές στη διάρκεια των θεραπειών. Αυτές οι διαφορές δυσκολεύουν την ακριβή σύγκριση της αποτελεσματικότητάς τους.

Παρά τους περιορισμούς αυτούς, οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι φυσικοθεραπευτικές μέθοδοι είναι πολλά υποσχόμενες για την οστεοαρθρίτιδα γόνατος και θα μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμες εναλλακτικές λύσεις στα αντιφλεγμονώδη φάρμακα.

Σε επόμενες έρευνες θα πρέπει να εξεταστεί αν ο συνδυασμός διαφορετικών θεραπειών δίνει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Οι ερευνητές θέλουν επιπλέον να διαπιστώσουν ποιες θεραπείες προσφέρουν το μεγαλύτερο όφελος σε σχέση με το κόστος τους.

Όπως σημειώνουν οι συγγραφείς: «Οι νάρθηκες γόνατος, η υδροθεραπεία και η άσκηση είναι οι πιο αποτελεσματικές μη φαρμακευτικές θεραπείες για την οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Μειώνουν τον πόνο και βελτιώνουν την κινητικότητα, χωρίς τους γαστρεντερικούς ή καρδιαγγειακούς κινδύνους που συνδέονται με τα κοινά αναλγητικά. Οι ασθενείς και οι γιατροί θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα σε αυτές τις θεραπείες, που υποστηρίζονται από επιστημονικά δεδομένα».

«Η ανάλυσή μας, με στοιχεία από σχεδόν 10.000 ασθενείς, δείχνει ότι απλές και προσιτές θεραπείες, όπως οι νάρθηκες γόνατος και η άσκηση στο νερό, έχουν καλύτερα αποτελέσματα από θεραπείες υψηλής τεχνολογίας, όπως οι υπέρηχοι. Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει τις κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της πάθησης, ώστε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε ασφαλέστερες και οικονομικότερες θεραπείες».