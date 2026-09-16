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Γιατί είναι καλό να τρώμε 90 γραμμάρια δημητριακών ολικής άλεσης την ημέρα – Μελέτη αποκαλύπτει

Μελέτες
Γιατί είναι καλό να τρώμε 90 γραμμάρια δημητριακών ολικής άλεσης την ημέρα – Μελέτη αποκαλύπτει
Pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Τετάρτη, 16/09/2026 - 12:26
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Η κατανάλωση δημητριακών ολικής άλεσης συνδέεται με ορισμένα σημαντικά οφέλη στην υγεία.

Ερευνητές προχώρησαν σε ανάλυση δεκάδων μελετών προσπαθώντας να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα για τον τρόπο με τον οποίο τα δημητριακά ολικής άλεσης συμβάλλουν στην καρδιαγγειακή και μεταβολική υγεία σε μοριακό επίπεδο, ενώ παράλληλα εστίασαν στην ποσότητα που πρέπει να καταναλώνουμε καθημερινά για να υπάρξει ουσιαστικό όφελος.

Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύτηκαν την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο περιοδικό European Heart Journal, υποδεικνύουν ότι τα οφέλη ξεκινούν από την κατανάλωση περίπου 90 γραμμαρίων - ή τριών μερίδων – δημητριακών ολικής άλεσης την ημέρα, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε δύο φέτες ψωμί ολικής άλεσης και ένα μπολ βρώμης. Σύμφωνα με τη μελέτη, η κατανάλωση τεσσάρων έως έξι μερίδων την ημέρα προσφέρει ακόμη μεγαλύτερα οφέλη.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα που κατανάλωναν τρεις έως έξι μερίδες δημητριακών ολικής άλεσης για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα - από δύο εβδομάδες έως δύο χρόνια - παρουσίασαν ελαφρώς βελτιωμένα επίπεδα σε περίπου δώδεκα δείκτες υγείας, όπως η ολική χοληστερόλη, η LDL χοληστερόλη (λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας ή «κακή» χοληστερόλη), η αρτηριακή πίεση, το σωματικό βάρος και η περίμετρος της μέσης, παράγοντες που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου. Αν και οι επιδράσεις ήταν μικρές, τα ευρήματα στο σύνολό τους ενισχύουν τα συμπεράσματα μεγάλων πληθυσμιακών μελετών, δήλωσε ο Dagfinn Aune, ένας από τους συγγραφείς της ανάλυσης.

Επομένως, «πιθανότατα υφίσταται αιτιώδης σχέση» από την κατανάλωση δημητριακών ολικής άλεσης και «αυτό ενδέχεται να μεταφράζεται σε μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου», κατέληξε ο Aune, ερευνητής στο τμήμα επιδημιολογίας και βιοστατιστικής της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Imperial College του Λονδίνου.

«Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείτε να προσθέσετε δύο φέτες φρυγανισμένο ψωμί ολικής άλεσης στο πρωινό σας με μπέικον και αυγά και να περιμένετε ότι θα βελτιώσετε την υγεία της καρδιάς σας», επισημαίνει σε άρθρο του το CNN με αφορμή τη δημοσίευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Τα τρόφιμα ολικής άλεσης - όπως η βρώμη, το καστανό ρύζι, το ψωμί ολικής άλεσης, το farro, το ποπκόρν και η κινόα— περιλαμβάνουν όλα τα μέρη του κόκκου του δημητριακού, όπως αυτός υπάρχει στη φύση. Τα επεξεργασμένα δημητριακά (όπως το λευκό ρύζι και οτιδήποτε παρασκευάζεται με λευκό αλεύρι) υφίστανται επεξεργασία για την απομάκρυνση των λιγότερο εύγευστων τμημάτων τους, στα οποία όμως εντοπίζεται και το μεγαλύτερο μέρος των φυτικών ινών και άλλων θρεπτικών συστατικών.

Η κατανάλωση προϊόντων ολικής άλεσης είναι σημαντική, ωστόσο μια μεμονωμένη διατροφική αλλαγή δεν αρκεί για να προλάβει την καρδιοπάθεια, δήλωσε στο CNN η Alice Lichtenstein, καθηγήτρια στη Σχολή Διατροφικών Επιστημών και Πολιτικής Friedman του Πανεπιστημίου Tufts στο Medford της Μασαχουσέτης.

«Αν καταναλώσετε ένα ρολό κανέλας από δημητριακά ολικής άλεσης αντί για ένα ρολό από επεξεργασμένα δημητριακά, δεν είμαι βέβαιη ότι θα υπάρξει κάποιο όφελος», ανέφερε η Lichtenstein.

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Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2026 - 12:32
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